VfL Wahrenholz erleichtert nach Falsch-Info: Es bleibt bei fünf Landesliga-Absteigern!

Von: Ingo Barrenscheen

Der Wettlauf um den Klassenerhalt ist schon schwierig genug. Deshalb ist der VfL Wahrenholz (r. Marten Richter) froh, dass es bei maximal fünf Absteigern bleibt. © Barrenscheen, Ingo

Aufatmen beim Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz: Es bleibt am Saisonende bei maximal fünf Absteigern. Eine andere Info hatte kurz für Unruhe und Verwirrung gesorgt.

An und für sich herrscht beim VfL Wahrenholz in den April-Ausläufern die Ruhe vor dem Sturm auf den erhofften Klassenerhalt. Doch spielfrei oder nicht, den Neuling trieb dieser Tage ein anderes Thema vor der heißen Phase in der Fußball-Landesliga um. Bleibt es bei den ohnehin schon gravierenden fünf Regelabsteigern am Saisonende? Oder droht sogar noch mehr Ungemach? Zur Erleichterung des Taterbusch-Teams erwies sich eine zwischenzeitliche Replik des Staffelleiters als falsch...

Eingangs der Woche hatte Spartenleiter Jan Schöbel genau wegen dieses Fragezeichens bei Landesliga-Dirigent Thorsten Tunkel offiziell per Mail nachgefragt. Denn am Wochenende zuvor waren angesichts der akuten Abstiegsgefahr des Oberligisten MTV Gifhorn Gerüchte aufgekommen, dass es im Worst Case auch satte sechs Teams eine Etage darunter aufgrund der gleitenden Skala treffen könnte, wenn der Kreisstadt-Klub als zweiter Vertreter des Bezirks Braunschweig neben Schlusslicht Freie Turner abgehen sollte. „Deshalb wollten wir Klarheit haben“, wurde Schöbel direkt aktiv.



Die erste Antwort Tunkels nährte die Befürchtungen: „Wenn die Anzahl der Absteiger der Oberliga die Anzahl der Aufsteiger übersteigt, gibt es einen Absteiger mehr in der Landesliga.“ Genau so lässt sich auch die Spielausschreibung interpretieren. Dort steht unter Absatz 2.1.4 ebenfalls: „Die Anzahl der Absteiger aus der Landesliga erhöht sich bei vermehrtem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen.“



Über diesen Kenntnisstand setzten die Wahrenholzer Verantwortlichen am Dienstagabend auch die Mannschaft beim Training in Kenntnis. Es hätte „eher große Augen“ bei den Akteuren gegeben, schilderte Schöbel.



Gut für uns. Es war kurz ein bisschen Unruhe aufgekommen, jetzt sind wir wieder bei der Ausgangssituation. Fünf Absteiger sind schon brutal genug auf diesem Niveau.

Nun brachte aber die parallele IK-Nachfrage beim Bezirks-Spielausschussvorsitzenden Jörg Zellmer genau Gegenteiliges zutage! Er erklärte am gestrigen Freitag: Selbst im Falle des Gifhorner Absturzes müsste in der Landesliga weiterhin nur eine Handvoll Teams in den sauren Apfel beißen. Dementsprechend ruderte auch Tunkel gegenüber dem VfL zurück. „Erst wenn drei Teams aus der Oberliga runterkommen, erhöht sich die Zahl der Absteiger auf sechs“, so Zellmer. Doch dieses Szenario ist tabellarisch ausgeschlossen, weil der FSV Schöningen als Braunschweiger Vertreter angesichts von 20 Punkten Vorsprung schon gerettet ist. Andersherum könnte sich die Summe der Fahrstuhl-Mannschaften auf Landesliga-Ebene sogar noch auf vier verringern, wenn Gifhorn und die Freien Turner den Klassenerhalt schaffen würden. Unwahrscheinlich.



In Wahrenholz herrscht Erleichterung, dass es nicht noch knüppeldicker kommt. „Gut für uns. Es war kurz ein bisschen Unruhe aufgekommen, jetzt sind wir wieder bei der Ausgangssituation“, so Schöbel. Selbst fünf rot markierte Plätze seien „brutal genug auf diesem Niveau“. Hätte sich die Zahl der Absteiger auf ein Drittel der Klasse erhöht, hätte dies das Unterfangen nochmal erschwert. Wobei der VfL-Spartenleiter einwarf: „Wir müssen sowieso um jeden Punkt kämpfen.“