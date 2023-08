SV Wagenhoff - VfL Knesebeck 0:3 (0:3)

4:0! Ohretal foppt Doppel-Finalisten Rühen

Von: Ingo Barrenscheen, Marvin Scholz

Knapp die Überraschung verpasst: Der FSV Vorhop-Schönewörde (am Ball Thomas Bulach) setzte dem Kreisliga-Aufsteiger SV Hankensbüttel (r. Falk Cohrs) ganz schön zu, musste sich letztlich aber mit 2:3 vor heimischer Kulisse geschlagen geben. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Zwei Paukenschläge hielt der Wittinger-Kreispokal am gestrigen Sonntag bereit. Ohretal schlug Rühen und Wesendorf siegte in Meinersen.

FC Ohretal - SV BW Rühen 4:0 (3:0)

Der Kreisliga-Schreck hat zugeschlagen. Nach dem Sieg im Stadtpokal-Finale gegen Knesebeck folgte der erste Pflicht-Sieg gegen den Kreisligisten Rühen.

Ob der FCO damit bereit für die Saison ist? Alles sieht danach aus. „Die Intensität haben wir im ersten Durchgang hochgeschraubt“, betonte Coach Sebastian Seidler.

Pressing und Kampf als Basis

Eine gute Grundeinstellung, um dem SV BW das Leben schwer zu machen und für individuelle Fehler zu sorgen. „Wir sind angelaufen und haben gekämpft.“

Und zwar mit Feuer, sodass Rühens Kai Weidig ein Eigentor verkraften musste. Sören Meyer und Marcel Liedtke legten nochmal nach.

Nach einer Zeit der Hydrierung schaltete der FCO einen Gang runter. Bei knapp 30 Grad und klarer Führung auch kein Wunder.

„Dann kam Rühens Sturm- und Drang-Phase, aber wir haben wenig zugelassen“, manifestierte Seidler. Indes versäumte es Ohretal, die Überzahl-Situationen auszuspielen. Völlig egal, denn die zweite Runde ist erreicht.

SV Hagen-Mahnburg - MTV Gamsen 0:7 (0:4)

Standesgemäßes Ergebnis in Mahnburg. Der Aufsteiger zur 1. Kreisklasse sah gegen den Fast-Bezirksligisten aus Gamsen – entgegen der eigentlichen Wetterlage – keine Sonne.

„Der Gegner war deutlich, deutlich besser. Hat uns hinten reingepresst. Das Ergebnis passt zu den Vorzeichen“, erkannte HaMa-Coach Sven Andratschke das 0:7 ohne Wenn und Aber ein.

Der einzige gefährliche Torschuss auf den Gamsener Kasten resultierte aus einem verunglückten Rückpass, die Gastgeber selbst brachten keinen einzigen gefährlichen Torschuss zustande.

Andratschke: „In den ersten 15 bis 20 Minuten waren wir echt unsortiert. So stand es bis zur Trinkpause schon 0:4, da war die Messe gelesen.“



SV Wagenhoff - VfL Knesebeck 0:3 (0:3)

Trotz der schweren Beine wegen des Stadtpokal-Tanzes setzte sich die Knesebecker Qualität durch. „Wir waren in der ersten Halbzeit richtig gut im Spiel und haben alles umgesetzt“, resümierte ein zufriedener Übungsleiter Jan Rinkel.

Über Eindeutigkeit zur Regeneration

Mit schnellem Spiel und stimmigen Druck-Momenten gingen die Einhörner noch vor dem Seitenwechsel mit 3:0 in Front. Im Verlaufe des zweiten Durchgangs war die aktive Regeneration der Fokus.

Coach Rinkel rotierte, seine Schützlinge schalteten in den Verwaltungsmodus. Am Ende dennoch standesgemäß.

VfL Wittingen/S. - SV Welat Gifhorn 2:6 (0:4)

Chancenlos, aber nicht kampflos. Wie erwartet strich Wittingen nach den jüngsten Chaos-Wochen gegen den Kreisligisten Welat Gifhorn klar die Segel, doch Feuerwehrmann Patrick Borchers zeigte sich keineswegs unzufrieden mit dem Auftritt.

„Der Gegner war eindeutig eine Klasse besser – mindestens. Aber davon mal ab, haben wir dagegengehalten und nie aufgehört zu kämpfen. Das ist das, was wir sehen wollen und auch brauchen. Wir müssen uns neu finden, das ist genau der richtige Weg“, bekräftigte der jüngst zum Chefcoach beförderte Borchers.

Arndt trifft nur die Umrandung

Die Brauereistädter mussten direkt ein Blitz-Gegentor schlucken, hätten aber fast ausgeglichen: Sven Arndt lief allein auf den Torwart zu, spitzelte das Leder mit der Pike aber nur an den Pfosten.

Vielleicht auch besser so, merkte Borchers augenzwinkernd an: „Welat wäre davon kurz beeindruckt gewesen, hätte dann aber mit Sicherheit seinen Schuh weitergespielt und wäre vielleicht sogar mit Wut im Bauch gekommen.“

Bis zum 6:0 gaben die Gäste dennoch Gas, dann gewährten sie Wittingen noch Ergebniskosmetik. „Sie haben uns dann machen lassen.“



SV Meinersen - Wesendorfer SC 3:6

Eine tadellose Offensiv-Leistung, die den WSC am Leben hielt. Aber auch die Defensiv-Struktur zeigte sich als funktionabel. „Wir haben hinten gut gearbeitet und auch in der Höhe verdient gewonnen“, unterstrich WSC-Co-Trainer Christian Müller.

Über eine kompakte Defensive zu Umschalt-Momenten

Binnen der ersten sechs Minuten ging Wesendorf in Führung, doch musste anschließend den Ausgleich hinnehmen. „Aus meiner Sicht ein Foul am Torwart“, ordnete Müller ein.

Aus einer kompakten Defensive heraus agierte der WSC über Konter und das erfolgreich. Die Tatsache, dass Meinersens Keeper vor der Pause die Rote Karte wegen eines Foulspiels sah, trug zur Glückseligkeit bei.

Auch in Halbzeit zwei spielte Wesendorf die Tore unnachahmlich heraus und punktete mit einer beachtlichen Effizienz. „Auch die Einstellung und Leidenschaft haben gepasst“, hob Müller den Daumen.

FSV Vorhop-Schönewörde - SV Hankensbüttel 2:3 (1:2)

Das Tauziehen entschied der Aufsteiger Hankensbüttel dieses Mal für sich. Nachdem der FSV zum Beginn der ersten Hälfte durch Pierre Peesel in Front ging, spielte Vorhop-Schönewörde weiter mutig auf.

Matthias Reinecke kontert Leron Marwede

Die individuelle Qualität von Hankau ließ aber nicht lange auf sich warten, sodass das Team von Trainer Dirk Asmus zum Ausgleich kam.

„Danach war ein Bruch in unserem Spiel“, gestand FSV-Trainer Nicolas Müller. Der HSV nahm das Zepter in die Hand und sorgte für die Führung.

Weiterhin lebte der FSV-Traum von der 2. Runde und Sturm-Juwel Leron Marwede sorgte per Strafstoß für den abermaligen Ausgleich.

Nachdem sich alle geistig auf das Elfmeterschießen einstellten, packte HSV-Neuzugang Matthias Reinecke die Zauberkiste aus und schlenzte die Kugel ins obere Eck. „Ein Sonntagsschuss“, erkannte Coach Müller neidlos an.

SV Osloß - SV Tülau-Voitze 2:0 (2:0)

Mit einem Schmalspur-Kader angereist, ereilte Tülau-Voitze nicht unbedingt überraschend das frühe Aus im Wettbewerb. Osloß machte bereits in der ersten Hälfte alles klar.



SV Dannenbüttel - SV Eischott 2:1 (1:0)

Auf Schockverliebtheit folgt Tristesse. Im Rahmen der Vorbereitung sah Eischott-Coach Lukas Heider eine willige und konditionell starke Mannschaft, die hungrig ist.

Diese Umschreibung verpuffte nach dem Pokal-Dilemma. „Der gute Eindruck ist komplett weggefallen. Und die Truppe habe ich nicht mehr wiedererkannt“, begab sich der Übungsleiter in den Schock-Modus.

Ball in letzter Sekunde auf der Linie geklärt

In der ersten Halbzeit wartete der SVE zu lange ab, setzte die Pressingmomente nicht um und kreierte kaum Torraum-Szenen. „Das erste Gegentor fangen wir, weil wir dreimal die Chance haben, den Ball zu klären, aber es nicht schaffen“, wütete Heider. Im weiteren Verlauf der Halbzeit passierte wenig.

„Dannenbüttel noch mit zwei Gelegenheiten, aber insgesamt ausgeglichen“, resümierte der Dirigent. Nur phasenweise besserte sich der SVE im Spiel mit dem Ball. Dieser Zeitraum mit mehr Ballbesitz wurde aber nicht in Tore umgemünzt. So passt es zum Verlauf, dass der Gastgeber ein Schuss Eischotts in allerletzter Sekunde von der Linie kratzte. Bitter.

„Die einfachen Pässe kamen bei uns nicht an und auch die Konzentration hat nicht gestimmt.“

TSV Meine - FC Germania Parsau 0:4 (0:2)

Bereit für den Auftakt? Und ob! „In der ersten Halbzeit war es schon sehr dominant von uns – 30 Minuten lang war es ein Spiel auf ein Tor“, bekräftigte Coach Sören Henke die eigene Schaffenskraft.

Kaum verwunderlich also, dass der FCGP bereits zum Pausenwasser mit 2:0 führte. Der geneigte Zuschauer erkannte im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Viel Ballbesitz, ein gutes Aufbauspiel und viel Ballfreude für das Henke-Team und nur eine Chance für Meine. Neuzugang Kevin Fries durfte sich demnach doppelt in der Torjägerliste verewigen. Ein rundum gelungener Tag.

SV Barwedel - SV Teut. Tiddische 4:0 (2:0)

Nach dem Wirbel um den Sechsfach-Spielerabgang unmittelbar vor dem Pflichtspielstart musste Tiddische auch einen sportlichen Rückschlag hinnehmen. Der Ligarivale aus Barwedel hatte beim glatten 4:0 wenig Mühe.



VfL Rötgesbüttel - Brechtorf 8:7 n.E. (2:2, 0:1)

An und für sich wollte Brechtorf etwas länger im Wettbewerb bleiben. Stattdessen gab es für den Kreisligisten die große Ernüchterung nach der Lotterie vom Punkt.

Das Ausscheiden war in den Augen von TSV-Trainer Giovanni Millemaci auch verdient. „Lob an den Gegner, der war ziemlich stark.“ Der Coach selbst hatte sein Team überhaupt erst mit dem 2:2-Ausgleich bei der Schlussoffensive ins Elfmeterschießen gerettet, es reichte dennoch nicht.

Nach gutem Beginn gab es bei Grün-Weiß „einen kleinen Knick“, den Rötgesbüttel ausnutzte. Summa summarum „ärgerlich“ laut Millemaci.