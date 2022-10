Rühen gegen Schwülper: Comeback nicht geglückt

Von: Marvin Scholz

Sie kämpften, aber für ein Comeback reichte es nicht: Rühens Fynn Jennerich (am Ball) schoss in der Fußball-Kreisliga gegen Schwülper eines der zwei Tore. © Ingo Barrenscheen.

Rühen – Da wäre die Aufholjagd fast noch geglückt! Im Mittwochabendspiel der Fußball-Kreisliga verlor der SV BW Rühen im Heim-Spiel gegen den FC Schwülper knapp mit 2:3 (0:3), zeigte aber in Halbzeit zwei eine tolle Moral.

Gegen die von Rühen-Coach Jörg Jennerich titulierte „Spitzen-Mannschaft“ aus Rühen fand der Tabellenneunte gut in das Spiel. „Wir sind die ersten 25 Minuten gut reingestartet“, bilanzierte der Übungsleiter. Anschließend daran demonstrierte der Tabellenvierte jedoch, warum das Team bis zum Schluss oben mitspielen will. „Wir haben Schwülper letztendlich zu viele Räume gegeben – der Abstand zwischen der Defensive und dem Mittelfeld war schlichtweg zu groß“, fand Jennerich den entscheidenden Kritikpunkt in Halbzeit eins. So war es wenig verwunderlich, dass eine gut besetzte Mannschaft in der Lage ist, drei Tore zu erzielen. „Sie haben schnelle Gegenstöße initiiert und sind im Eins-gegen-Eins extrem gut“, lobte Jennerich den Kontrahenten.

„Haben Eier gezeigt“

Nach dem Seitenwechsel reagierte der Frontmann und stellte etwas um. „Außerdem haben wir nach der Halbzeit Eier gezeigt, viel mehr und besser kombiniert“, skizzierte der Coach die Verbesserungen im Spiel. Aufgrund der Tatsache, dass Schwülper für die Offensive keinesfalls weniger tat, entwickelte sich fortan ein offener Schlagabtausch.



Rühen wurden für den Mut unter dem Flutlicht belohnt: „Den ersten Treffer haben wir super herausgespielt, das zweite Tor entstand per Fernschuss aus 20 Metern.“ Blau-Weiß hielt weiter dagegen – die Aufholjagd wurde nicht belohnt, das Comeback verfehlte die Rühener Kicker nur knapp.



„Insgesamt haben wir super dagegengehalten, gut gekämpft und ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Allerdings fielen die Gegentreffer zu einfach. Jennerichs Spiel-Erkenntnis: „Jeder kann gegen jeden gewinnen und verlieren. Das liegt daran, dass die Liga so stark ist.“