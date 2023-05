Landesliga, Wahrenholz bleibt dabei! Klassenerhalt nach Überraschungscoup fix

Aufsteiger rettet sich an Pfingsten aus eigener Kraft

+ © Privat Stilecht mit gelben Sonnenbrillen: Der VfL Wahrenholz bejubelte am Pfingstmontag in Wolfenbüttel den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga durch einen unverhofften 3:2-Triumph und kann nun in dieser Woche entspannt Schützenfest feiern. © Privat

Es ist geschafft: Dank des überraschenden wie verdienten 3:2-Auswärtssieges beim Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel hat der VfL Wahrenholz den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga eingetütet!

Gekommen, um zu bleiben! Der VfL Wahrenholz spielt auch in der neuen Saison in seiner Königsklasse namens Fußball-Landesliga! Für dieses mittelschwere Wunder von der Ise nahm der Aufsteiger wenige Tage vor dem Schützenfest nicht etwa Schützenhilfe in Anspruch, sondern fixierte den Klassenerhalt aus eigener Kraft. Mit einem 3:2-Auswärtscoup am Pfingstmontag beim Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel!

Dementsprechend könnte die fünfte Jahreszeit in Wahrenholz in diesem Jahr noch ein wenig ausgedehnt werden. Zwischen Nichtabstiegs-Party und Schützenfest herrscht vermutlich ein – im wahrsten Sinne des Wortes – fließender Übergang... Wenngleich er erst seit einem halben Jahr auf der Kommandobrücke steht, zeigte sich Cheftrainer Sebastian Ludwig ergriffen vom magischen Moment. „Ich konnte zwei, drei Minuten lang nicht richtig atmen, weil die Tränen gekullert sind.“ Wie soll da erst die Gefühlswelt bei einigen seiner Spieler völlig verrückt gespielt haben, die für den Klub schon seit teils mehr als einem Jahrzehnt treu sind!?



Selbstredend hätte das Taterbusch-Team die Rettung auch bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Punktverlust des Tabellenfünftletzten BSC Acosta in Kauf genommen. „Aber so ist es viel, viel, viel schöner“, strahlte Ludwig, nachdem er seine Emotionen wieder eingefangen hatte. Dass Acosta parallel Eintracht Northeim (den kommenden VfL-Gegner) mit 6:1 filetierte, spielte keine Rolle mehr. Die Verantwortlichen auf der Bank seien jederzeit über den Spielstand in Braunschweig informiert gewesen, berichtete Ludwig. Für die Akteure auf dem Spielfeld aber herrschte eine strikte Informations-Sperre. „Wir haben nichts an die Mannschaft rankommen lassen.“ Wahrenholz schaute nur auf sich selbst. Und machte damit alles richtig.



Genau wie spieltaktisch. Der VfL-Dirigent hatte Wolfenbüttel durchleuchtet – und fuhr als Antwort ein 5:4:1-System auf. „Wir waren absolut defensiv gepolt.“ Dennoch setzte Schwarz-Gelb immer wieder Nadelstiche. So wie beim Führungstreffer durch Marten Richter. Auch der 1:2-Rückstand brachte die Gäste nicht aus der Ruhe oder von ihrer Linie ab. Stattdessen führte die anschließende Ecke, nachdem Jan-Patrick Schön mit einem Elfmeter gescheitert war, zum 2:2 durch Niklas Germer. Schlussendlich staubte Marlon Hanse nach einem Flatterball von Jan Reitmeier per Chip zum Siegtreffer ab (64.). Die restliche Spielzeit brachte Wahrenholz clever rum. Abpfiff der Partie und Anpfiff zum Party-Marathon!