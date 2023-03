Weiter im Zick-Zack-Kurs!? VfL Wahrenholz hofft auf die Kehrtwende gegen Tabellennachbarn

Fußball-Landesligist will nach 1:5 eine Reaktion zeigen

+ © Barrenscheen, Ingo Alles reinwerfen für den nächsten Auswärtsdreier: Der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz ist auf Wiedergutmachung für die Schmach gegen Nörten-Hardenberg aus. Christopher Hartmann (r.) zwickte es zwar in der Wade, doch er sollte einsatzfähig sein. © Barrenscheen, Ingo

Zurück in die Erfolgsspur: So lautet das Motto des VfL Wahrenholz vor dem Gastspiel in der Fußball-Landesliga beim unmittelbaren Tabellennachbarn.

Ostern rückt immer näher. Passend dazu schlagen – als kleiner Ausflug in die Tierwelt – Hasen einen Zick-Zack-Kurs ein, wenn sie sich angegriffen fühlen. Genauso wie der VfL Wahrenholz. In der Vergangenheit folgte auf indiskutable Leistungen, getrieben vom Wiedergutmachungs-Drang, oft ein abrupter Richtungswechsel. Auch am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel der Fußball-Landesliga beim TSV Landolfshausen/Seulingen?

Diesen Optimismus zumindest hegt Cheftrainer Sebastian Ludwig. „Ich hoffe, dass wir wieder eine Kehrtwende kriegen.“ Wobei er grundsätzlich ergänzt: „Es sollte nicht so sein, dass wir alle zwei Wochen schlecht und dann wieder gut spielen...“



Es gab unter der Woche mehrere Indizien, die den zuletzt frustrierten Dirigenten des Taterbusch-Teams „einen kleinen Schub in die positive Richtung“ gaben. Zum einen sei in seinen Augen „die Selbstreflexion in der Mannschaft angekommen“ nach der ernüchternden 1:5-Reibe gegen Nörten-Hardenberg. Zum anderen scheint Landolfshausen/Seulingen nach der Winterpause „noch nicht so richtig in Tritt gekommen“ zu sein (zwei Spiele, null Punkte, null Tore). Davon überzeugte sich Ludwig am Mittwochabend selbst, nahm das Derby zwischen dem alten Gegner Nörten und dem neuen Kontrahenten TSV live vor Ort unter die Lupe. „Es war wichtig, mir noch einmal selbst einen Eindruck zu verschaffen.“ Landolfshausen unterlag Nörten-Hardenberg mit 0:2, verbuchte praktisch keine einzige nennenswerte Chance.



Dabei hatte der punktgleiche Tabellennachbar (9.) im Umkehrschluss das Jahr 2022 mit drei Zu-Null-Siegen (und fünf Heimerfolgen in Serie) ausklingen lassen, während der Vorbereitung in den Tests aber ungewohnte Defensivschwächen offenbart. Im Grunde treffe Wahrenholz auf eine „kompakte Mannschaft, die wenig zulässt“ und über die Physis kommt. Effektivität ist also gefragt. Ludwig hätte einige Punkte mitgenommen, wo er Angriffsflächen sah. Potenziell werde die Ausrichtung etwas mutiger sein als in der Vorwoche. Um möglichst den Dreier zu entführen, das Hinspiel (0:3) zu revidieren und Landolfshausen im Klassement zunächst zu überflügeln. „Auch wenn sie drei Spiele weniger haben als wir, hätten wir dann erst einmal drei Punkte mehr. Das macht auch etwas mit dem Kopf, vielleicht doch noch wieder da unten reingedrängt zu werden.“



Neben Offensivkraft Jan-Patrick Schön (Urlaub) muss der VfL auf Dorian Henneicke verzichten. Und zwar auf lange, lange Sicht. Denn beim Innenverteidiger sind die Befürchtungen nach dem jüngsten Verletzungs-Aus noch übertroffen worden: Nach dem MRT bekam der Youngster gestern die Diagnose: Riss des hinteren Kreuzbands!