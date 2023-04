Formtief! Wahrenholz in Oster-Ohnmacht beim Doppel-Schlag

Von: Ingo Barrenscheen

Der große Frust an Ostern: Für den VfL Wahrenholz (2.v.l. Niklas Germer) gab es auch gegen Vahdet Braunschweig eine Pleite – Null-Punkte-Wochenende! © Ingo Barrenscheen.

Wahrenholz - Auw-Ei-a! Das Oster-Wochenende ließ aufkeimen, dass der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz im Formtief ist. Gegen Braunschweig II und Vahdet Braunschweig gab es nichts zu holen.

Ostersonnabend

VfL Wahrenholz – Eintracht BS II 1:3 (1:1)

Es gäbe im Fachjargon eine alte Trainer-„Faustformel“, erklärte Sebastian Ludwig: „Umso näher du am eigenen Tor stehst, umso enger musst du auch am Mann sein. Wir machen es genau umgedreht...“



Hadernd musste der Wahrenholzer Cheftrainer bei Oster-Part 1 von draußen mitansehen, wie seine Mannschaft leichtfertig zumindest einen wertvollen Extra-Punkt gegen den Tabellendritten wegwarf.

Non-existentes Zweikampfverhalten bei Wahrenholz

Indem die Gastgeber gleich zweimal bei einer Flanke respektive einem Standard die Gegenspieler sträflich allein ließ. So handelte sich der VfL nach dem verheißungsvollen Beginn mit der Führung durch Norman Balke per Strafstoß (Foul an Lars Koch, er musste im Anschluss angeschlagen runter) postwendend die kalte Dusche ein, weil die Zuteilung im eigenen Sechzehner nicht passte.

Non-existent dann auch das Zweikampfverhalten beim nächsten Nackenschlag kurz nach der Pause: Ludwig hatte noch vor den Qualitäten von Damir Vrancic gewarnt.

Doch Braunschweigs Ex-Profi musste nicht einmal wirklich hochsteigen, um völlig ungehindert zum 1:2 einzunicken. „In diesen Momenten sind wir nicht Landesliga-reif. Das ist easy zu verteidigen“, raufte sich der VfL-Coach die Haare.



Dabei hielten die Schwarz-Gelben den Favoriten ansonsten aus dem Spiel heraus gut in Schach, setzten selbst hier und da Akzente. Das vermeintliche 2:1 durch Marten Richter wurde zurückgepfiffen, weil das – mit Verlaub – Leichtgewicht angeblich den stämmigen Vrancic gefoult haben sollte.

Ein Lob von Trainer Sebastian Ludwig: „Wir haben Braunschweig gekitzelt“

Für Ludwig unverständlich: „Wahnsinn! Aber ich will es nicht auf den Schiri schieben.“ Die Wahrenholzer mussten sich an die eigene Nase fassen. Balke verpasste später noch seinen zweiten Treffer nur knapp, im Umkehrschluss konterte der Zweitliga-Unterbau kurz vor Schluss zum 1:3.



Ludwigs Fazit: „Wir haben Braunschweig gekitzelt. Das war schon eine klare Leistungssteigerung gegenüber Nörten-Hardenberg. Aber mit dem fehlenden Zweikampfverhalten in den Schlüsselmomenten machen wir es uns selbst kaputt.“



Ostermontag

VfL Wahrenholz – TSV Vahdet BS 0:1 (0:0)

Ein klassischer Satz mit x... Nachdem zwei Tage zuvor zumindest die Performance noch weitestgehend gestimmt hatte, traten die Wahrenholzer im wegweisenden Match gegen den bis dato nur drei Punkte entfernten TSV Vahdet aus Braunschweig doch unkonzentriert und uninspiriert im Spiel nach vorne auf.

Quittung in einem eher an Höhepunkten armen Spiel war die schmerzhafte 0:1-Schlappe, durch die das Taterbusch-Team einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasste und stattdessen bei 28 Zählern knapp über der Roten Linie verharrt.

Im zweiten Spiel zeigte sich der VfL etwas offensiver

Dabei hatte VfL-Coach Sebastian Ludwig zur Pause umgestellt und wollte mit dem Vorziehen von Maurice Kutz für mehr Schwung sorgen. „Wir sind dann auch aktiver geworden. Aber es hat bei jedem ersten Ballkontakt die Konzentration gefehlt. Dann ist es schwer, Aktionen zu kreieren“, seufzte der VfL-Coach.

Zweifelsohne ließ sich Schwarz-Gelb zwar häufiger in Strafraumnähe blicken als noch in Hälfte eins, doch die Bemühungen blieben eher harmloserer Natur.

Statt an solch einem Tag zumindest die klassische Nullnummer mitzunehmen, wurde eine Szene in der 72. Minute zum Verhängnis: Der frühere Kästorfer Albert Hajdaraj setzte zum Solo-Lauf von der Mittellinie aus an und vollendete trocken zum 0:1. „Die alte Leier. Da sind wir zu naiv im Abwehrverhalten, da muss einfach eine Sense kommen auf Kosten einer Gelben Karte.“

Es braucht eine Kehrtwende

Aber woran hapert es im Moment? Für Ludwig schwierig zu greifen. „Irgendwie ist der Wurm drin. Jetzt liegt es an der Mannschaft, sich da rauszuholen.“ Genauso müssen sich aber auch die Verantwortlichen etwas einfallen lassen, um schnell die Kehrtwende einzuleiten.

Am kommenden Sonntag gegen Schlusslicht SC Hainberg ergibt sich so oder so ein Must-win-Duell für den Aufsteiger, da auch die Konkurrenz gegeneinander spielt.