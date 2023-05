SV Leiferde – Wesendorfer SC 1:2 (0:1)

Platz-Wechsel: Wesendorf überholt Wittingen

Von: Aron Sonderkamp

Einmal gepennt und schon unglücklich in Rückstand: Wittingens Aushilfskeeper Sven Arndt fliegt in dieser Szene aus der 35. Minute vergeblich, Vordorfs Michel Buchwald (2. v. l.) hat zum 1:0-Siegtreffer eingeköpft. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Die Rote Laterne wurde abgegeben. Der Fußball-Kreisligist VfL Wittingen/Suderwittingen verlor seine Partie gegen Vordorf - parallel siegte Wesendorf gegen Leiferde.

SV BW Rühen – SV Westerbeck 1:0 (0:0)

Das war eine echte Energieleistung, wie auch Rühens Kapitän Fynn Jennerich gleich vorwegschickte: „Ich muss ein Lob an mein Team schicken: Mit so dünner Bank und insgesamt nur 13 Mann so abzuliefern, ist der Wahnsinn.“

Dabei tat sich seine Riege in der ersten Phase schwer. SVBW-Keeper Florian Harries musste gleich zweimal stark retten. „Ab der 20. Minute waren wir dann feldüberlegen und haben sehr, sehr gut gearbeitet.“

Nur der Lohn blieb lange aus. Erst nach einer Stunde kam die Erlösung durch Maurice Magnus. Zwar verpasste Rühen mehrmals den Knock-Out (Westerbecks Keeper rettete erst bärenstark gegen Christopher Ramolla, dann köpfte Tino Kupka knapp daneben), doch es reichte zum Sieg. „Wir haben es im Kollektiv wirklich super gemacht“, freute sich Jennerich.

VfL Wittingen/S. – TSV Vordorf 0:1 (0:1)

Was für eine bittere Pille. Selbige wollte beim (erneut bunt durchgewürfelten) VfL einfach nicht ins Tor. Im ersten Durchgang hatte der VfL mehr vom Spiel.

Christian Brauner verpasste als Erstes eine Flanke nur hauchzahrt, ehe erneut Brauner den Ball aus zehn Metern über das freie Tor schoss. Dann kam es, wie es kommen musste: „Wir passen genau einmal nicht auf und werden sofort bestraft“, konnte auch VfL-Coach Peter Grünheid das 0:1 zur Pause nicht richtig fassen.

„Es fehlen ein paar Nuancen“

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich dasselbe Bild. Die Brauereistädter blieben am Drücker – und vergaben Chancen. Mohamed Bea verpasste zwei mehr als aussichtsreiche Gelegenheiten.

„Es fehlen da einfach ein paar Nuancen, der letzte Ball kommt zu ungenau oder der richtige Zeitpunkt zum Abschluss wird verpasst. So war das auch heute“, versuchte Grünheid eine Erklärung für die in dieser Saison so zahlreichen, verpassten Chancen zu erklären.

Doppelt bitter: Durch den parallelen Sieg der Wesendorfer rutscht der VfL auf den ersten Abstiegsplatz.



SV Leiferde – Wesendorfer SC 1:2 (0:1)

Da fallen zentnerweise Steine vom Herzen. Durch den so wichtigen Sieg rückt der Wesendorfer SC auf den vorletzten und damit ersten Nichtabstiegsplatz.

„Für das Team, für uns, für den Verein ist es endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Die Jungs feiern jetzt auch noch ein bisschen, es tut einfach mal wieder gut“, freute sich ein glücklicher WSC-Coach Christian Müller nach dem Schlusspfiff.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wesendorf auf 2:0

Dabei verbuchte Wesendorfs Frontmann den Sieg unter der Kategorie glücklich: „Sie hatten schon die Überzahl an Chancen. Da kamen glaube ich gefühlt 50 Bälle bei uns in den Strafraum geflogen.“

Eine solche Flanke fand auch einen Leiferder Abnehmer. Dieser köpfte den Ball aus kürzester Distanz an den Pfosten. „Von da prallt der Ball, so wie ich das gesehen habe, hinter die Linie, wo unser Keeper den Ball rausboxt.

Das wäre das 1:1 (Salvador Paez Hermenegildo traf zuvor ins eigene Tor, Anm. d. Red.) gewesen, aber der Schiedsrichter hat auf kein Tor entschieden“, erklärte Müller die kniffelige Szene.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nico Grühl auf 2:0. „Von da an war es eine Abwehrschlacht.“ Bei der spielte auch der stark aufgelegte WSC-Keeper Finn Meyer eine maßgebliche Rolle.

Leiferde kam aber noch zum Anschluss. Müller: „Da habe ich schon an das Hinspiel gedacht, wo wir besser waren und trotzdem ganz spät verloren haben.

Aber dieses Mal haben wir uns einfach das Glück erkämpft, was wir eigentlich die ganze Saison nicht hatten. Das tut ganz gut.“



SV Welat Gifhorn – TSV Brechtorf 2:0 (1:0)

Der TSV konnte nicht an den ersten Saisonsieg in der Rückrunde (1:0 gegen Wesendorf) anknüpfen. Schon nach neun Minuten sah sich die Elf von Trainer Andre Bischoff im Hintertreffen.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sollte der Ausgleich nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel brachten sich die Grün-Weißen nicht auf die Anzeigentafel.

Im Gegenteil: Nihat Karakas erhöhte zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff auf den 2:0-Endstand für die Gifhorner.



VfL Knesebeck - MTV Gamsen 2:3 (0:3)

So richtig konnte Jan Rinkel, Trainer des VfL, die knappe Niederlage gegen den aktuell Tabellenzweiten nicht glauben. „In meinen Augen waren wir 90 Minuten lang die klar bessere Mannschaft.

Wir haben komplett unverdient verloren.“ Gamsen präsentierte sich jedoch eiskalt – den Rest erledigte die Knesebecker Gastfreundschaft. Beim ersten Tor kombinierte sich Gamsen noch schön durch die zu großen Lücken in der Knesebecker Hintermannschaft.

Zum Remis sollte es nicht reichen

Beim 0:2 halfen die Einhörner dann schon tatkräftig mit. „Der Fernschuss geht eigentlich mit 0,2 Kilometern pro Stunde am Tor vorbei.

Aber wir halten den Fuß rein und der Ball springt genau zu einem Gamsener, der einschieben kann“, haderte Rinkel. Das 0:3 entstand durch einen zu kurz geratenen Rückpass, über den Knesebecks Keeper auch noch drübertrat. Lennard Emmermann nahm dankend an.

Durch Tim Krebiel und Malte Gercke kam man jedoch auch ergebnistechnisch nochmal nah ran.

Zum Remis sollte es jedoch nicht reichen. Bei Rinkel überwog dennoch deutlich der Stolz: „Das war das beste Spiel seit dem Sieg gegen Schwülper, wenn es nicht sogar besser war. Es war von der Energie her und auch spielerisch top.

Also bin ich einfach hauptsächlich stolz auf meine Truppe.“