Elfer-Killer Chris Neuschulz: Seine Landesliga-Erfahrung hilft dem VfL Wahrenholz

Von: Aron Sonderkamp

Sicherer Rückhalt: VfL-Keeper Chris Neuschulz will die junge Wahrenholzer Mannschaft an seiner langjährigen Landesliga-Erfahrung teilhaben lassen. © Barrenscheen, Ingo

Mit seiner geballten Landesliga-Erfahrung ist Chris Neuschulz ein absoluter Gewinn für den Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz. Auch menschlich.

Beim vergangenen Doppelspieltag als zweifacher Elfer-Killer gefeiert, sonst ein erfahrener Rückhalt. Chris Neuschulz, Keeper des Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz, erhofft sich durch die zwei Siege vom Vorwochenende neuen Schwung für die schwere Auswärtspartie beim FC Eintracht Northeim (Sonntag, 14 Uhr).



Noch nicht fertig mit Taterbusch-Team

Vor der Saison kehrte Chris Neuschulz vom SSV Kästorf zurück an den Taterbusch. Mit im Gepäck: fünf Saisons voller Landesliga-Erfahrung. Nach zwei Jahren bei den Schwarz-Gelben mauserte sich Neuschulz bei Kästorf schnell zur Stammkraft, stieg mit dem SSV in seiner ersten Saison 2016/17 direkt auf. Vor der Saison spürte er, dass es Zeit für die Rückkehr wird: „Der Kontakt ist nie abgerissen. Ich hatte immer viele gute Freunde in Wahrenholz“, erklärt Neuschulz. Auch VfL-Spartenleiter Jan Schöbel hätte immer mal wieder bei ihm angeklopft. „Ich habe mich lange in Kästorf wohlgefühlt. Aber ich wusste immer, dass ich nochmal zurück will. Mein Kapitel beim VfL war noch nicht beendet.“ Dass Wahrenholz dann auch noch der Aufstieg gelang, sei die Kirsche auf der Torte gewesen. Wiedergekommen sei er ligaunabhängig.

Sicherer Rückhalt und Antreiber

Obwohl es für Neuschulz keine Stammplatzgarantie gab, sicherte sich der Keeper schnell den Platz als Nummer eins. Von 15 Liga-Partien stand er bei 14 zwischen den Pfosten. Gegen Acosta (1:0) und Sparta Göttingen (2:1) parierte er gleich zwei Elfmeter. Dennoch gilt für ihn: „Als Elfer-Killer würde ich mich selber nicht darstellen. Das müssen andere machen. Ich habe schon den ein oder anderen gehalten, aber es ist auch viel Glück dabei. Ich bin einfach froh, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte.“



Das macht der 28-Jährige auch Abseits des Balls. Es vergeht kaum eine Minute, in der man keine Anweisungen des Wahrenholzer Schlussmanns über den Platz schallen hört. „Hier und da ist dann auch mal die Stimme weg“, schmunzelt Neuschulz selbst. Mit seiner kommunikativen Art will er vor allem eins bezwecken: „Ich möchte das, was ich beim SSV in der Landesliga gelernt habe, an die jungen, talentierten Spieler hier weitergeben. Ich fühle mich da auch in der Pflicht, meine Leute gut zu stellen.“



Auch in brenzligen Situationen will die Nummer eins, dass seine Elf weiß, dass sie sich auf ihn verlassen kann: „Ich will ihnen Ruhe geben. Sie sollen wissen, dass sie mich in jeder Situation anspielen können.“

Neuer Schwung

Die zwei Siege gegen Acosta und Sparta Göttingen waren immens wichtig für den gegen den Abstieg kämpfenden VfL. „Das war überragend. Nach den 90 Minuten war die Erleichterung riesig. Mit einem Spiel weniger sind wir wieder voll im Geschäft. Das macht viel für den Kopf und wir freuen uns riesig.“



Diese Euphorie will Neuschulz auch mit in die Partie gegen Einracht Northeim nehmen. „Wir müssen hellwach sein und dürfen uns nicht erlauben, die ersten fünf Minuten zu verschlafen. Das ist wieder eine offensivstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern.“ Dagegen helfe nur die oftmals betonte Wahrenholzer Mannschafts-Mentalität – gerade nach den Ausfällen von Jan-Patrick Schön und Lars Koch. „Das sind zwei brutale Ausfälle. Aber hier kämpft jeder für den anderen. Das ist unsere große Stärke. Wir lassen die Köpfe nie hängen. Es geht immer weiter.“ Bestenfalls mit einem weiteren Dreier.