Fakenews statt Wunder 2.0: Gegen den Primus keine Chance

Von: Ingo Barrenscheen

Die Bemühungen, den Gegner zu Fall zu bringe, blieben erfolglos: Der VfL Wahrenholz (r., Simon Janetzko) scheiterte in der Fußball-Landesliga gegen den Primus Vorsfelde 0:5. © Regios24/Helge Landmann.

Vorsfelde – Da hatte sich offenbar jemand einen Scherz erlaubt: Für eine kurze Weile tauchte auf der Plattform fussball.de ein Liveticker auf, demzufolge der VfL Wahrenholz beim haushohen Favoriten SSV Vorsfelde durch ein Blitztor von Simon Janetzko geführt haben soll. Die Wasserstandsmeldung war schnell wieder verschwunden. Und entsprach auch nicht der Realität. Denn in Wirklichkeit führten Blitztore zu Beginn beider Halbzeiten zu einer 0:5 (0:1)-Niederlage des hiesigen Fußball-Landesligisten beim unangefochtenen Tabellenführer.

„Das hätte ich gerne genommen“, musste der Wahrenholzer Interimscoach Jan Schöbel angesichts der seltsamen Falschmeldung schmunzeln. Als nicht so lustig empfand er selbstredend den Einstieg in die Herkulesaufgabe: Denn es gab tatsächlich einen sehr schnellen Treffer. Nur eben für Vorsfelde. Michel Haberecht traf nach nur drei Zeigerumdrehungen zum 1:0. Eines von insgesamt drei Standard-Gegentoren für das Taterbusch-Team. So wenig Schöbel am absolut verdienten Sieg für den Klassenprimus rütteln wollte, so sehr wurmten ihn dann doch das Zustande kommen nach dem Schema ruhende Bälle. „Das ist dann ärgerlich gegen so einen Gegner, der aus dem Spiel heraus nur zwei Tore erzielt.“ Davon einmal abgesehen, hätten die Eberstädter auf dem Kunstrasen-Geläuf aber „superstarken Fußball“ zelebriert. Schlichtweg nicht die Wahrenholzer Kragenweite. „Das ist schon Top-Niveau und ein ganz anderes Level. Aber wir haben uns bis zum Schluss gut dagegengestemmt“, betonte Schöbel.

Credo ging nicht auf

Und so ein wenig war nach der ersten Hälfte (Vorsfelde traf noch einmal die Latte, ansonsten spannte Wahrenholz 20 Meter vor dem eigenen Kasten ein starkes Abwehrnetz auf) noch die klitzekleine Hoffnung auf den Paukenschlag 2.0 mitgeschwungen. Bekanntlich hatte der VfL dem Tabellenführer bislang als einziges Team etwas Zählbares abgerungen im Hinspiel (1:1). Dieses Credo gab das Trainerteam auch vor dem Wiederanpfiff aus: „Wir haben uns noch einmal eingeschworen und gesagt: Je länger es 1:0 steht und die Uhr läuft, umso nervöser werden sie vielleicht.“ Doch dieses Vorhaben war bereits in Spielminute 47 obsolet durch einen weiteren Standard-Nackenschlag. Spätestens nach dem 3:0 (53.) war der Funken erloschen.



Dennoch hielt sich der Frust im VfL-Lager in Grenzen: „Die Stimmung ist locker. Wir wussten, dass das so passieren kann. Einmal kurz schütteln und dann auf Hainberg fokussieren.“