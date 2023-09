Wahrenholzer Negativstrudel: Kraftlos, harmlos, punktlos

Von: Ingo Barrenscheen

In der Offensive schlichtweg zu harmlos: Jan-Patrick Schön (r.) und der VfL Wahrenholz blieben auch gegen die FT Braunschweig chancenlos. © Ingo Barrenscheen.

Braunschweig - Ohne Offensiv-Power keine Tore... Der Fußball-Landesligist bastelte auch am gestrigen Sonntag an einem Sieg in der Landesliga, doch verlor gegen die FT Braunschweig mit 0:3.

„Für den Kopf ist das brutal“, konstatierte Spartenleiter Jan Schöbel. Mit jeder weiteren Niederlage werde es für die Spieler schwieriger, wieder den richtigen Motivationsansatz zu finden.

„Nach vorne fehlt uns einfach der Punch. Wir schießen nicht umsonst wieder kein Tor.“ Die Ausfälle von Maurice Kutz, Marcell Meyer und Rouven Fischer hauen derzeit schlichtweg ins Kontor.

Lazarett wird sich bald lichten

Doch Schöbel und Co. sind noch weit entfernt davon, den Mut zu verlieren. „Es steigen immer mehr Spieler aus der Offensive wieder ins Training ein – das ist das, was uns Hoffnung gibt.“

Wobei diese Akteure auch nicht zwangsweise auf Anhieb wieder bei ihrem vollen Leistungsvermögen sein könnten.

Apropos: Der gesamte VfL an sich kam gegen die Freien Turner nicht an sein Maximum heran. Im Gegenteil! Schnell sollte sich zeigen, dass die zurückliegenden englischen Wochen an der Substanz gezehrt hatten.

Aktuell fehlt die Kraft

„Es war kein übermächtiger Gegner. Aber uns haben einfach die Körner gefehlt“, vermisste Schöbel die nötige Galligkeit sowie der Zugriff im Mittelfeld.

Deshalb versucht Schwarz-Gelb auch händeringend, das für diesen Mittwoch anberaumte nächste Bezirkspokal-Spiel beim FC Türk Gücü Helmstedt um eine Woche zu verschieben.

„Ich hoffe, dass uns Türk Gücü entgegenkommt, weil wir gerade auf dem Zahnfleisch gehen. Ansonsten können wir wahrscheinlich nicht antreten und würden ein Exempel statuieren – denn die Belastung ist gerade über der Grenze. Wir müssen auf die Gesundheit der Spieler und auf die Liga achten. Da sind wir schon abgeschlagen.“

Weil der punktlose Tabellenvorletzte seinerseits die vielleicht beste Chance per Konter nicht konsequent zu Ende spielte und sich im Gegenzug stattdessen das 0:1 fing.

Und nicht sehr viel später nach einer Standard-Situation das 0:2. Der Oberliga-Absteiger ließ den VfL im Anschluss laufen, zu einer Trotzreaktion konnten sich die geschlauchten Wahrenholzer nicht aufraffen.