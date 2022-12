Die zwei großen Weihnachtswünsche der Wahrenholzer Leidensgenossen

Von: Ingo Barrenscheen

Mittendrin statt nur dabei sein: Das ist der große Wunsch des verletzten Führungsspielers Christopher Hartmann (M.). Gleich hinter dem Klassenerhalt für den Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz. © Barrenscheen, Ingo

Den Klassenerhalt für das Team und ein schmerzfreies Comeback für sich selbst: Das wünschen sich die langzeitverletzten Fußballer Christopher Hartmann und Marcell Meyer vom Landesligisten VfL Wahrenholz zu Weihnachten.

Sie sind beste Kumpel. Arbeitskollegen. Und seit geraumer Zeit Leidensgenossen auf (respektive neben) dem Fußball-Platz. Inmitten der großen Glückseligkeit bei den Taterbusch-Titanen bilden Marcell Meyer und Christopher Hartmann bislang das Verletzungspechvogel-Duo beim VfL Wahrenholz. In der ersten Landesliga-Saison aller Zeiten müssen die potenziellen Stammkräfte weitestgehend mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen.



Für leidenschaftliche Amateurkicker ein schweres Los. Und dennoch: Wenn Hartmann am ersten Weihnachtstag abends wie schon seit Jahren im rege frequentierten Meyerschen Elternhaus zu geselligen Stunden vorbeischaut („Das hat schon mittlerweile Tradition, die Meyers sind nicht nur mein Arbeitgeber, uns verbindet eine enge Freundschaft, da fühle ich mich wie zuhause“), werden die schachmatt gesetzten Wahrenholzer Führungsspieler nicht etwa gemeinsam Trübsal blasen. „Wir gucken eher positiv nach vorne, anstatt unsere Leidenszeit zu betrachten. Jammern bringt ja auch nichts mehr“, bekräftigt Hartmann.



Mein größter Wunsch ist, dass wir die Klasse halten. Wir haben den Anspruch und die Daseinsberechtigung, in der Landesliga zu spielen.

Er selbst kam nach dem sensationellen wie erstmaligen Aufstieg in Deutschlands 6. Liga zumindest zu zwei Kurzeinsätzen. Zusammengenommen gut zwei Hände voll Spielminuten. Mehr als Meyer, der noch nicht eine Sekunde in dieser Saison für Wahrenholz aufgelaufen ist. Mehrere Einrisse an der Patellasehne setzen ihm schon lange zu. Jetzt hat er einen Arzt mit einer speziellen Eigenblut-Therapie gefunden, hat dort drei Sitzungen hinter sich. Im Januar soll, begleitet von einem Physiotherapeuten, die Rekonvaleszenz beginnen. „Mal schauen, wie das Knie dann reagiert“, rätselt Meyer. Er will sich ganz behutsam wieder herantasten.



Sein bislang letztes Pflichtspiel: Im entscheidenden Aufstiegsmatch gegen den TSV Hehlingen sammelte Marcell Meyer (r.) ein paar Einsatzminuten, seither ist der Mittelfeldspieler des Landesligisten VfL Wahrenholz außer Gefecht gesetzt. © Barrenscheen, Ingo

Ideell etwas weiter ist da Kumpel Hartmann. Nachdem sein Intermezzo gegen Landolfshausen/Seulingen jäh geendet hatte. Rauf auf den Rasen, kurz darauf wieder runter. Der eigentliche Abwehrchef hatte sich gerade über Monate nach seinen Achillessehnen-Problemen herangekämpft („Es ging steil bergauf“), da bremste ihn ein Faserriss in den Adduktoren abermals aus. „Das ist eine sehr sensible Stelle, habe ich feststellen dürfen. Deswegen war ich für den Rest des Jahres raus, um das komplett auszukurieren.“ Das ist gelungen: Zum Start der Rückrunden-Vorbereitung will Hartmann wieder voll einsteigen. „Dass sich das alles so lange zieht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber jeder Körper tickt anders. Ich bin ja auch schon Ü30. Aber: Emotional hat mich das nicht zurückgeworfen – es macht mich eher noch ein bisschen geiler.“



Es hat zwölf Jahre gedauert bis zum Landesliga-Aufstieg. Und jetzt kann man der Mannschaft nicht weiterhelfen und sich auf diesem Niveau messen. Das tut schon weh.

Auf das Comeback, das dann von Dauer sein soll. Bei der schwarz-gelben Bromance müsste doch eigentlich die Rückkehr aufs Grün ganz oben auf dem Weihnachts-Wunschzettel stehen, möchte man meinen. Aber weit gefehlt! „Mein größter Wunsch ist, dass wir die Klasse halten. Wir haben den Anspruch und die Daseinsberechtigung, in der Landesliga zu spielen. Das steht bei mir noch über dem Ziel, wieder schmerzfrei trainieren zu können. Dafür bin ich zu sehr Mannschaftssportler als Egoist“, pointiert Hartmann. Meyer sieht’s genauso. „Es wäre ganz, ganz wichtig für den Verein, die Klasse zu halten. Prio 1. Es bringt ja nichts, wenn wir fit werden und das Team steigt ab.“



Aber selbstverständlich wäre für beide auch eine persönliche Partizipation an dieser Mission das größte Geschenk. „Wir haben zehn, zwölf Jahre die Knochen hingehalten, jetzt spielen wir in der Landesliga. Da will man auch Teil des Ganzen sein und nicht nur Zuschauer“, so Hartmann. Meyer nickt eifrig. „Wir haben es so lange probiert. Und jetzt kann man der Mannschaft nicht weiterhelfen und sich auf diesem Niveau messen. Das tut schon weh.“ Daher wäre es für den Mittelfeldmotor on top der „größte Traum, im nächsten Jahr wieder auf dem Platz zu stehen. Es wäre schön, wenn wir als alte Hasen noch einmal dazustoßen könnten. Ich bin ja jetzt auch schon 31, so viele Jahre hat man nicht mehr.“ Also Santa Claus, du hast es gehört: Ho-ho-hol den Schlitten raus und lass’ die Träume wahr werden...