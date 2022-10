Wird der VfL Wahrenholz erneut zum Favoritenschreck?

Von: Ingo Barrenscheen

Muss sich erneut in unliebsamer Rolle gegen einen Großen beweisen: Marten Richter (l.) vom Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz. © Barrenscheen, Ingo

Aller guten Dinge sind drei: Der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz könnte erneut ein Team aus den Top 3 ärgern am Wochenende.

Favoritenschreck 3.0!? Sowohl dem Tabellenführer SSV Vorsfelde wie auch dem -dritten SSV Nörten-Hardenberg hat der VfL Wahrenholz jeweils überraschend ein 1:1-Remis im bisherigen Saisonverlauf abgeknöpft. Gelingt nun auch gegen DIE Offensive der Fußball-Landesliga ein Paukenschlag? Das Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den MTV Wolfenbüttel wird in jedem Fall ein Brett!



Wieder einmal kann sich das Taterbusch-Team in die David-Rolle schlechthin einfinden. Auch auf die Gefahr eines klimpernden Phrasenschweins betont Trainer Thorsten Thielemann: „Der übliche Satz: Wir haben überhaupt nichts zu verlieren.“ Immerhin steht der Oberliga-Absteiger, mit dem treffsichersten Sturm der Liga (siehe auch Info-Kasten), nicht von ungefähr auf Platz zwei. Bereits nach zehn absolvierten Spieltagen legt sich der Wahrenholzer Dirigent fest: „Vorsfelde und Wolfenbüttel sind die beiden besten Mannschaften, da kommen die anderen nicht ran. Das erlaube ich mir jetzt schon festzustellen.“ Ein Statement, das von Thielemanns Beobachtungen des MTV-Duells mit Kästorf (4:1) fußt. Gemäß dieser Spionage-Tour spricht er von „brutaler Offensiv-Qualität“ auf Seiten des Gegners. „Sie haben dort drei Stürmer eingewechselt, die fast noch stärker waren als die drei ausgewechselten Stürmer...“



Heißt im Umkehrschluss für den Neuling: Es muss ein Bus im eigenen Tor geparkt werden... „Das alte Thema: Kompakt stehen und den ein oder anderen Konter fahren“, umreißt Thielemann die angedachten Gegenmaßnahmen. Nur dass die Schwarz-Gelben ihre Nadelstiche dieses Mal auch gezielter setzen müssten als beim zurückliegenden Remis bei Vahdet Braunschweig. Zu hart will er mit seinem Team derzeit aber auch nicht ins Gericht gehen. Immerhin fehlen gerade in der Vorwärtsbewegung wichtige Kräfte, auch an diesem Sonntag (nur Simon-Miles Soika kehrt nach Sperre zurück). So muss ein Marten Richter etwa als Mittelstürmer fungieren, obwohl er sich „auf der Außenbahn besser aufgehoben fühlt. Die andere Position ist nicht so sein Ding, da habe ich auch vollstes Verständnis für. Er gibt sich Mühe.“ Gleiches gelte für Marlon Hanse, der im Mittelfeld statt in einer offensiveren Rolle gefragt ist zurzeit. „Die sind 18 und 19 Jahre alt. Logisch: Da heißt es dazulernen und umsetzen“, meint Thielemann.



Wahrenholz müsse „um jeden Meter fighten, die Zuschauer auf unsere Seite ziehen und auch das Quäntchen Glück haben“: Dann klappt es vielleicht auch gegen Vorsfeldes Tabellennachbarn...



Der kommende Gegner im Kurzportrait Im Grunde reicht schon ein Blick auf die nackten Fakten, um sich der enormen Schlagkraft des MTV Wolfenbüttel bewusst zu werden. Im Schnitt fast vier Tore pro Partie (bester Angriff der Landesliga), dazu mit dem Neun-Tore-Duo Carlos Christel (vorher U19 von Eintracht Braunschweig) und Eigengewächs Linus Queißer zwei der Mitführenden der Torjägerliste: Auf Wahrenholz rollt eine gnadenlos gute Offensivmaschine zu! Dass diese zwei Teams überhaupt aufeinandertreffen, hat mit ganz engen Verläufen in der Vorsaison zu tun. Der VfL stieg erst am letzten Spieltag auf, der MTV wiederum mit nur einem Zähler Rückstand auf den MTV Gifhorn aus der Oberliga ab. Die Nummer 1 aus der Lessingstadt (vor dem anderen Wolfenbütteler Landesliga-Klub BV Germania) ist mit über 5500 Mitgliedern einer der größten Vereine im ganzen Land und hatte sich seit dem Sprung 2018 im niedersächsischen Oberhaus gehalten. Große Erfolge im Fußball hatte der Verein erst nach der Fusion mit dem Wolfenbütteler SV verzeichnet, spielte von 2004 bis 2008 in der damaligen Niedersachsenliga. Unumstrittener Leader inmitten der vielen hochtalentierten Jungspunde ist Nils Göwecke (31), der es in seiner Zeit bei der Reserve von Eintracht Braunschweig und beim BFC Dynamo auf insgesamt 129 Regionalliga-Partien brachte. Auch Spielgestalter Steffen Suckel (VfV Hildesheim) und Torwart Direnc Güven (FSV Optik Rathenow) schnupperten kurzweilen Viertliga-Luft, Jonas Klöppelt bringt es auf 65 Oberliga-Einsätze. Einmal öfter im Niedersachsen-Oberhaus stand bislang Niklas Kühle auf dem Grün, der aber noch einen ganz anderen persönlichen Höhepunkt in seiner Vita vorweisen kann: 2018 wurde der Mittelfeldspieler mit dem deutschen Kleinfeld-Fußball-Team sensationell Weltmeister und erzielte im Endspiel gegen Polen den goldenen Treffer, bei der gerade zu Ende gegangenen Neuauflage in Budapest belegte er im Nationaldress den vierten Platz und verpasste deshalb die Hälfte aller Saisonspiele.