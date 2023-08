Wahrenholz vor Derby: „Der Welpenschutz ist vorbei!“

Fußball-Landesliga

Er wird sich mächtig strecken für den Derby-Sieg: Diesen unbedingten Siegeswillen will Torwart Chris Neuschulz (l.) auch von seinen Mitspielern im emotional geladenen Derby gegen den SSV Kästorf sehen.

Wahrenholz - Was sich liebt, das neckt sich. Aber eben nicht immer: Chris Neuschulz, Torwart des Landesligisten VfL Wahrenholz, trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf seinen Schwager Marius Saikowski vom SSV Kästorf. Es geht ums Prestige.

„Hat gewissen Reiz“

In den sechs erfolgreichen Jahren für die Gegenseite kickte Neuschulz schon mit seinem Anverwandten für die gemeinsame Sache. Aber noch nie gegeneinander.

Der gebürtige Knesebecker wechselte nach Wahrenholz, Saikowski zwischendurch zum MTV Gifhorn. Und nun wieder zurück im Sommer. Insofern gewinnt der Lokalkracher für den VfL-Schlussmann noch an einer Prise Bonus-Brisanz, wenngleich er sich schon zweimal in der Vorsaison gegen den Ex-Verein beweisen konnte.

„Jeder von uns will gewinnen, das steht außer Frage. Aber es wird keiner den anderen necken. Die Orte liegen nur zehn, 15 Kilometer auseinander. In der Landesliga so ein Nachbarschaftsduell zu haben, hat seinen gewissen Reiz“, heizt Neuschulz das Derby-Feuer ordentlich an.

Erst Recht mit den folgenden knackigen Kommentaren. „Jeder muss bis in die Haarspitzen motiviert und fokussiert sein. Und alle müssen rennen, bis es ihnen zu den Ohren rauskommt!“

Derby als Chance und Gefahr gleichermaßen

Er selbst entsprechend seiner Position vielleicht weniger. Dafür will er seinem Team mit Paraden helfen, den Bock in der noch jungen Saison umzustoßen.

Neuschulz macht keinen Hehl daraus, dass das kleine gallische Dorf allmählich abliefern muss. Das bevorstehende Match könne dafür prädestiniert sein.

„Wir haben zwei Spiele bestritten, null Punkte. Jetzt kommt das Derby. Das wird ganz emotional für uns. Wir müssen langsam etwas aufs Tableau kriegen. So ein Spiel kann den Bock in die richtige Richtung stoßen, aber auch sehr tief in die falsche Richtung lenken.“

Appell an Vorderleute

Um die Null bestenfalls durch eine Drei auf der Habenseite zu ersetzen, benötige es seines Erachtens nach des vollen Einsatzes, einer guten Tagesform („Jeder muss über sich hinauswachsen“), ein wenig Spielglück und zuvorderst Konzentration, Konzentration und nochmals Konzentration.

Denn genau wie Cheftrainer Sebastian Ludwig beobachtete auch Neuschulz von hinten die eklatanten individuellen Schnitzer, die Wahrenholz oft Kopf und Kragen kosten.

„Das sind knallharte Böcke, die wir machen. Da brauchen wir nicht drumrumreden. Irgendwann ist man dann auch machtlos“, kann der Goalie die Ohnmacht seines Coaches nachempfinden.

Wenngleich allen in Schwarz-Gelb nur allzu bewusst ist, dass das zweite Jahr in der Landesliga noch schwieriger werden, betont Neuschulz auch: „Der Welpenschutz ist langsam vorbei.“

Das offensive Vakuum

Aber was stimmt ihn zuversichtlich, dass seine Riege zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegen Kästorf ein Tor erzielt (bislang 0:3 und 0:0 in der Liga und 0:2 im Bezirkspokal)?

„Wir sind mit unserer momentanen Form nicht auf dem Höhepunkt“, meinte Neuschulz noch vor dem 4:1-Pokalsieg in Fallersleben. Der Abgang von Marlon Hanse und die Verletzung von Maurice Kutz haben vorne ein Riesenloch gerissen.

„Sie haben vergangene Saison über 30 Tore geschossen. Das macht sich natürlich bemerkbar. Aber so ein Derby hat seinen eigenen Charakter. Gerade in so einem Spiel kann viel passieren. Wenn wir alles in die Waagschale werfen, sind wir zuhause schwer zu schlagen. Wir müssen eklig spielen, das können wir. Dann rechne ich uns auch Chancen aus.“

Damit der Wahrenholzer Torwächter im Nachhinein vielleicht doch noch eine kleine familiäre Spitze verteilen kann...