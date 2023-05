Rühens Ramolla: „Ich will das Ding holen!“

Von: Ingo Barrenscheen

Da geht’s lang ins Finale: Nach der Endspiel-Enttäuschung 2022 in Kästorf will Christopher Ramolla (r.) mit Rühen unbedingt die Trophäe holen. Erst einmal wartet das Halbfinale. © Archiv.

Rühen - Der Weg in den neuen Wettbewerb! Am morgigen Donnerstag (11 Uhr) trifft der SV BW Rühen auf den SV Welat Gifhorn. Co-Trainer Christopher Ramolla strotzt vor Motivation.

Doch ob er höchstpersönlich seinen SV BW Rühen – wie mit seinem Doppelpack im Vorjahr beim 2:0 über den VfL Knesebeck – beim erneut ins Endspiel um den Wittinger Kreispokal hievt oder wer anders, ist dem spielenden Co-Trainer schnurzpiepegal.

„Natürlich ist es schön, zwei Tore zu schießen und ins Finale zu kommen. Aber Hauptsache gewinnen – egal wie!“

180 Minuten packender Pokalfight

Denn so schön Ramollas Erinnerungen an die vergangene Vorschlussrunde sind, so wehr grämt ihn und seine Mannschaft die Quintessenz im Anschluss: Denn den Pott schnappte sich später der TuS Müden-Dieckhorst (1:0) im Showdown gegen die Blau-Weißen. Einen Makel, den der noch 34-Jährige im Spätherbst seiner Karriere gerne bereinigen würde.

„Ich will das Ding unbedingt holen! Wer weiß, wie viele Möglichkeiten man noch hat. Bei mir nagt ja der Zahn der Zeit“, grinst der Familienvater und ergänzt: „Das wäre für uns alle eine coole Geschichte.“



Doch vor diesem Traum liegen noch mindestens 180 Minuten packender Pokalfight. Das erste Etappenziel will Rühen an Himmelfahrt beim Kreisliga-Konkurrenten Welat erreichen.

„Heißer Tanz“

Der Klub aus dem Osten des Landkreises will sich selbst die Möglichkeit verschaffen, 2022 aus dem Gedächtnis zu radieren. „Dafür werden wir alles reinhauen“, versichert Ramolla, der fünf Tage vor dem Cup-Finale Geburtstag hat.

Rühen kann ihm und sich ein großes Geschenk machen. Zuletzt performte die Truppe von Jörg Jennerich auf konstant gutem Level, ließ in der Meisterschaft nichts schleifen, um für den Höhepunkt „die Spannung hochzuhalten“.

Ramolla stellt sich auf einen „heißen Tanz“ ein. Immerhin hat auch Welat in dieser Serie nichts mehr zu beschicken außer eben in diesem Wettbewerb.

Wenn es sein muss, wieder das Elfmeterschießen

Schon das zurückliegende Duell beider Teams Mitte April hatte es in sich. 4:3 gewann Rühen in dem „Hin-und-her-Spiel“ (0:1, 2:1, 2:3, 4:3). Ramolla selbst fehlte krank, dieses Mal will er seinen Farben helfen, Welat erneut in die Knie zu zwingen.

Wenn es sein muss, halt wieder im Elfmeterschießen. Es würde ins verrückte Rühener Bild der aktuellen Auflage passen. Denn in den Runden zuvor kam der SV BW gegen Vordorf, Knesebeck und Barwedel jeweils erst über die Lotterie vom Punkt weiter.

Gibt es also vorher Spezial-Training? „Tatsächlich haben wir es nicht geübt“, so Ramolla. Er vertraut auf die Künste von Keeper Florian Harries.

„Er ist ein Elfer-Killer, das gibt einem ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ein Elfmeterschießen verloren haben.“ Rühens Routinier könnte sich das Herzrasen aber auch liebend gerne komplett ersparen: „Ich hoffe nicht, dass es überhaupt dazu kommt, sondern wir es so schaffen, das Spiel für uns zu entscheiden.“