Ordentlicher Aufgalopp: Fußball-Landesligist erkämpft 1:1 im ersten Testspiel

Leistungssteigerung gegen Uelzen nach der Pause

+ © Klingebiel, Bernd In der zweiten Halbzeit viel präsenter und genauer: Der VfL Wahrenholz (r. Jan Reitmeier, hier gegen Henrik Hohls) trotzte Teutonia Uelzen so ein 1:1-Unentschieden im ersten Sommer-Testspiel ab. © Klingebiel, Bernd

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Nicht schlecht für den Anfang: Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz erkämpfte in seinem ersten Testspiel ein 1:1-Unentschieden in Uelzen.

Pferdelungen trotz Bullenhitze. Die Fußballer des VfL Wahrenholz gingen am Sonntagnachmittag bei ihrem Testspiel-Aufgalopp an ihre Grenzen. Gut so, denn das Taterbusch-Team nahm mit dem 1:1 beim Lüneburger Landesliga-Pendant SV Teutonia Uelzen einen ersten moralischen Teil-Erfolg mit, urteilte Cheftrainer Sebastian Ludwig.



Na klar hatte er das Ergebnis auf der Prioritätenliste nicht ganz oben angesiedelt. Aber zu sehen, wie seine Mannschaft trotz der extremen Bedingungen in der zweiten Halbzeit „eine Schippe draufgelegt“ hätte und den Rückstand noch egalisierte, macht dann schon Mut. „Man sieht, dass wir noch verhältnismäßig gut im Saft stehen“, sagte Ludwig.



Nicht gefallen hatte ihm der Bruder Leichtfuß im ersten Abschnitt. Der VfL leistete sich „viele Flüchtigkeitsfehler“ und verschlief mögliche Pressing-Momente. Letztlich konnten sich die Gäste bei ihrem neuen Schlussmann Timo Dittrich bedanken, der gegen den Uelzener Felix Lüdemann gleich zwei Mal im 1:1 stark reagierte (17., 25.). Dazwischen besaß Philipp Hatt eine ähnliche Gelegenheit. Die ließ sich der Teutonia-Torjäger nicht entgehen, wenngleich auch hier Dittrich seine Hände noch an den Ball bekam (18.).



Ebenfalls erfreulich: Beim Gegentreffer etwa hatte Rafael Kopizki noch gepatzt, ansonsten aber wertete Ludwig den aus der A-Jugend aufgerückten Youngster, wie auch Till Friedemann, als „Lichtblicke“. „Ich sehe, die Jungs sind nicht weit weg von der Startelf.“



So schlampig die Wahrenholzer teils in den ersten 45 Minuten noch agiert hatten, umso sauberer wurden sie nach Wiederbeginn in ihren Aktionen. Was sich in einem Übergewicht und dem schnellen Ausgleich durch Neuzugang Rouven Fischer niederschlug. Er machte das, was einen Box-Spieler eben auszeichnet. Bei den weiteren vielversprechenden Angriffen fehlte es in der finalen Aktion an Präzision. Dennoch ein Einstand, auf den sich aufbauen lässt für den hiesigen Landesligisten.