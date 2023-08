Trotz Priorität 2: Wahrenholz und Brome wollen Mut tanken

Von: Ingo Barrenscheen, Marvin Scholz

Die Liga-Latschen beiseitelegen: Im Pokal will der Landesligist VfL Wahrenholz wieder das Sieger-Lächeln aufsetzen. Dafür benötigt der VfL (l., Jan Reitmeier) eine große Portion Offensiv-Kraft und die entsprechende Effizienz. © Marvin Scholz.

Wahrenholz/Brome - Tür auf für die englische Woche. Im Fußball-Bezirkspokal muss der VfL Wahrenholz zum VfB Fallersleben, während der FC Brome (beide 18.30 Uhr) gegen den SV Lauingen/Bronum ums Weiterkommen kämpft.

VfB Fallersleben – VfL Wahrenholz

Quervergleiche hinken in der Regel. Das sieht auch Jan Schöbel so. Während sich seine Wahrenholzer in der vorangegangenen Runde beim WSV Wendschott „ganz schön einen abgebrochen“ hätten zum Weiterkommen, sezierte der kommende Gegner Fallersleben denselben Kontrahenten in der Liga mit sage und schreibe 9:0!

Was heißt das für das heutige Kräftemessen? „Solche Sachen auf das nächste Spiel zu projizieren, klappt nicht. Aber das war trotzdem eine Ansage“, verdeutlicht der VfL-Spartenleiter.

„Sehr, sehr guter Test“ vor dem Highlight-Spiel

Der Bezirksliga-Vizemeister aus der Hoffmannstadt verfolge klar Aufstiegs-Ambitionen und wird dies gegen den klassenhöheren Kontrahenten vom Taterbusch auch untermauern wollen.

Daher werde es ein „sehr, sehr guter Test“ für Sonntag, wenn Schwarz-Gelb das eigentliche Highlight-Spiel der Woche mit dem Derby gegen Kästorf ins Haus steht.



Schöbel und Co. blicken dem Zwischen-Schauspiel mit einer Divergenz entgegen: Einerseits hätte der „Pokal nicht Priorität Nr. 1“, sagt der Fußball-Chef.

Selbstvertrauen für die Liga tanken

Der Rahmenspielplan sei ohnehin schon anstrengend genug. „Aber irgendwo spielt man Fußball, um zu gewinnen.“ Der hiesige Landesligist will Selbstvertrauen tanken.

Dabei gehe es „nicht nur um das Ergebnis“, veranschaulicht Schöbel. „Selbstvertrauen kann man auch tanken, wenn man gute Sequenzen im Spiel hat.“



Übrigens wird Neuzugang Timo Dittrich sein Pflichtspieldebüt im VfL-Dress feiern. Der Torwart hätte sich zuletzt, weil er am Ende der Vorbereitung noch urlaubsbedingt fehlte, gedulden müssen, doch nun kann er sich beweisen.

„Er ist ein Top-Talent und hat es verdient zu spielen. In den kommenden Wochen wird es eine harte Entscheidung werden, wer zwischen den Pfosten spielt.“



SV Lauingen/Bornum – FC Brome

Die Kicker von der Steimker Straße wollen den Aufwärtstrend aus der Liga gerne auf den Pokal projizieren. „Der Gegner wird aber wesentlich stärker sein“, bekräftigt Brome-Teammanager Hendrik Joswig die Qualitäten des Gegners.

Obwohl der FCB zuletzt 2020 auf den SV traf, „hat sich der Kontrahent gut verstärkt.“ Angesichts der prognostizierten, sommerlichen Temperaturen werde das Team von Trainer Mark-Oliver Schmidt keinesfalls den Akku in den ersten Minuten leerlaufen, sondern etwas abwartender agieren.

Clevere Herangehensweise für das Weiterkommen

„Wir müssen es clever angehen. Das wird es sicherlich eine Partie auf Augenhöhe und die Tagesform wird entscheidend sein.“

Die in der Vergangenheit oftmals kritisierte Effizienz soll aber mit dem Dreierpacker vom Wochenende, Marvin Keller, abermals in Schwung gebracht werden.



Auf der anderen Seite glänzte der Pokal-Gegner zuletzt recht wenig. Die beiden letzten Spiele gingen verloren.

Demnach heißt das Motto: „Als Team zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und alles geben“, verlangt Joswig, um im Wettbewerb den nächsten Akzent zu setzen.

HINTERGRUND Trio wieder im Training, „Glück im Unglück“ bei Christopher Hartmann Licht am Ende des Tunnels: Das Lazarett des Landesligisten VfL Wahrenholz könnte sich auf kurze Sicht etwas entspannen. Wenngleich die ins Training zurückgekehrten Innenverteidiger Philipp Greve und Niklas Balke für das Pokalspiel in Fallersleben noch kein Thema sind, so könnten sie am Sonntag gegen den SSV Kästorf wieder ins Aufgebot rücken. Etwas länger wird das Comeback von Offensivkraft Maurice Kutz dauern, der nach seiner Schambein-Entzündung aber ebenfalls wieder trainiert. „Er wird mit Sicherheit noch zwei, drei Wochen brauchen, bis er dann die Spiel-Fitness hat. Aber wir freuen uns sehr, dass die Drei wieder einsteigen“, erklärte VfL-Spartenleiter Jan Schöbel. Jan-Patrick Schön wird gegen Fallersleben aufgrund einer Blessur geschont, dafür kehrt Kapitän Jan Reitmeier zurück. Und: Bei Christopher Hartmann hätte die ärztliche Diagnose „Glück im Unglück“ offenbart. Gerissen ist nichts im Knie, aber das Wadenbeinköpfchen ist gebrochen. „Das sollte nur fünf bis sechs Wochen dauern“, so Schöbel. Dennoch bleibt der seit Jahren an Verletzungen laborierende Abwehrchef eine tragische Figur.