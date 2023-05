Profi-Expertise vor dem möglichen Meilenstein: Wahrenholz reicht Remis zum Klassenerhalt!

Trainer Sebastian Ludwig hospitiert bei Eintracht Braunschweig

+ © Scholz, Marvin Da geht es entlang Richtung Klassenerhalt: Wahrenholz-Coach Sebastian Ludwig (r.) will seine Erkenntnisse aus dem Praktikum mitnehmen, um mit dem VfL (2.v.r., Niklas Germer) den Liga-Verbleib zu fixieren. © Scholz, Marvin

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Marvin Scholz schließen

Dank der günstigen Ergebnisse unter der Woche kann der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz mit einem Punkt gegen den BSC Acosta den Klassenerhalt fixieren. Cheftrainer Sebastian Ludwig bringt frische Profi-Expertise mit.

Ein weiser Rat an Schüler, Studenten und Berufseinsteigern: Hospitanzen erweitern den Horizont. Ähnlich ergreift Sebastian Ludwig die Chance, sich auf fußball-taktischer Ebene weiterzuentwickeln. Genauer gesagt: „Im Rahmen meiner B-Lizenz absolviere ich gerade eine Hospitanz bei Eintracht Braunschweig in der Jugend“, erklärt der Cheftrainer des Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz.

Lernen vom Ex-Profi

Mit Unterstützung vom ehemaligen Weggefährten und Zweitliga-Profi Kosta Rodrigues (früher bei der Eintracht, Hannover 96 und dem 1. FC Saarbrücken) erlernt Ludwig aktuell, gezielt neue Schwerpunkte im Training umzusetzen und auf vielen Ebenen professioneller zu arbeiten. „Er bringt einfach nochmal neue Formen rein. Speziell das Abwehrverhalten, das Spiel gegen und mit dem Ball, das Pressing und das Lösen aus Pressing-Situationen sind die Schwerpunkte“, gewährt der VfL-Übungsleiter einen kleinen Einblick.

Der Playbook-Plan

In näherer Zukunft ist Ludwig ebenso gewillt, die neuen Lerneinheiten in die Tat(erbusch) umzusetzen. „Wir werden vor der Saison ein Playbook einführen: Da kann die Mannschaft mitbestimmen, welche taktischen Elemente wir umsetzen und ich schaue, wie wir es mit dem Spielermaterial in die Tat umsetzen.“ Auch ab der Sommer-Vorbereitung sollen Video-Analysen und längere, taktische Einheiten auf dem Platz eingeführt werden.



Der Dirigent sieht Wahrenholz aktuell, ohne den Verein kleinzureden, als Spielwiese, um die taktischen Prinzipien zu implementieren. Einen persönlichen Sprung in ein höheres Gebiet stellt sich als Ziel heraus: „Aufgrund der Statuten werden ich die A-Lizenz nicht erhalten, aber mit der B-Lizenz und einem möglichen Engagement im Nachwuchs-Leistungszentrum würde ich gerne mal in der Oberliga trainieren“, macht Ludwig keinen Hehl aus seinen Ambitionen.

Ein Punkt reicht

Stichwort Ambition: Bereits an diesem Wochenende kann Wahrenholz dank der gütigen Vorleistung der Konkurrenz der Klassenerhalt bereits frühzeitig fixiert werden. Weil am Mittwoch sowohl der BV Germania Wolfenbüttel (4:5 gegen den MTV Wolfenbüttel) als auch der BSC Acosta (0:2 bei der Eintracht-Reserve) wunschgemäß verloren, reicht Schwarz-Gelb am Sonntag bei seinem Auftritt gegen den Viertletzten Acosta (15 Uhr) ein Punkt für ein weiteres Jahr im Abenteuerland Landesliga. Im Angesicht dieser verlockenden Ausgangslage spürt der Aufsteiger aber keinesfalls einen etwaigen Druck, „sondern mega Vorfreude“. Im Grundsatz, und jenes spricht Ludwig ebenso offen an, „wäre der Klassenerhalt höher einzustufen als der Aufstieg“.

„Befreit aufspielen“

Die finale Hürde gegen einen unangenehmen Kontrahenten muss das Taterbusch-Team aber erst einmal nehmen. „Der Druck liegt bei Acosta. Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, sondern befreit aufspielen. Schon wie zuletzt wollen wir auch taktisch mutig sein – und dann die Fehler des Gegners ausnutzen“, pointiert der VfL-Dirigent. Trotz der Tatsache, dass der Taktik-Fanatiker den kommenden Gegner noch nicht analysierte, steht fest: „Die werden wir sicher nicht im Vorbeigehen schlagen.“



Entsprechend will der VfL die sich aufkeimende Chance direkt ergreifen. „Immerhin sind wir im Kollektiv phänomenal“, unterstreicht der Fußball-Lehrer. Maurice Kutz (verletzt), Simon-Miles Soika (privat verhindert) und Philipp Greve (noch ein Fragezeichen) werden am Wochenende wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Spannend also zu beobachten, ob der Liga-Verbleib schon im Auswärtsspiel fixiert wird.