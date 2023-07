„Jungs sollen sich austoben“: VfL Wahrenholz testet erstmals in Vorbereitung

Landesliga-Quervergleich mit Teutonia Uelzen

+ © Barrenscheen, Ingo Hinein ins Getümmel: Der Fußball-Landesligis VfL Wahrenholz (M. Simon Janetzko) testet am Sonntag gegen Teutonia Uelzen. © Barrenscheen, Ingo

Das Jubiläums-Spiel einmal ausgeklammert, steht für den Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz die erste Bewährungsprobe der Vorbereitung ins Haus.

Geht’s raus und spielt’s Fußball... Das berühmte Zitat von Franz Beckenbauer beim deutschen WM-Triumph 1990 könnte auch die Botschaft von Sebastian Ludwig für Sonntag sein. Denn dann bestreitet der VfL Wahrenholz sein erstes Testspiel beim SV Teutonia Uelzen (Anpfiff 15 Uhr).



Ein Landesliga-übergreifender Vergleich, den Ludwig begrüßt. Der unbekannte Gegner aus der Lüneburger Staffel lässt jedwedes Taktieren verblassen. „Die Jungs sollen sich austoben, wir können da unvoreingenommen Fußball spielen. Das Ergebnis ist sekundär“, proklamierte der Wahrenholzer Chefcoach.



Immerhin befindet sich seine Riege in der ersten Woche der Vorbereitung, die mit dem Match in Uelzen finalisiert wird. Wunderdinge kann Ludwig noch nicht erwarten. Da die Woche darauf direkt der BraWo-Cup in Gifhorn ansteht, „geht es auch in Richtung Belastungssteuerung. Es wird keiner über 90 Minuten gehen.“ Der Coach sieht es als Fitness-Einheit, nachdem er am Montag einen Leistungstest bei seinen Schützlingen vorgenommen hat. Nicht etwa einen Cooper-Test, wie er früher noch gang und gäbe war. Vielmehr sammelte Ludwig Indizien in Sachen Agilität und Fitness, die in den Einheiten einen Schwerpunkt bilden werden neben fußballerischen Elementen. „In fünf Wochen werden wir das wiederholen und man sieht einen Fortschritt oder eben nicht.“



Gegen die Teutonia, die sich in der Sommerpause verjüngt hat und ähnlich wie das Taterbusch-Team in der abgelaufenen Serie knapp oberhalb der Abstiegszone einlief, werden auch die drei Neuzugänge Timo Dittrich, Roni Agirman und Rouven Fischer erstmals mitwirken.



Derweil wurde der geplante Test des FC Brome am Freitagabend bei der TSG Bad Harzburg gecancelt – das Team von der Steimker Straße hat zu wenig Spieler.