„Im Verein ist Aufstieg präsent“ - kein Thema für Thoelke

Ex-Wolfsburger Bjarne Thoelke: Mitten im Saarbrücken-Aufschwung

Von: Marvin Scholz

Teilen

Trotz Verletzung lief es sportlich gut: Bjarne Thoelke (l.) und der 1. FC Saarbrücken wollen in der 3. Liga oben dranbleiben. © Imago Images / Gabor Krieg.

Saarbrücken/Wolfsburg – A never ending Story würde der Volksmund sagen. Ex-Wolfsburger und aktueller Saarbrücken-Akteur Bjarne Thoelke hat sich in einem Freundschaftsspiel in der Türkei einen doppelten Jochbeinbruch zugezogen. Aufgrund der aktuellen sportlichen und persönlichen Lage aber nur halb so schlimm, denn: Der 1. FC Saarbrücken steht auf dem zweiten Rang der 3. Fußball-Liga und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bis zum Schluss oben mitzuspielen. Auch Thoelke verzeichnet seinen persönlichen Anteil.

„Nach 13 Minuten hat mein Gegenspieler mich in einem Zweikampf mit dem Ellenbogen erwischt – die Untersuchung hat dann einen doppelten Jochbeinbruch ergeben“, fasste das Abwehr-Ass genervt zusammen. Mehr als verständlich – nach der letzten Verletzung im Juni (Rückenprobleme) also das nächste Kapitel in der Verletzungshistorie des 30-Jährigen. Vielleicht kommt ihm der Zeitpunkt aber nicht gerade unpassend: „Es gibt keinen guten Punkt für eine Verletzung, aber besser jetzt, also vor dem nächsten Spiel gegen den MSV Duisburg (14. Januar 2023, Anm. d. Red.).“



Wenn alles seinen richtigen Weg nimmt, will Thoelke wieder ein Teil des erfolgreichen Mannschaftsgefüges sein. Das Tabellenbild spricht für sich. Die Tatsache der ligaweit besten Defensive (13 Gegentore) ebenso. Freilich erkämpfte sich der FCS jedoch diese Ausgangsposition. „Zwei Drittel der Saison waren eher durchwachsen. Teils haben wir schlechte Partien gewonnen und die Guten nur Remis gespielt. Es war etwas inkonstant“, warf der Ex-Wolfsburger den Blick nach hinten. Nach dem Mitte Oktober ausgeschiedenen Ex-Trainer Uwe Koschinat übernahm Rüdiger Ziehl das Zepter. Mit großem Mehrwert. „Er hat nicht viel geändert, aber den Spielern, die vorher nicht viel Einsätze bekamen, das Vertrauen geschenkt und uns eine Menge Verantwortung mit auf den Platz gegeben“, analysiert Thoelke. Fortan ergatterte der Tabellenzweite 16 Punkte aus sechs Partie. „Er hat das Einfache wieder reingebracht und die Entwicklung passte.“

„Im Verein ist Aufstieg präsent“ - kein Thema für Thoelke

Anders als manch anderer Team-Kollege blickt der langgewachsene Innenverteidiger (1,92m) auf eine für ihn persönlich durchaus erfreuliche Hinserie zurück. 13 von insgesamt 17 Partien bestritt Thoelke auf dem Feld. „Ab und an wurde ich geschont, oder war angeschlagen. Ansonsten lief es super und ich habe ordentliche Spiele gemacht“, klopfte sich der Drittliga-Spieler selbst auf die Schultern.



Üppig Zeit zum Durchschnaufen und genießen bleibt indes nicht. In weniger als vier Wochen geht es gegen den MSV aus Duisburg weiter. Ohnehin passt es zum Gedanken-Spektrum des Profis. „Wir können weiterarbeite, der Trainer kann diverse Automatismen verfeinern – das wird uns sicherlich guttun.“ Anknüpfend daran lautet die Devise für die Rückserie: „Als Team weiter zusammenarbeiten, die taktischen Vorgaben umsetzen und wenn jeder 100 Prozent gibt, haben wir ein Riesen-Chance, viele Spiele erfolgreich zu gestalten“, ist Thoelke zuversichtlich. An die Überholspur auf der linken Seite Richtung Zweite Bundesliga denkt der Saarbrücken-Verteidiger noch nicht. Zumindest Stand jetzt. „Im Verein ist das Thema Aufstieg immer präsent, aber ich denke daran überhaupt nicht. Es macht auch keinen Sinn, sich jetzt Druck aufzuladen. Den Ball flach halten und so lange es geht, oben mitspielen.“



Trotzdem: Die Basis passt, es ist nur allzu verständlich, dass die Ziehl-Riege bis zum Ende oben mitkämpfen will. Und Thoelke selbst? Er kommuniziert, angesichts der aktuellen Verletzung, bescheiden: „Die Basis ist gesund zu bleiben und auf mehrere Einsätze zu kommen.“ Und apropos Thema Zukunft. Der Ex-Wolfsburger kündigte recht stille Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung (läuft bis Juni 2023) an. Natürlich könnte er mit anderen Vereine verhandeln, „aber ich fühle mich hier sehr wohl. Es macht Spaß“.