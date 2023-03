Im SG-Duell: Dreifacher Viererpack - Wittingen scheitert in Wahrenholz

Von: Marvin Scholz

Aufopferungsvoll gekämpft, aber dennoch der K.o. in Runde zwei: Charlotte Melzer (l.) und der VfL Wittingen/Suderwittingen mussten sich gegen Wahrenholz II mit 0:2 geschlagen geben. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Aus in Runde zwei! Die Frauenfußballmannschaft des VfL Wittingen/Suderwittingen scheiterte in der 2. Runde des Wittinger Kreispokals beim VfL Wahrenholz II. Die SG Hoitlingen-Eischott erledigte ihren Job gegen die SG Vollbüttel/Ribbesbüttel hochgradig souverän. Auch der FSV Vorhop-Schönewörde darf sich über das Weiterkommen freuen.

SG Hoitlingen-Eischott – SG Vollbüttel/Rib. 14:1

Torefestival in Hoitlingen! Zur Freude von Hoitlingen-Eischott. Die heimische SG, ihres Zeichens Titelverteidiger, hatte das Spielgeschehen zu jeder Zeit im Griff und zeigte sich in jeder Hinsicht effizient. Überaus auffällig: Jacqueline Elsner, Lena-Chantal Jander und Vivien Rossmeisl durften jeweils einen Viererpack bejubeln. Kein Wunder also, dass das Team von Trainer Jens Brohmann schon zur Pause mit 6:0 in Führung lag. Der Ehrentreffer von Vollbüttel/Ribbesbüttel schlug nicht wirklich ins Kontor, sodass der Gastgeber das Ergebnis in die Höhe schoss und das Weiterkommen locker einfuhr.

Tore: 1:0 8:1 Klopp (4., 41.), 2:0, 4:0, 6:0, 10:1 Elsner (9., 14., 34., 49.), 3:0, 5:0, 11:1, 12:1 Jander (10., 20., 54., 61.), 7:0, 9:1, 13:1, 14:1 Rossmeisl (37., 44., 63., 65.), 7:1 Köller (39.).

VfL Wahrenholz II – VfL Wittingen/Su. 2:0

Das war’s im Pokal für die Brauereistädterinnen. „Das erste Tor haben wir in der dritten Minute gekriegt, weil wir noch nicht wach waren“, erklärte Torsten Behrens, der Cheftrainer Thomas Engwer vertrat. Dennoch hielt der Auswärts-VfL gut mit und kreierte ansprechende Ansätze zum Ausgleich. Trotz der Umstellungen kassierte VfL-Torfrau Emelie Weber das zweite Gegentor. „Das war unglücklich, aber wir haben trotzdem gut mitgehalten und ein gutes Spiel abgeliefert“, so Behrens.

Tore: 1:0 Wensel (3.), 2:0 Kleber (63.).

FSV Vorhop-Schö. - SV Tülau/Voitze 2:1

Bölsche ballert den FSV eine Runde weiter! Knapp war es, aber der Gastgeber ließ sich die Führung nicht mehr aus der Hand nehmen. In Halbzeit eins hielte sich die Anzahl der Chancen in Grenzen. Nach dem Pausentee ging Vorhop-Schönewördes Julia Bölsche auf Sendung und verschaffte ihrem Team binnen sechs Minuten eine 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer von Lisa Hartmann brachte nichts mehr ein.

Tore: 1:0, 2:0 Bölsche (36., 42.), 2:1 Hartmann (50.).