„Geiles Gefühl!“ Menzendorf und Neuschulz fiebern Duell mit Wolfsburgs Profis entgegen

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Sein erstes (und vielleicht nicht letztes) Mal: Groß Oesingens Shootingstar Leon Menzendorf (l.) freut sich ungemein auf das Kräftemessen mit den Wolfsburger Fußball-Profis. © Barrenscheen, Ingo

Solche Geschichten haben Enkelkinder-Erzähl-Potenzial: Leon Menzendorf (SV Groß Oesingen) und Chris Neuschulz (VfL Wahrenholz) spielen am Sonnabend mit einer Auswahl gegen die Bundesliga-Stars vom VfL Wolfsburg.

Maximilian Arnold wird sich vermutlich nicht mehr daran erinnern: Als er früher mit der B-Jugend des VfL Wolfsburg im Trainingslager in Hohne weilte und in der Freizeit just for fun im dortigen Waldbad kickte, wuselte ein kleiner Stepke um ihn herum. Sein Name: Leon Menzendorf. Zwischen dem Mittlerweile-Nationalspieler und dem Stürmer des SV Groß Oesingen könnte es am Sonnabend, 15. Juni, auf dem Feld ein Wiedersehen geben. „Schon krass“, lacht Menzendorf.

Der frisch gebackene IK-Spieler des Jahres 2023 ist einer von zwei Nordkreis-Fußballern, die es in eine regionale Auswahl geschafft haben. Der andere ist Torwart Chris Neuschulz vom Landesligisten VfL Wahrenholz. Dieser Mix aus hiesigen Amateuren (Landes- bis Kreisliga) fordert am Sonnabend (Anstoß 15 Uhr) in der Gifhorner Flutmulde die Bundesliga-Profis vom VfL Wolfsburg heraus.



Für die Wölfe ein Alle-Jahre-Wieder-Termin zum Einstieg in die Vorbereitung. Für Menzendorf das Highlight seiner noch jungen Laufbahn. Beim Vorab-Voting erhielt Neuschulz die meisten Stimmen, der SVGO-Akteur hatte zumindest die meisten Fürsprecher als Feldspieler. „Das ist schon ein geiles Gefühl“, vermag der 20-Jährige seine Aufregung vor dem großen Tag nicht zu verbergen. Letztlich würde aber die immense Vorfreude überwiegen, gegen solch eine Mannschaft antreten zu dürfen. „Das ist eine einmalige Chance“, unterstreicht Menzendorf. Wobei sie sich ihm, wenn er die Bezirksliga mit Groß Oesingen weiter so aufmischt wie bisher, vielleicht noch einmal auftun könnte.



Will so viele Bälle wie möglich von den Wölfen abfangen: Der Wahrenholzer Schlussmann Chris Neuschulz (r.). © Sonderkamp, Aron

Aber erst einmal zählt nur das Hier und Jetzt. Der Torschützenkönig der abgelaufenen Bezirksliga-Saison findet es spannend, gegen Erstliga-Spieler „zu zocken – um den Vergleich zu haben, ob sich ein Unterschied bemerkbar macht. Zudem spiele ich das erste Mal vor so vielen Leuten.“ Neben Zweikämpfen mit seinem einstigen Hohne-Kontrahenten Maximilian Arnold („Ein giftiger Spieler, da habe ich Bock drauf“) hofft er auf dem Platz vor allem auf Duelle mit Moritz Jenz. Dem Neuzugang von Schalke 04. Seit Kindesbeinen an ist Menzendorf Fan der Königsblauen, fand den Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison im S04-Dress „richtig gut“. Ob er an dem Hünen vorbeikäme? Abwarten! Der Oesinger ist sich der Tatsache bewusst, dass er als Stürmer der erste Verteidiger gegen die Grün-Weißen sein wird. „Da kannst du nicht ins Pressing gehen. Aber vielleicht gibt’s einfach einen Befreiungsschlag, und dann muss ich da sein...“



Im Brennpunkt dürfte das ein oder andere Mal vermutlich auch Chris Neuschulz stehen. Der Wahrenholzer Schlussmann wird eine Halbzeit gegen die großen Vorbilder bestreiten – welche das sein wird, klärt sich bei der einzigen Trainingseinheit der Auswahl am heutigen Dienstag. Der Landesliga-Fänger erhielt sogar von allen Kandidaten die meisten Stimmen! So kommt auch er erstmals in den Genuss dieses Nonplusultra-Duells. „Das freut mich riesig und ist eine tolle Ehre. Danke an alle, die für mich gevotet haben“, strahlt der Keeper. Seine persönliche Zielvorgabe für den Schlagabtausch mit den Cracks: „So wenig Gegentore wie möglich schlucken. Es wäre schön, wenn ich mich in der ein oder anderen Situation auszeichnen könnte.“



Besonders die Kontaktaufnahme mit Gegenüber Koen Casteels würde ihn schwer begeistern. „Er ist einer der Top 5-Torhüter in der Bundesliga, hat sich etabliert. Zu ihm kann man schon hochschauen. Vielleicht kann man ein paar Sätze schnacken.“ Aber auch Shootingstars wie der umworbene Abwehrspieler Micky van de Ven (steigt erst Freitag wieder ins Wolfsburger Training ein) hätten ihren Reiz. Letztlich machen alle Gegenspieler in Grün-Weiß dieses Happ(y)ening zu einem Tag, den das hiesige Duo nicht vergessen wird.