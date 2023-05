Mutiger Auftritt: Aber wieder keine Punkte für Wittingen/Su.

Von: Aron Sonderkamp

Den Gegner aussteigen lassen: Knesebecks Mohamed Diallo (l.) ließ Brechtorfs gegen Hendrik Lange (grätschend) beim 3:1-Auswärtserfolg ganz alt aussehen. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Die Courage kann man beileibe nicht absprechen. Dennoch versäumten es Wittingen/Suderwittingen und Wesendorf, in der Fußball-Kreisliga zu punkten.

TSV Hillerse II – Wesendorfer SC 4:3 (2:1)

Passend zum Saisonendspurt hat der WSC sein Feuer nochmal entfacht. Auch gegen Hillerse startete die Elf von Trainer Christian Müller, beflügelt durch den kürzlichen Sieg gegen Leiferde (2:1), offensiv.

Lasse Bomball traf in den ersten fünf Minuten einmal per Kopf und einmal mit einem Schuss die Latte. Hillerse zeigte sich jedoch effizienter, ging mit der ersten Chance in Führung.

Müller-Elf raffte sich zusammen und begann „Sturmlauf“

Doch die Gäste kämpften sich ran und glichen durch Ole Staschik aus. Auch das 1:2 noch vor der Pause ließ die Luft nicht entweichen: „Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten nach dem Seitenwechsel das Spiel drehen. Dann war ich noch nicht einmal auf der Bank und plötzlich steht es 1:4“, musste sich Müller die Augen reiben.

Nach dem kurzen, aber heftigen Schock raffte sich die Müller-Elf zusammen und begann „einen wahren Sturmlauf“. Die Gäste ließen aber wie in Durchgang eins zu viele Gelegenheiten ungenutzt. Das 3:4, was auf den Treffer von Justus Kelm zum 2:4 folgte, kam zu spät.

Dieser Auftritt gibt Wesendorf dennoch weiter Auftrieb: „Wir haben schon die Hoffnung, noch ein paar Punkte zu holen“, unterstreicht auch Müller.



TSV Vordorf – SV BW Rühen 2:1 (0:0)

Das Geläuf wurde zum ärgsten Gegner für die Gäste aus Rühen. „Das ist der schlechteste Platz der Liga. Und unserer ist schon schlecht“, machte es Kapitän Fynn Jennerich deutlich.

Gute Gelegenheiten, um höher zu stellen

Nichtsdestotrotz hatte Rühen mehr als eine Gelegenheit, um in der ersten Halbzeit auf 1:0 zu stellen. Darius Delau setzte seinen Schuss jedoch neben den Kasten, ehe Maximilian Knorr seine zwei Versuche in den Vordorfer Himmel bugsierte.

„Da wird der Trainer in der kommenden Woche wohl mehr aufs Tor gehen“, nahm es Jennerich mit einem Schmunzeln. Nach dem Seitenwechsel kam Vordorf per Standard zur Führung (Jennerich: „Die können sie echt gut“). Doch Julian Magnus glich die Partie aus.

Die Freude hielt jedoch nur zwei Minuten, ehe der eingewechselte Fabian Liebich auf 2:1 stellte.

Mit diesem Treffer haderte der SVBW-Kapitano: „Das roch stark nach Abseits und es gab ein Handspiel im Vorfeld.“ Zum Ausgleich sollte es nicht mehr kommen. Tino Kupka scheiterte mit einem Kopfball noch am starken Vordorfer Keeper (84.).

MTV Gamsen – VfL Wittingen/S. 3:1 (0:1)

Auch mit den Wittingern meinte es der Fußballgott an diesem Wochenende ebenso wenig gut wie mit den Wesendorfern. Schon kurz vor der Anreise musste Mory Camara noch absagen, beim Aufwärmen brach auch noch eine Verletzung von Jonas Fischer wieder auf.

„Das waren gleich mal zwei Hiobsbotschaften. Sie waren beide für die Startelf gedacht“, haderte auch Coach Peter Grünheid. Unbeirrt von den Ereignissen zeigte sich seine Elf jedoch vom Anpfiff weg.

VfL-Konzept: Tief stehen und Nadelstiche setzen

„Wir haben ihnen alles abverlangt. Sie hatten zwar mehr vom Spiel, aber wirkten in gewissen Situationen mit Fernschüssen schon etwas hilflos.“

Der VfL selbst stand tief und setzte Nadelstiche. Wie zum 1:0 durch Mohamed Bea kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel schlug jedoch die Stunde vom Ex-Wittinger Lennard Emmermann. Erst traf er per Sonntagsschuss zum Ausgleich, ehe er auf 2:1 erhöhte.

Dieser Treffer erzürnte Grünheid jedoch: „Da sind wir stark verärgert. Das waren mindestens zwei Meter Abseits.“ Emmermann war’s egal, er erhöhte erneut per Traumtor auf 3:1.



Die Gefühle nach Abpfiff waren dementsprechend gemischt beim Coach: „Die Leistung war super. Aber nach dem Fight und dem Spiel ist das Gesamtgemenge besch...“



TSV Brechtorf – VfL Knesebeck 1:3 (1:0)

Das Ergebnis stimmte, die Leistung hätte Knesebecks Trainer Jan Rinkel am liebsten unkommentiert gelassen: „Das waren zwei Halbzeiten auf einem ziemlich schlechten Niveau.

Gegen Gamsen waren wir vor einer Woche überragend (2:3, Anm. d. Red.) und heute habe ich fast keine Worte.“ Dennoch hätte seine Riege durchaus in Führung gehen können.

Krebiel und Meinecke macht den Deckel drauf

Daniel Meineckes Schuss wurde jedoch auf der Linie geklärt. Und wie es im Fußball so oft kommt, gingen die Hausherren dann auch noch vor der Pause in Führung. „Ich bin dann in der Kabine einmal kurz und knapp richtig laut geworden“, musste Rinkel gestehen.

Das fruchtete anscheinend. Seine Elf spielte zumindest verbessert auf, kam so auch durch Andre Haven zum 1:1. Tim Krebiel und Meinecke machten dann rund zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit dann mehr Kraft und Zug drin. Nach dem Spiel gilt trotzdem: Haken dahinter und weitermachen“, verdeutlichte der VfL-Frontmann.