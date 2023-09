„Packender Pokal-Fight“: Parsau will die Form bestätigen

Von: Marvin Scholz

Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Nichtsdestotrotz müssen Marvin Schiller (M.) und Hankensbüttel gegen Ettenbüttel erst einmal bestehen. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Fußball ohne Ende. Im Wittinger Kreispokal darf der SV Hankensbüttel um die nächste Runde kämpfen, der FC aus Parsau will seine Formkurve weiter aufpeppen.

SV Welat Gifhorn – Wesendorf (Mi., 19 Uhr)

Die besondere Pokal-Brisanz? Auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite mit Personal-Problemen für Wesendorf. „Das wird ein Team, gemischt aus 1. Herren, 2. Mannschaft und Altherren“, wird das Gesicht vom WSC-Co-Trainer Christian Müller mit Sorgenfalten gezeichnet.

Des Gegners Kader zählt alle Mann an Bord. „Deswegen sehe ich Welat auch als Favorit“, vermag Müller die Rollenverteilung klar zu deklarieren.

Mit gewohnter defensiver Grundhaltung, in Kombination mit fixen Kontern, kann Welat sogar zum passenden Gegner werden. „Sie haben nämlich eine flinke Offensive, ein gutes Zentrum, aber eben eine anfällige Defensive.“

Ebendiese Räume will der WSC bespielen. „Wir würden gerne ein Runde weiter, aber es wird schwierig.“

SV Volkse-Dalldorf – FC Ger. Parsau (Mi., 19 Uhr)

Zwei Siege, sechs Punkte. Die Formkurve zeigt aktuell bei den Germanen nach oben. Entsprechend ist sich Coach Sören Henke bewusst: „Wir gehen sicherlich als Favorit rein. Aber die Zielsetzung ist auch, eine Runde weiterzukommen.“

Trotz der engen Sonntag-Mittwoch-Taktung sieht der Dirigent keine Not zum Durchschnaufen. „Wir haben Quantität und Qualität im Kader“, frohlockt der Übungsleiter.

„Jeder ist willig“

„Jeder ist im Moment willig.“ Zeit, nun auch diese intrinsische Motivation in eine Pokal-Lust umzuwandeln. „Die Euphorie ist hoch“, bekräftigt auch Henke. Demnach will der FC seine gewohnte Spielphilosophie durchsetzen.

Übrigens völlig unabhängig vom Kontrahenten, denn: „Ich bin seit 2011 Trainer in diesem Landkreis und habe noch nie etwas von Volkse-Dalldorf gehört“, muss Henke ein wenig schmunzeln.

Angesichts der Tatsache, dass der SV selbst nicht berauschend in die Saison startete (zwei Spiele, zwei Pleite), „werden sie ein Erfolgs-Erlebnis haben wollen und alles reinwerfen“. Fakt ist: „Das wird ein packender Pokal-Fight!“

SV Ettenbüttel – Hankensbüttel (Mi., 19 Uhr)

Nach der Kreisliga-Eingewöhnungszeit, samt Sieg, will der HSV nun auch den Pokal-Traum mit Realismus füllen. Rein vom Namen und der Ausgangssituation, wird das Team von Trainer Dirk Asmus die Favoriten-Rolle an das eigene Blatt Papier heften.

Der frische Kreisligist trifft indes auf einen 1. Kreisklassisten. Betrachtet der geneigte Beobachter jedoch den Start Ettenbüttels in die Saison, fällt auf: kein Selbstläufer.

Personal-Situation schwierig - Rhythmus vorhanden

Mit zwei Siege aus zwei Partien gilt der Start als gelungen. Dazu kündigt Coach Asmus direkt an: „Die Personal-Situation ist unter der Woche immer schwierig. Doch wir sind gut im Rhythmus.“

Demnach könnte die ambitionierte A-Jugend mit einbezogen werden. Es ist also an der Zeit, mentale Kraft zu tanken, um am Wochenende (spielfrei) mit gutem Gewissen die Füße hochzulegen.

Aber erste die Arbeit, dann das Vergnügen. „Wir wollen schon mutig nach vorne spielen.“ Aufgrund der Tatsache, dass der Übungsleiter keine Kenntnisse über den Gegner verfügt, liegt der Fokus auf dem eigenen Schaffen.

Die Erwartungshaltung liegt auf der Ebene, eine Runde weiterzukommen.