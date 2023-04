Ein Punkt zu wenig?! Wittingen verpasst Big Points

Von: Aron Sonderkamp

Die zwischenzeitliche 1:0-Führung reichte dem VfL (M. Mory Camara) nicht für die drei Punkte. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land - Einiges los an Ostern. Knapp schrammte der VfL Wittingen/Suderwittingen an Big Points in der Fußball-Kreisliga im Abstiegskampf vorbei. Knesebeck scheiterte zweifach.

Ostersonnabend

VfL Knesebeck – SV Meinersen 1:2 (1:2)

Ein wahres Elfmeter-Festival gab es in Knesebeck zu bestaunen. Gleich drei Mal zeigte der Offizielle auf den Punkt. Bereits nach 13 Minuten sorgte Malte Gercke für den ersten Pfiff.

Nach rund einer halben Stunde war Andre Haven derjenige, der für den zweiten Strafstoß sorgte – 0:2. Bitter: VfL-Torwart Philipp Schulze war an beiden Schüssen dran. Kurz vor der Pause brachte Gercke den VfL jedoch wieder ins Rennen.

In Halbzeit zwei drehte der VfL auf

„Es war ein sehr intensives und körperliches Spiel. Da hatten wir zumindest in der ersten Hälfte durchaus Schwierigkeiten und haben uns den Schneid abkaufen lassen“, musste Coach Jan Rinkel einräumen.

In Durchgang zwei drehte seine Elf jedoch endgültig auf. Kilian-Joel Müller scheiterte bei der Knesebecker Gelegenheit vom Punkt aber an einer starken Parade. „Wir hatten auch so ein paar knappe Dinger. Ein Remis wäre schon verdient gewesen. Die zweite Halbzeit war sehr gut, aber wir versäumen es noch, gegen die Teams oben die Punkte mitzunehmen“, so Rinkel.



TSV Brechtorf – MTV Gamsen 0:3 (0:1)

Am Ende stehen keine Punkte, doch der TSV zeigte sich in einer guten Verfassung. „Das war heute bärenstark. Wir waren lange auf Augenhöhe und ich bin sehr zufrieden mit den Jungs“, unterstrich auch Brechtorfs Trainer Andre Bischoff.

Erst mit dem Pausenpfiff ging der MTV in Führung. Nach dem Seitenwechsel vergaben Robin Dahlke, Tobias und Marius Jürgens gute Chancen auf den Ausgleich. „Das kleine Quäntchen Glück hat da leider gefehlt“, ärgerte sich auch Bischoff.

So gelang Gamsen nach einem Konter das 2:0 gefolgt vom schnellen 3:0. „Wir mussten körperlich an unsere Grenze gehen. Vielleicht hat es auch deswegen an der ein oder anderen Stelle an ein, zwei Prozent gefehlt.“ Die gute Stimmung nehme man jedoch mit.



Ostermontag

VfL Knesebeck – TSV Hillerse II 0:1 (0:0)

Die Beine waren nach nur einem Tag Pause doch zu schwer. „Heute war der Tank absolut leer. Kräftemäßig ging nichts richtig auf dem Platz“, verdeutlichte VfL-Trainer Jan Rinkel. Der TSV verlagerte sich darauf, die Tankreserven der Hausherren auf null zu bringen und einen Lucky Punch zu setzen.

Das sollte zehn Minuten vor Schluss durch einen Konter auch klappen. „Das einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir unseren Plan mit dem Bewusstsein, dass die Körner fehlen, nicht umgesetzt haben“, schloss Rinkel.



VfL Wittingen/S. – SV Leiferde 1:1 (1:0)

Das Kaderpuzzle verfolgt den VfL schon die ganze Saison – so auch gegen Leiferde: „Wir brauchten Christian Brauner heute im defensiven Mittelfeld, was er auch stark gemacht hat“, erklärte Wittingens Coach Peter Grünheid.

Da in der Innenverteidigung der reaktivierte Tim-Bastian Lange auflief (Grünheid: „Im ersten Spiel gleich in so einer zentralen Rolle hat er das mit Bravour gelöst“), rückte Boris Ruder in den Sturm.

Defensivhüne trifft zur Führung

Ein Plan, der aufging. Der eigentliche Defensivhüne traf gleich zum umjubelten 1:0. „Wir wollten kompakt stehen und Konter fahren. Da brauchten wir jemanden, der vorne die Bälle festmacht“, erläuterte der VfL-Coach. Auch in der Folge hielt der Defensivverbund. In den Kontern fehlte jedoch die letzte Präzision – genauso nach dem Seitenwechsel.



Auf Wittinger Seite traf Sven Arndt noch den Pfosten, Leiferde verfehlte das freie Tor. Doch dann sorgte Leiferde durch einen Sonntagsschuss für das 1:1. „Drei Punkte wären drin gewesen. Aber vom Spielverlauf her nehmen wir den einen Punkt mit. Es war wichtig, die Negativspirale zu durchbrechen“, schloss Grünheid.



SV BW Rühen – Wesendorfer SC 4:0 (3:0)

Rühen nahm sich schon vor dem Anpfiff vor, „den Schmerzpunkt“ zu überschreiten, wie Kapitän Fynn Jennerich anmerkte. Nach dem Pokal-Erfolg zwei Tage zuvor (7:5 nach Elfmeterschießen gegen Vordorf) fehlten einige Körner.

Die Weichen waren schon vor der Pause gestellt

Spielerisch machte sich das Ganze nicht bemerkbar. Schon zur Pause waren die Weichen mit 3:0 gestellt. „Wir wollten das Spiel zu Hause an uns reißen. Das hat auch geklappt. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas ruhiger angehen lassen“, erklärte Jennerich.

Per Konter gelang der 4:0-Schlusspunkt. „Wir schließen jetzt ein bisschen nach oben auf. Wir wollen auch weiter nach oben und eine Siegesserie starten. Es war auch wichtig, mal wieder zu null zu spielen“, freute sich der Rühener Kapitän.

Wesendorfs Coach Christian Müller machte kurz und knapp deutlich: „Wir haben auch in der Höhe verdient verloren. Wir hatten 30 ganz gute Minuten, sonst standen wir nicht auf dem Platz. Wir haben viele Fehler gemacht, die auch zu den Toren geführt haben.“