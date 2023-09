Nach der Leidenszeit ist vor der Landesliga: Tim Piepers erstaunlicher Durchbruch in Wahrenholz

Von: Ingo Barrenscheen

Der Wendepunkt: Tim Pieper (r.) avancierte beim Comeback im Pokal-Finale direkt zum Matchwinner für die Wahrenholzer Zweite und blüht seither beim Landesliga-Team des VfL auf. © Barrenscheen, Ingo

Hinter Tim Pieper liegen schwierige erste Herren-Jahre beim VfL Wahrenholz. Doch der Verteidiger hat nie aufgesteckt und ist plötzlich gefragt wie nie!

Der Wille versetzt bekanntlich Berge. Ein Parade-Beispiel dafür ist Tim Pieper. Sein Weg in die erste Herren des VfL Wahrenholz verlief alles andere als gradlinig und reibungslos. Vielmehr gezeichnet von Hürden und Entbehrungen. Und doch ist der Mentalitätsspieler plötzlich zur Stammkraft in der Innenverteidigung beim Landesligisten avanciert. Ein erstaunlicher Werdegang.

Der Pokalheld-Push

Der 17. Juni 2023 war vermutlich so etwas wie der Wendepunkt im Fußballer-Leben des Tim Pieper. Nach einer quälend langen neunmonatigen Leidenszeit durch einen Meniskusriss im Training, verbunden mit dem gescheiterten Comeback-Versuch im Winter durch anhaltende Probleme, feiert er ein Traum-Comeback. Wird zum Pokalhelden für die Wahrenholzer Zweite im Finale mit seinem goldenen Tor. „Das hat etwas im Kopf freigesetzt, was er mit in die Vorbereitung und jetzt in die Saison genommen hat. Tim ist mit einem ganz anderen Selbstverständnis unterwegs und derzeit in der Innenverteidigung nicht wegzudenken“, staunt auch VfL-Spartenleiter Jan Schöbel über die Überraschung bislang im Team. „Es freut mich riesig, dass er endlich den Durchbruch bei uns schafft. Eine der großen Säulen, auf die ich baue in Zukunft.“

Dankbar fürs Vertrauen

Ehrlicherweise hätte auch der 22-Jährige selbst nicht mit dieser Entwicklung gerechnet. Ein Komet, der beim zweiten Mal einschlägt. „Das ist auch für mich überraschend. Und dann auch noch in der Innenverteidigung. Da hat man keinen Raum für Fehler. Schön, dass Vertrauen zu bekommen“, erlebt man zurzeit – trotz der sportlichen Schieflage seines Klubs – einen strahlenden Pieper.

„Chance gut genutzt“

Wohlwissend, dass sein Shootingstar-Dasein auch durch die Ausfälle namhafter Teamkollegen wie Chris Hartmann, Dorian Henneicke oder Philipp Greve beeinflusst wurde. „Er hat seine Chance sehr gut genutzt“, bekräftigt Schöbel. Nun: Die Etablierten werden peu à peu zurückkehren. Doch Pieper hat Cheftrainer Sebastian Ludwig und Co. demonstriert, dass auf ihn Verlass ist. Und sagt kess: „Die haben alle etwas auf dem Kasten. Die Zeit, wo ich mich zeigen und etablieren kann, muss ich nutzen. Ich freue mich auf den positiven Konkurrenzkampf.“

Doch noch Landesliga

Überhaupt wieder eine (führende) Rolle zu spielen, ist für den jungen Mann vom Taterbusch schon ein Geschenk. Erst mit 19 Jahren der A-Jugend entsprungen, gab es direkt den Corona-Abbruch. Die Phase im Anschluss gestaltete sich ebenfalls schwierig. In der Wahrenholzer Aufstiegssaison kam er wenn eher von der Bank, sammelte Spielpraxis bei der Reserve. Dann auch noch der herbe Rückschlag durch die XXL-Zwangspause. „Ich hatte schon Angst, dass wir wieder absteigen und ich nicht einmal in der Landesliga spielen kann. Umso glücklicher bin ich, dass ich mich jetzt auf diesem Level messen kann.“

Aufhol-Phase läuft noch

Dabei sieht sich der passionierte Zweikämpfer („Diese Stärken kann ich auf meiner derzeitigen Position ausspielen“) noch nicht wieder bei 100 Prozent. „Nach neun Monaten Pause hatte ich einiges aufzuholen. Ich muss eh körperlich zulegen, dann noch die fehlende Spielzeit in der Landesliga – ich bin immer noch dran, das aufzuarbeiten. Aber ich nehme die Rolle an und versuchen, die letzten Prozent herauszukitzeln.“

„Positive Ausstrahlung wirkt auf Mitspieler“

Trotz dieser Nicht-Routine versucht er, auch verbal, viel Einfluss zu nehmen auf das schwarz-gelbe Spiel. Er sei ein „Sprachrohr auf dem Platz“, unterstreicht Schöbel. Neben der Robustheit, dem Timing im Zweikampf und einem guten Aufbauspiel hebt der Fußball-Chef besonders ein Charakteristika des Eigengewächses hervor: „Für mich ist seine wichtigste Eigenschaft, dass er eine total positive Ausstrahlung hat. Was auch auf die Mitspieler wirkt. Er ist auch bei Rückständen nie negativ, immer am Pushen. Das macht seinen Charakter aus.“ Pieper nickt beipflichtend: „Es bringt nichts, nach einem 0:1 oder 0:2 den Kopf in den Sand zu stecken. Ich versuche, alle mitzureißen und das weiterzutragen an die Mannschaft.“

Zuversicht für Sonntag

Diese Willenskraft, diesen Optimismus will er auch am Sonntag wieder versprühen trotz eines leicht dicken Knöchels. Wenn Wahrenholz auswärts (14 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Eintracht Northeim (zuletzt vier Siege in Serie) vor der nächsten Herkulesaufgabe steht. Trotz des Null-Punkte-Starts bleibt Pieper, was auch sonst, positiv: „Es gibt noch 30 Spiele, das Saisonende ist noch lange, lange hin. Wir müssen hinten sicher stehen, durch Einstellung ins Spiel kommen. Wenn wir uns als ganze Mannschaft reinwerfen, ist etwas drin.“ Typisch Tim, würden sie in Wahrenholz sagen.