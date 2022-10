Kutz erlöst VfL Wahrenholz: Erster Saison-Auswärtssieg in der Landesliga!

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Gefeierter Matchwinner: Maurice Kutz (r.) schoss den VfL Wahrenholz zum ersten Auswärtssieg in der Landesliga. © Barrenscheen, Ingo

Na bitte, es geht doch! Der VfL Wahrenholz hat am Sonnabend den ersten Auswärtssieg in dieser Landesliga-Saison gefeiert, gewann hochverdient, aber dramatisch mit 2:1 bei Sparta Göttingen.

Dramatisch deshalb, weil es in der 79. Minute schon wieder auf ein Unentschieden hinauslief und sich Jan-Patrick Schön womöglich schwer verletzt hatte nach gut einer halben Stunde ohne Fremdeinwirkung. Es wäre mittlerweile das siebte Remis in dieser Spielzeit gewesen. Ein vermeidbarer wie unglücklicher Gegentreffer nach einer Standardsituation hatte dem Mitaufsteiger aus Göttingen den Ausgleich beschert. Kurz zuvor parierte VfL-Torwart Chris Neuschulz noch einen Foulelfmeter. Zudem hatte Schwarz-Gelb einen wahren Chancenwucher betrieben, nachdem Lars Koch das 1:0 erzielt hatte (48.). Zum Haareraufen. Doch in der 86. Minute fuhr Wahrenholz durch Maurice Kutz doch noch den Lohn seiner Mühen ein. Mit dem zweiten Dreier im 13. Spiel hält der Neuling den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, will am Montag gegen den nächsten Mit-Aufsteiger BSC Acosta nachlegen, um seine Lage zu verbessern.