Großer Schritt Richtung Verbleib: Wahrenholz als großer Gewinner

Von: Ingo Barrenscheen

Eine Idee eher am Ball als Göttingens Schlussmann: Jan-Patrick Schön zirkelt in dieser Szene die Kugel zum 2:0 für Wahrenholz über die Linie. Am Ende feierte das Taterbusch-Team einen 5:0-Kantersieg und Riesenschritt zum Klassenerhalt. © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz - Dieser Sieg schmeckt besonders gut. Mit dem 5:0-Heimsieg in der Fußball-Landesliga gegen Sparte Göttingen macht der VfL einen Riesen-Schritt Richtung Klassenerhalt

Vorzeitige Glückwünsche zum Wunder von Wahrenholz lehnte Chefcoach Sebastian Ludwig aber noch gekonnt ab. „Das war ein enormer Schritt, aber noch nicht der Klassenerhalt“, wiegelte er zunächst ab.

Um dann mit einer Portion Realismus dennoch einzuräumen, dass neun (auf den BV Germania Wolfenbüttel/1:3 bei Schlusslicht Hainberg) und zehn Punkte Vorsprung (BSC Acosta/1:3 in Landolfshausen) bei nur noch fünf ausstehenden Partien doch einer So-gut-wie-Rettung gleichkämen.

Schon vor dem Anpfiff mit „Getuschel“

„Ich will nicht vermessen sein, aber ich glaube nicht, dass die beiden Teams noch alle Spiele gewinnen werden. So ehrlich muss man sein.“ Kein Wunder also, dass die vorher von Ludwig und Co. in Wetten angekündigten XXL-Getränke kreisten.

Schon vor dem Anpfiff hätte er „Getuschel von der Bank“ gehört über die Zwischenstände von den anderen relevanten Plätzen, so richtig drang alles aber erst später durch.

Und doch fand Ludwig mit Blick auf das Heimspiel noch ein Haar in der Suppe. Klar sei es „Meckern auf hohem Niveau“. Aber angesichts von 14 notierten Hundertprozentern (!) hätte Wahrenholz auch gut und gerne einen Landesliga-Rekordsieg aufstellen können.

Schön scheitert vom Punkt

Schon in Hälfte eins versiebte Schwarz-Gelb, nachdem auch Sparta die Mega-Möglichkeit zum 1:1 besessen hatte (Philipp Greve rettet auf der Linie), beste Gelegenheiten neben den drei Treffern.

Jan-Patrick Schön scheiterte beim Stand von 1:0 – erzielt durch ein Traumtor von Simon Janetzko – mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter, nach dem Doppelschlag zum 3:0 ließen Maurice Kutz und Lars Koch weitere Hochkaräter liegen.

Nach einer Schwächephase zu Beginn des zweiten Abschnitts („Da war kurz die Luft raus“), als die nunmehr abgestiegenen Göttinger drauf und dran waren, das 3:1 zu erzielen, ging die Teil-Ladehemmung weiter.

Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe nach zig Alleingängen in Richtung Tor das 4:0 fiel.