1:3-Pleite: Sträfliches Abwehrverhalten bringt VfL Wahrenholz um den ersten Oster-Lohn

Von: Ingo Barrenscheen

Unnötige Pleite: Gegen die Braunschweiger Reserve hielt das Taterbusch-Team (l., Lars Koch) gut mit. Durch ein suboptimales Abwehrverhalten verlor Wahrenholz trotzdem. © Marvin Scholz.

Ein bitterer, weil überflüssiger Einstieg ins doppelte Oster-Programm: Der VfL Wahrenholz kassierte in der Fußball-Landesliga am Sonnabend eine 1:3-Niederlage vor eigener Kulisse.

Es gäbe im Fachjargon eine alte Trainer-„Faustformel“, erklärte Sebastian Ludwig: „Umso näher du am eigenen Tor stehst, umso enger musst du auch am Mann sein. Wir machen es genau umgedreht...“



Hadernd musste der Wahrenholzer Cheftrainer bei Oster-Part 1 von draußen mitansehen, wie seine Mannschaft leichtfertig zumindest einen wertvollen Extra-Punkt gegen den Tabellendritten wegwarf. Indem die Gastgeber gleich zweimal bei einer Flanke respektive einem Standard die Gegenspieler sträflich allein ließ. So handelte sich der VfL nach dem verheißungsvollen Beginn mit der Führung durch Norman Balke per Strafstoß (Foul an Lars Koch, er musste im Anschluss angeschlagen runter) postwendend die kalte Dusche ein, weil die Zuteilung im eigenen Sechzehner nicht passte. Non-existent dann auch das Zweikampfverhalten beim nächsten Nackenschlag kurz nach der Pause: Ludwig hatte noch vor den Qualitäten von Damir Vrancic gewarnt. Doch Braunschweigs Ex-Profi musste nicht einmal wirklich hochsteigen, um völlig ungehindert zum 1:2 einzunicken. „In diesen Momenten sind wir nicht Landesliga-reif. Das ist easy zu verteidigen“, raufte sich der VfL-Coach die Haare.



Dabei hielten die Schwarz-Gelben den Favoriten ansonsten aus dem Spiel heraus gut in Schach, setzten selbst hier und da Akzente. Das vermeintliche 2:1 durch Marten Richter wurde zurückgepfiffen, weil das – mit Verlaub – Fliegengewicht angeblich den stämmigen Vrancic gefoult haben sollte. Für Ludwig unverständlich: „Wahnsinn! Aber ich will es nicht auf den Schiri schieben.“ Die Wahrenholzer mussten sich an die eigene Nase fassen. Balke verpasste später noch seinen zweiten Treffer nur knapp, im Umkehrschluss konterte der Zweitliga-Unterbau kurz vor Schluss zum 1:3.



Ludwigs Fazit: „Wir haben Braunschweig gekitzelt. Das war schon eine klare Leistungssteigerung gegenüber Nörten-Hardenberg. Aber mit dem fehlenden Zweikampfverhalten in den Schlüsselmomenten machen wir es uns selbst kaputt.“