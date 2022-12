Geschichtsträchtig: Wahrenholz überwintert über dem Strich und ist erstmals Nr. 2 im Kreis!

Von: Ingo Barrenscheen

Vor Lokalrivale Kästorf in der Tabelle – und damit zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte die Nr. 2 im Kreis Gifhorn! Der VfL Wahrenholz (l. Marten Richter) hat ein überragendes Jahr 2022 mit dem 6:1-Sieg gegen Hainberg vergoldet. © Barrenscheen, Ingo

Das hat es noch nie gegeben! Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz überwintert nicht nur auf einem Nichtabstiegsplatz nach einem 6:1-Sieg, sondern ist auch die Nr. 2 im Kreis.

Der Wahrenholzer Weihnachtsschlitten wurde nicht von Rentieren gezogen. Sondern von Pferdestärken. Dennoch war er, neben den VfL-Fußballern und ihren Fans, mit dem schönsten Geschenk beladen, dass die Schwarz-Gelben jemals unter dem Tannenbaum hatten.



Ein 6:1-Triumph zum Ausklang 2022 in der Landesliga beim SC Hainberg als Inhalt, verpackt mit dem Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz zur Winterpause und als Schleife drumrum erstmals in der Vereinsgeschichte die Nr. 2 im Landkreis hinter dem ewigen Primus MTV Gifhorn in der Hackordnung. Süßer die Glocken nie klingen, der Bus-Trip erwies sich als wunderschöne, vorzeitige Bescherung für den Aufsteiger und Außenseiter, der Duftmarken gesetzt hat.

Einfach „überragend“

Kein Wunder, dass auch Interimscoach Jan Schöbel förmlich in glückselige Weihnachtsstimmung geriet. In jedem zweiten Satz fiel die Vokabel „überragend“. So stufte der Übergangs-Dirigent die Gesamt-Mannschaftsleistung in allen Mannschaftsteilen ein. Hob aus diesem Kollektiv aber das Offensiv-Trio Maurice Kutz (der Dosenöffner mit den ersten beiden Toren), Marlon Hanse (überragende Einzelaktionen beim 3:0 und 4:0) und Marten Richter (drei Vorlagen) heraus. „Überragend“ werde auch die Stimmung samt Anhang beim Besuch des Göttinger Weihnachtsmarkt sein, prognostizierte Schöbel.

„Das Jahr vergoldet“

Förmlich fasziniert blickte er auf die zurückliegenden zwölf Monate zurück. „Unser großes Ziel – wir stehen über dem Strich, zwei Plätze sogar – haben wir geschafft. Und das sogar vor Kästorf, was nur eine Momentaufnahme ist, aber ein Riesen-Anreiz war. Dazu sind wir das erste Mal überhaupt die Nr. 2 im Kreis. Eine absolut geniale Sache! Das werden wir dementsprechend gebührend feiern!“ Wahrenholz hätte ein „unglaubliches Jahr 2022 gespielt, das wir heute noch einmal vergoldet haben. Kompliment an das ganze Team.“ Mit dem Abpfiff gegen Hainberg sei fürs Erste auch „ein enorm großer Druck“ vom VfL abgefallen, meinte der Spartenleiter. „Die vergangenen vier Wochen waren nicht einfach, auch ohne Chefcoach. Aber wir haben das überragend gemeistert mit sieben Punkten aus vier Spielen.“

In Hälfte zwei flutscht‘s

Apropos: Die letzten 90 Minuten vor der verdienten Auszeit sollen an dieser Stelle nicht unterschlagen werden. In den ersten 15 Minuten sei das Taterbusch-Team gegen das abgeschlagene Schlusslicht „schwer reingekommen“, so Schöbel. Die Führung durch Kutz, der einen Rückpass zum Torwart abfing, fiel durchaus glücklich. Doch von da an lief es. Hanse hätte schon vor der Pause bei zwei Aktionen allein vor dem Schlussmann nachlegen können (müssen), das sparte er sich für die zweite Hälfte auf. Nachdem das flotte 2:0 nach Wiederbeginn wegen einer korrekten Abseitsposition zunächst aberkannt wurde (Richter hielt bei einem Schuss von Niklas Germer den Fuß unnötigerweise noch rein), klingelte es nur Momente später wirklich. „Dann waren wir richtig im Rollen“, befand Schöbel.

Nur den Bällen fehlt Luft...

Kuriosum: Nachdem sich die Wahrenholzer zuvor unentwegt darüber beschwert hatten, dass die Bälle nicht hart genug aufgepumpt seien, besserte der Gastgeber kurz nach der Pause nach. Zack fielen die Treffer wie reife Früchte. Beim Neuling war die Luft also ganz und gar nicht raus... Das 6:1 sei „in der Höhe absolut verdient“ gewesen, „kann ruhig noch höher ausgehen“, urteilte der VfL-Frontmann.



Das Spiel im Stenogramm VfL Wahrenholz: Neuschulz – Vespermann, Greve, Henneickev (79. Friedemann), Janetzko – J. Koch – Germer, Reitmeier – Hanse (83. L. Koch), Richter (72. Soika) – M. Kutz (79. No. Balke). Tore: 0:1, 0:2 M. Kutz (17., 51.), 0:3, 0:4 Hanse (64., 68.), 1:4 Fiedler (81.), 1:5 Eigentor Wendt (83.), 1:6 Germer (89.).