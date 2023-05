Wahrenholz bleibt Punkt-Sieger im Abstiegskampf

Von: Ingo Barrenscheen

Erst Torschütze, dann Pechvogel: Marten Richter (r.) erzielte für den VfL Wahrenholz das zwischenzeitliche 2:2 gegen den SV Lengede, musste am Ende des 3:3-Unentschiedens aber schwer angeschlagen vom Feld getragen werden. © Aron Sonderkamp.

Lengede - Wahrenholz-Coach Sebastian Ludwig konnte etwas aufatmen. Trotz des Punktes in der Landesliga gegen den SV Langede gilt der VfL noch als Gewinner im Abstiegskampf - die Konkurrenz ging leer aus.

Dementsprechend wertete Trainer Sebastian Ludwig das Ergebnis wie aus der Pistole geschossen sofort als „gewonnenen Punkt“. Wobei sogar noch mehr für den ersatzgeschwächt angereisten Klassen-Novizen in der Luft gelegen hatte.

Denn das Mehr an gefährlichen Szenen speziell in der zweiten Halbzeit ging auf das Wahrenholzer Konto. „Wenn man alles über einen Kamm schert, ist das 3:3 okay.

Freude hier, aber auch etwas Frust dort

Aber wir hätten auch als Sieger vom Platz gehen können“, befand sich Ludwig etwas im Zwiespalt.



Freude herrschte aufgrund der Leidenschaft („So wie man in der Landesliga spielen muss“), ein wenig Frust ob der alten Abwehr-Leier mit leicht hergeschenkten Gegentoren.

Dieses Mal nicht nach individuellen Fehlern, sondern im Verbund. Bezeichnend: Beim 2:1 unmittelbar vor dem Pausenpfiff durfte Lengedes Marvin Oktay über den halben Platz marschieren und abschließen.

Marten Richter mit Verletzung raus

Doch Schwarz-Gelb zeigte eine unbändige Moral. Glich nicht nur diesen Rückstand durch einen fein herausgespielten Konter durch Marten Richter aus (60.), sondern auch Oktays zweiten Schlag durch den zweiten verwandelten Elfmeter von Jan-Patrick Schön (73.).

Dem Strafstoß war ein Handspiel vorausgegangen – nicht das einzig vermeintlich strafbare im SVL-Sechzehner während der Begegnung.

„Wenn man die Bundesliga-Handelfmeter zugrunde legt, gab es noch mehr Szenen, wo man sagen kann: Den muss er klar pfeifen“, betonte Ludwig.

Andersherum hätte sich aber auch der VfL kurz vor Ultimo nicht über einen Pfiff nach einem harten Einsteigen beschweren können.



Möglicher Wermutstropfen: Marten Richter musste, weil der Gegenspieler mit vollem Gewicht auf seine Wade fiel, vom Platz getragen werden. Er fällt mit der fünften Gelbe Karte im nächsten Spiel aber ohnehin aus.