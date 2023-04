VfL‘s Norman Balke nach Elfmeter-Tor: „Befreiungsschlag hat ganz gutgetan“

Das wird ihm sichtlich guttun: Wahrenholz-Akteur Norman Balke (Schuss) traf nicht nur im Landesliga-Spiel gegen Braunschweig II, sondern tankte neues Selbstvertrauen. © Marvin Scholz.

Wahrenholz - Nach Leidenszeit wieder in Tritt. Norman Balke durfte dem Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz gegen Braunschweig II zur zwischenzeitlichen Führung verhelfen. Ein mental wichtiger Treffer für seine sportliche Zukunft?!

Ungewisse Ursache

Es war der 24. April 2022 im Auswärtsspiel der Bezirksliga-Meisterrunde bei der SV Gifhorn, als Balkes Leidenszeit ihren Anfang nahm.

Beim 3:3 hatte er noch das erste Tor des Tages erzielt, musste in Halbzeit zwei aber vom Feld. „Ich habe mich in der Leiste und Schambein-Gegend verletzt.“ Wie? Der Ursache konnte er bis heute nicht wirklich auf die Schliche kommen.

„Zu dem Zeitpunkt habe ich fast jedes Spiel bestritten. Ob es Überlastung war oder eine falsche Bewegung, weiß ich auch nicht.“



Von Physio zu Physio

In jedem Fall aber setzte die Blessur ihm kräftig zu. Es folgte eine klassische Medizin-Odyssee. „Das war ein langer Prozess. Ich bin von Physiotherapeut zu Physiotherapeut, war auch bei Ärzten.

Eine Schonung war nicht möglich

Da hieß es am Anfang: Ich soll mich schonen. Das ging aber nicht. Das war schon nervig und hat mich angefasst.“ Immer wieder waren die Dienste des Youngsters als Notnagel gefragt.

Das hätte weder ihm noch dem damaligen Chefcoach Thorsten Thielemann Spaß bereitet, es ging aber nicht anders. „Unser Co-Trainer Jan Schöbel dreht mir immer den Hals um, wenn ich das sage, aber: „Ich wollte nicht spielen, musste aber.“



Endlich schmerzfrei!

Anno 2023 hat sich die Situation für Balke aber grundlegend verändert. Auch dank der heilenden Hände von Andreas Pieper jun., bei dem er sich in Behandlung gegeben hatte.

„Er hat das ganz gut in den Griff gekriegt. Seit zwei Wochen sind die Schmerzen komplett weg“, ist der VfL-Kicker erleichtert. So konnte der 22-Jährige die Vorbereitung ungehindert durchziehen und sich präsentieren unter dem neuen Leitwolf Sebastian Ludwig. „Ich habe ihm die Situation erklärt, war aber schon fast wieder fit. Er kannte mich also gar nicht anders.“



Das erste Saisontor

Einfach wieder ungehindert der Passion nachgehen können: Allein das zählt für Balke. Da stört es ihn auch nicht, dass seine Rolle als Stoßstürmer „gar nicht so meine Lieblingsposition ist“.

„NB24“ kommt immer besser in den Tritt

Er wechselte sich an vorderster Front immer wieder mit Maurice Kutz ab, bevorzugt eigentlich den Part des Zehners. Aber egal. Die Alternativen in Wahrenholz sind eben rar gesät.

Und mittlerweile arrangiert sich NB24 mit dieser Rolle, groovt sich immer besser ein. „Am Anfang musste ich erst einmal reinfinden, aber so langsam läuft es ganz gut.“



Bei der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig II gab es dann, zusätzlich zum körperlichen, auch noch einen mentalen Schub für ihn: Das erste Saisontor. Per verwandeltem Foulelfmeter, weil der etatmäßige Schütze Jan-Patrick Schön urlaubsbedingt fehlte.

„So ein Befreiungsschlag hat ganz gutgetan“, gibt Balke unumwunden zu. Wenngleich er ja, wie schon erwähnt, sonst eher lieber die Vorlagen gibt. Die Premiere sei „vielleicht der Startschuss für die nächsten Dinger.“

Drei Punkte sind Pflicht

Ein Balke-Tor aus dem Spiel heraus täte dem Taterbusch-Team am kommenden Sonntag im Heimspiel (15 Uhr) sehr gut. Dann da zählt gegen das abgeschlagene Schlusslicht SC Hainberg nur ein Erfolg.

„Die Punkte sollten schon eingeplant sein“

Zwar hat er im Laufe dieser Serie erst ein einziges Mal selbst auf die Tabelle geschaut und beschäftigt sich amüsanterweise auch erst kurz vor dem Spieltag mit der anstehenden Aufgabe („Ich bin da nicht so hinterher, man muss sowieso immer denselben Willen zeigen“).

Doch auch ihm, dem Blondschopf, ist klar: „In der Landesliga kann man nicht vom Pflichtsieg sprechen. Aber die Punkte sollten schon eingeplant sein.“

Immerhin haben die Null-Punkte-Ostern den Druck auf den Neuling erhöht. „Die Stimmung war schon betrübt. Vielleicht haben im zweiten Spiel (0:1 gegen Vahdet Braunschweig, Anm. der Redaktion) auch ein, zwei Körner gefehlt. Aber wir heben die Köpfe wieder an“, versichert Balke. So wie er selbst es geschafft hat, neuen Mut zu fassen.