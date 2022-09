Landesliga: Wahrenholz geht im Braunschweiger Regen 0:6 baden

„Kein Bein auf Boden bekommen“

+ © Ingo Barrenscheen. Sie liefen fast immer hinterher: Die Wahrenholzer Fußballer (r. Daniel Müller) sahen im Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga gegen Eintracht Braunschweig II keine Sonne und kassierten eine 0:6-Abreibung. © Ingo Barrenscheen.

Braunschweig – Die Fußballer des VfL Wahrenholz sind am Mittwochabend im wahrsten Sinne des Wortes richtig pitschnass gemacht worden. Im Schatten des großen Stadions setzte es in der Landesliga bei der Reserve von Eintracht Braunschweig eine kalte 0:6 (0:3)-Dusche.

„Brutale Qualität“



„Wir haben erst gegen die Flut und dann mit der Flut gespielt“, flüchtete sich Trainer Thorsten Thielemann in Galgenhumor nach den bislang bittersten 90 Minuten in der neuen Spielklasse. Und das sei der „brutalen Qualität“ der Zweitliga-Reserve geschuldet gewesen. „Das Positions-Spiel, die Bewegung, die Aggressivität: Das war das stärkste, was ich bislang in der Landesliga gesehen habe“, urteilte Thielemann. Auch der SSV Kästorf, gegen den das Taterbusch-Team eingangs der Serie seine erste Niederlage erlitten hatte (0:2), sei „bei bestem Willen nicht“ so bockstark gewesen.



(Ex-)Profi wirbelt



Zu viel des Guten für den Novizen. In der ersten Halbzeit hätten die Wahrenholzer „kein Bein an den Boden bekommen“, winkte Thielemann ab. „Braunschweig hat uns auseinandergespielt.“ Nicht nur der Ex-Erstliga-Held Damir Vrancic (erzielte das 5:0), sondern auch der mit Profi-Vertrag ausgestattete Emil Kischka („Er lenkt das ganze Spiel“) oder Armagan Kücük seien einfach nicht zu stoppen gewesen. „Wir hatten in allen Bereichen keine Entlastung. Wenn unser Torwart Justus Ganz nicht so überragend gehalten hätte, hätte es zur Pause schon 6:0 stehen können“, räumte der VfL-Übungsleiter unumwunden ein.



Zwar mischten die Männer in Schwarz-Gelb nach dem Seitenwechsel zumindest ansatzweise mit und kamen zu zwei, drei halbwegs guten Konteransätzen. Doch ohne nennenswerten Erfolg. Zu allem Überfluss zehrte sich auch noch Marten Richter. Vielmehr verdoppelte die Eintracht-Reserve den Vorsprung noch. „Jeder Schuss war ein Treffer“, seufzte Thielemann mit Blick auf die Effektivität der Löwen im strömenden Regen, der den kompletten zweiten Durchgang anhielt. Land unter also für die Wahrenholzer.



Fazit: Schnell abhaken



Ihr Cheftrainer wollte aber nicht allzu sehr hadern. „Wir wussten, dass es solche Spiele geben wird. Wer hier gewinnen will bei voller Braunschweiger Kapelle, der muss sich gewaltig strecken. Mund abputzen, Kopf hoch, es geht weiter“, munterte Thielemann die Seinen sofort auf. Schließlich geht es am Sonntag schon weiter.