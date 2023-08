Mit Leidenschaft zur Göttingen-Hürde

Von: Marvin Scholz

Wann findet der VfL Wahrenholz (r., Norman Balke) zur alten Stärken? Am besten am Wochenende im Landesliga-Spiel gegen den SVG Göttingen. © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz - Das Innenleben des VfL aus Wahrenholz ist mit vielen Fragezeichen geprägt. Am Sonntag (15 Uhr) muss im Fußball-Landesliga-Spiel gegen die SVG Göttingen dringend eine Antwort her.

Für die Erklärung der aktuellen Formkurve muss der Beobachter aber keinesfalls Raketenwissenschaften studiert haben.

Ein Blick in die vergangenen Wochen reicht: „Das sind die Auswirkungen der kurzen Vorbereitung. Manche Spieler haben sich körperlich noch nicht erholt. Dennoch müssen wir jetzt alles tun, um die Leidenschaft wieder reinzubringen“, findet VfL-Spartenleiter Jan Schöbel ehrliche, aber auch offensichtliche Worte.

Zeit für gute Fitnesswerte ist rar, aber vonnöten

Nach dem Saison-Abschluss nahm der VfL noch ein Testspiel gegen Schöningen wahr, um anschließend lediglich eine Woche zur Regeneration und Pause zu nutzen. Eine total menschliche Reaktion des Körpers.



„Wir brauchen noch ein oder zwei Wochen. Ich würde die Aktualität aber noch nicht zu hoch hängen“, vermag Schöbel zu relativieren. Doch intern werden Kritik-Punkte klar und deutlich angesprochen.



Auch Schöbel, der durch die Verpflichtung eines Co-Trainers etwas zurückgezogener agiert, nimmt Einfluss. „Wir diskutieren alles im Dreigestirn und kommunizieren eng mit dem Mannschaftsrat.“

Schöbel-Optimismus vor Göttingen

In der momentanen Situation ist womöglich jede Sichtweise und jeder Impuls konstruktiv. Doch Schöbel stellt im gleichen Atemzug fest: „Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht zu liefern.“



Und schon möglichst zeitnah gegen die SVG. Ein Kontrahent, der tabellarisch im obersten Drittel einzuordnen ist. „Göttingen wird sicherlich mehr Ballbesitz haben. Wir sind dabei der Underdog. Aber das Spiel in der letzten Saison war ein 4:5“, blickt Schöbel zurück.

Zwischen den Zeilen lässt der Spartenleiter erkennen, dass der VfL absolut in der Lage ist, gegen starke Gegner mitzuhalten und Tore zu erzielen.

Wahrenholzer Spielstil gegen Göttingen umsetzbar

Hinzufügend kleidet sich Schöbel aktuell als Mutmacher: „Da Göttingen mehr Ballbesitz haben wird, können wir aus einer gefestigten Defensive heraus reagieren und dann in die Offensive umschalten.“



Also stehen die Weichen mutmaßlich doch gar nicht so verkehrt. In Anbetracht der nicht gerade stimmigen Fitnesswerte ist dem VfL aber sowieso jedes Spiel recht. „Jede Einheit tut uns gerade gut. Auch den Pokal haben wir als Fitness-Einheit betrachtet.“



Zu locker wird der Landesligist die Aufgabe aber logischerweise nicht angehen: „Göttingen hat eine starke Defensive einen Goalgetter vorne drin, dazu noch Oberliga-Erfahrung.“

Nun müsse Wahrenholz wieder die Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen. Spannend, wie der angeschlagene Boxer reagieren wird.