Fußball-Kreisliga: Stojanovic-Fehltritt entscheidet Derby

Von: Aron Sonderkamp

Ein emotionales und rassiges Derby zwischen dem VfL Knesebeck (oben Matthias Reinecke) und dem VfL Wittingen/S. in der Fußball-Kreisliga (Moritz Thiele) ging mit 1:0 an die Einhörner. © Manfred Gades.

Knesebeck – Im Nordkreis-Derby schlechthin zwischen dem VfL Knesebeck und VfL Wittingen/Suderwittingen verloren die Brauereistädter mit 0:1. Damit steht Wittingen auch nach dem sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga punktlos auf dem letzten Tabellenplatz. Und dazu gab es einen tragischen Helden...

„Der Derby-Sieg schmeckt natürlich sehr, sehr gut“, freute sich auf Seiten der Einhörner Trainer Jan Rinkel. Für Knesebeck ist der Sieg die Veredelung des sehr guten Saisonstarts. Noch kein einziges der bisher sechs Saisonspiele ging verloren. „Saisonübergreifend ist es nach dem verlorenen Pokalhalbfinale gegen Rühen in der vergangenen Saison das 20. Spiel ungeschlagen“, rekapitulierte Rinkel. „Das gibt sehr viel Selbstbewusstsein und macht einfach Bock.“

„Viel Kampf, viele Emotionen“

Was den VfL so stark mache, seien nach wie vor „Kompaktheit, Umschaltspiel und die mannschaftliche Geschlossenheit“. Letzteres zeigte sich auch beim Derby. „Das war kein gutes Spiel. Es hatte den typischen Derby-Charakter. Viel Emotionen, Kampf und Leidenschaft. Das musst du erstmal gewinnen.“



Die entscheidende Szene ereignete sich in der 41. Minute. Knesebecks Tim Krebiel brachte einen eigentlich ungefährlichen Abschluss aufs Tor. Keeper Philip Stojanovic jedoch trat über dem Ball her und dieser trudelte in den verwaisten Kasten. „Das war ein wirklich unglückliches Tor. Es kommt einfach knüppeldick“, ärgerte sich Wittingens Coach Peter Grünheid. Zumal Stojanovic ansonsten blendend parierte. Zweimal zeigte er nach Kopfbällen Reflexe der Marke „Weltklasse“, wie Grünheid angab.

„Bin stolz auf die Leistung“

„Ich bin stolz auf die Leistung und enttäuscht vom Ergebnis. Wir haben gesehen, dass wie ebenbürtig sein können. In der zweiten Halbzeit waren wir sogar besser, wie ich finde“, schob Grünheid als Fazit vorweg. Mit null Punkten am Tabellenende reichen gute Leistungen aber eben nicht. „Wir müssen anfangen, Punkte zu machen, sonst wird es irgendwann eng.“ An Zählbarem schrammte der VfL laut Grünheid nur knapp vorbei. So touchierte ein Abschluss von Sven Arndt noch den Pfosten.