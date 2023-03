Wahrenholz vor Göttingen: „Kämpfen, kratzen, beißen“

Von: Marvin Scholz

Sie werden alles reinlegen müssen, um gegen Göttingen zu bestehen: Marten Richter (l.) und der VfL Wahrenholz gastieren beim Top-Team und sind um die nächsten Punkte bestrebt. © Ingo Barrenscheen.

Göttingen/Wahrenholz – Ein leichter Schimmer der Wolke sieben liegt nach dem Wolfsbüttel Happy-End (4:3-Sieg) am vergangenen Wochenende noch immer über dem Taterbusch. Mit diesem mentalen Push soll es also nun in die nächsten Herausforderungen gehen. Keine geringe Mannschaft als der 1. SC Göttingen 05 wartet auf den VfL Wahrenholz in der Fußball-Landesliga (15.45 Uhr).

Das Gedankengut des Sebastian Ludwig, der den ersten Dreier des Jahres einfing, ist noch immer mit Stolz befrachtet: „Die Leidenschaft und der Wille haben mir imponiert, ich bin mega stolz.“ Doch auch dem Taterbusch-Taktiker ist geläufig, dass der Last-Minute-Sieg zwar ein Segen für die Saison sein kann, aber der volle Fokus nun auf Göttingen liegen muss: „Göttingen ist spielerisch nochmal eine andere Hausnummer, als Wolfenbüttel. Sie werden über mehr Ballbesitz kommen und haben eine super Mannschaft“, ordnet der Frontmann nüchtern und realistisch ein.



Zuzüglich dessen erkannte Ludwig auch keinen ganz großen Vorteil für den Landesliga-Novizen, dass der Tabellensechste die letzten drei angesetzten Spiele nicht absolvieren konnte und möglicherweise keinen Spielrhythmus in den Beinen hat: „Auf der einen Seite kann uns das entgegenkommen. Auf der anderen Seite wird Göttingen gepusht sein – da muss nichts Gutes für uns bedeuten.“

„Gegner wird uns noch mehr abverlangen“

Ohnehin besteht keine Sorge, dass die Riege in Schwarz-Gelb völlig abhebt. Die Wahrenholzer DNA ist von einer Menge Realismus geprägt: „Die kommenden Gegner werden uns sicherlich noch mehr abverlangen. Das Gute ist, dass wir gegen Göttingen nicht unter Druck stehen. Deshalb wollen wir auch punkten“, gibt der Übungsleiter die klare Marschrichtung vor.



Taktisch wird sich das Taterbusch-Team auf seine defensive Kompaktheit berufen. Doch von Beton anrühren und frech kontern will der Coach nichts hören: „Das wäre falsch. Wir wollen auch Sequenzen im Spiel mit dem Ball haben und dann über unsere Dynamik nach vorne kommen.“ Ob ein ähnliches Drama auf dem Wunschzettel steht? Fraglich! Am liebsten wahrscheinlich ein souveräner Sieg. Für dieses Szenario müssen beim VfL aber viele Rädchen zusammengreifen: „Wir müssen kämpfen, kratzen und beißen. Es würde uns mal guttun, wenn wir in Führung gehen würden. Mit unserem schnellen Fußball wollen wir dem Gegner wehtun“, so Ludwig.

Coach in Manchester

Vor einem mutmaßlich gut besuchten Sportplatz, inklusive Göttinger Ultras (Ludwig: „Als ich dort als Spieler gespielt haben, kamen sie mit Reisebussen an und haben Pyro gezündet. Das hat mich gepusht und das wird die Jungs am Sonntag auch pushen“), wird Ludwig aber aufgrund eines Trips nach Manchester (Premier League, Manchester City gegen Newcastle United) nicht teilnehmen können. Co-Trainer Jan Schöbel wird übernehmen, aber nicht über das gesamte Repertoire verfügen: „Maurice Kutz ist gelb-gesperrt, Simon Janetzko fällt wegen einer Bänderdehnung aus und auch Jan Reitmeier ist beruflich verhindert“, reiht Ludwig aneinander.



Ganz pulslos wird das Inselkind Ludwig seinen neuen Verein auf deutschem Terrain aber nicht begleiten können: „Ich werde wahrscheinlich irgendwo im Café sitzen und ich hoffe, dass mir die Jungs, die nicht spielen, aber dort sind, ein paar Videosequenzen zukommen lassen. Ganz entspannt werde ich eh nicht sein...“



Und zur Not hat die Gaststätte in England bei einem vielleicht abermaligen Last-Minute-Sieg des VfL einen lauten Gast mehr....