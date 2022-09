Wahrenholzer Devise vor Lehndorf lautet: positiv bleiben

Von: Ingo Barrenscheen

Da geht’s lang! Nach dem herben Rückschlag in der Fußball-Landesliga gegen Eintracht Braunschweig II sollen die Wahrenholzer Fußballer positiv bleiben und wieder die andere Richtung einschlagen. Julian Koch wird allerdings weiterhin verletzt fehlen. © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz – Traditionell lädt Herbert Meyer die erste Herren des VfL Wahrenholz zu Beginn einer neuen Saison zu einem Mannschaftsabend in seinen Garten ein. Eine gute Gelegenheit, um sich vor dem Fußball-Landesliga-Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn Lehndorfer TSV einzuschwören.

„Das passt ganz gut“, meint auch Trainer Thorsten Thielemann mit Blick auf die Teambuilding-Maßnahme. Erst das Abschlusstraining, dann die gesellige Runde: Ein Rundum-Paket zum Reseten. Solche Rückschläge wie unter der Woche hatten die Verantwortlichen des Neulings einkalkuliert. Die Lehrstunde hätte aber auch gezeigt, wo der VfL „noch gewaltig zulegen“ könne, so Thielemann. Vor allem in puncto Grund-Aggressivität auf dem Feld. „Teils erstarren wir in Ehrfurcht. Es gibt Fouls, die pfeifen sie da oben nicht. Und Trash-Talk. Ich meine das nicht böse, aber da sind wir noch zu lieb für die Landesliga. Dort geht es anders zur Sache“, pointiert der Wahrenholzer Leitwolf und schiebt nach: „Daran müssen wir wachsen.“

An Wolfenbüttel Beispiel nehmen

Jetzt gelte es, den Kopf hochzunehmen, positiv zu bleiben. Bestes Beispiel sei Germania Wolfenbüttel: Der andere Mitaufsteiger neben Lehndorf handelte sich am Wochenende erst eine 0:8-Klatsche im Derby gegen den MTV ein, um dann am Mittwoch mit einem 2:1 bei Vahdet Braunschweig zurückzukommen. „In die Richtung müssen wir“, beschwört Thielemann eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität in seinen Reihen.



Diese allerdings lichten sich zunehmend. Bei Julian Koch und Marten Richter wird es für Sonntag nicht reichen, Jan Reitmeier fehlt dienstbedingt, Jan-Patrick Schön urlaubt weiterhin. „Jetzt gilt es echt zu basteln“, stößt Thielemann einen seichten Seufzer aus. „Die Verletzungen tun weh. Aber wir werden uns schon was ausdenken.“



Immerhin zählt der LTSV zur Kategorie direkter Konkurrent. Thielemann beobachtete Lehndorf beim 0:2 gegen Landolfshausen. „Da hätten sie selbst 2:0 führen müssen, zahlen auch Lehrgeld. Ich rede nicht von müssen, aber wir wollen punkten.“