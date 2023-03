Sechs-Punkte-Spiel für den VfL Wahrenholz an einem Flutlicht-Freitag

Landesligist reist zum Aufsteiger-Duell nach Lehndorf

+ © Barrenscheen, Ingo Die Teams aus dem Tabellen-Umfeld mit in den Abstiegskampf zwingen: Diesen Plan verfolgt der VfL Wahrenholz (2. v. r. Maurice Kutz) auch im Sechs-Punkte-Spiel am Freitagabend beim Lehndorfer TSV. © Barrenscheen, Ingo

Diese Punkte wiegen doppelt: Der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz gastiert am Freitag beim unmittelbaren Tabellenkonkurrenten Lehndorfer TSV und hofft auf Zählbares.

Die Woche von Sebastian Ludwig ist, wieder einmal, straff durchgetaktet. Weil gerade bei seinem B-Lizenz-Lehrgang der nächste Ausbildungsblock wartet, verbringt der neue Chefcoach des Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz seine Zeit nonstop auf dem grünen Rasen. Die wichtigste Einheit wartet am Freitagabend: Denn da gastiert das Taterbusch-Team um 19.15 Uhr beim Lehndorfer TSV.



Ein Aufsteiger-Duell. Vor allem aber ein „Sechs-Punkte-Spiel“, verdeutlicht Ludwig. Das hatte er am auf Montag vorgezogenen Übungsabend auch noch einmal seinen Spielern verklickert. Wobei es in seinen Augen im Grunde gar nicht notwendig gewesen wäre. „Um was es geht, ist klar. Freitagabend, Flutlicht, Big Points. Wer da nicht gepuscht ist, hat in der Landesliga nichts zu suchen.“ Ohne seinen Mannen zu sehr die Pistole auf die Brust drücken zu wollen, untermauert der starke Mann an der Seitenlinie: „Wenn wir punkten, wäre das Gold wert. Fast schon ein Muss. Du musst die Teams, die um dich drumherum in der Tabelle stehen, in den Abstiegskampf mit reinzwängen.“ Und dazu zählt eben auch der Quasi-Zwilling aus Lehndorf.



Beide Teams kletterten im vergangenen Sommer aus der Bezirksliga empor, beide Teams schlagen sich seither wacker. Der LTSV hat bislang ein Pünktchen mehr auf der Habenseite als der VfL. Dank einer enormen Wandlung. Nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Landesliga-Spielen ruckte das Team von Hendrik Boy an, sammelte stolze 23 Zähler in den vergangenen zwölf Partien! Das sei „ein Warnzeichen“, ist Ludwig die Formkurve des Rivalen um Goalgetter Marius Homann (15 Saisontreffer) nicht verborgen geblieben. Im Hinspiel behielt Wahrenholz knapp mit 1:0 die Oberhand, rechnet sich auch dieses Mal etwas aus. Wenngleich Lehndorf, so hat der VfL-Coach aufgeschnappt, auf seinem eigenen Kunstrasen-Platz „wohl noch einmal eine andere Nummer sein soll“.



Alles nebensächlich. Was zählt, ist die Einstellung. Die passte beim zurückliegenden Punktspiel in Göttingen (2:7) überhaupt nicht, doch seither machte Ludwig ordentlich Feuer in den Einheiten aus. „Das wird ein Spiel, das von der Leidenschaft lebt“, prognostiziert er. Schwarz-Gelb wird auf Stratege Niklas Germer (krank) verzichten müssen, ansonsten ist der Kader gut besetzt.