3:4-Pleite! VfL Wittingen/Suderwittingen bleibt punktlos

Von: Marvin Scholz

Sein Doppelpack ebnete den Weg: Miguel Sartori (r.) erzielte die ersten beiden Treffer beim 4:3-Coup des Aufsteigers TSV Brechtorf in der Fußball-Kreisliga beim bisherigen Tabellenführer SV Meinersen. Dabei traten die Grün-Weißen nur zu elf an. © Regios.

Isenhagener Land – Eine Verbesserung war sichtbar! Der VfL Wittingen/Suderwittingen scheiterte gestern trotz einer verbesserten Leistung knapp gegen Schwülper in der Fußball-Kreisliga. Knesebeck fuhr den ersten Saison-Sieg ein, Brechtorf überraschte bei der Sieben-Tore-Show in Meinersen.

TSV Hillerse II - SV BW Rühen 2:0 (1:0)

Wenn du deine Chancen nicht nutzt... Diese Weisheit bekam Rühen an diesem Spieltag zu spüren. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz gehabt und auch die Gelegenheiten für Tore“, seufzte Co-Trainer Christopher Ramolla. Aus seiner Sicht wäre schon vor dem Pausenpfiff das Unentschieden möglich gewesen. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel ähnlich weiter. Rühen ließ die Kugel laufen, während Hillerse II mit dem zweiten Standard zum 2:0 kam. „Wenn du Tore aber auch nicht machst, wird es schwierig“, formulierte Ramolla symbolisch für die ganze Partie. Die flüssigen Kombinationen, vor allem in Halbzeit zwei, haben dem Assistenten gefallen. Über die Chancenverwertung wird der SV in der Woche nochmal sprechen.



SV Meinersen - TSV Brechtorf 3:4 (0:1)

Das nennt sich taktische Disziplin. „Wir waren nur mit elf Mann da und die Jungs haben es überragend gemacht“, platzte Brechtorf-Trainer Andre Bischoff vor Stolz. Inhaltlich wollte der TSV auf Konter spielen und hinten stabil stehen. Dies funktionierte. „Meinersen hatte mehr Ballbesitz, aber auch nur Schüsse aus der zweiten Reihe.“ In Halbzeit zwei dasselbe Bild. Das Bischoff-Team erzielte sofort das 2:0, spielte nach Ballbesitz schnell nach vorne und stellte auf das Endergebnis. „Am Ende hat auch ein bisschen die Luft gefehlt. Die Mannschaft hat sich super reingeschmissen. Wir sind in der Kreisliga angekommen!“



SV Welat Gifhorn - VfL Knesebeck 2:4 (1:2)

Da ist er also. Der erste Saison-Sieg für den VfL. Trainer Jan Rinkel ließ sich aber nicht blenden und schätzte den Erfolg sehr nüchtern ein. „Ehrlicherweise bin ich mit dem Spiel heute nicht ganz so zufrieden“, waren die einleitenden Worte. Zwar agierte Knesebeck mit mehr Ballbesitz, kreierte die besseren Chancen, „aber die taktische Disziplin hat mir gar nicht gefallen“. So kam es dazu, dass der VfL „nur“ mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit ging. „Wir haben Welat immer im Spiel gelassen und den Sack nicht frühzeitig zubekommen“, kommentierte Rinkel. Nach der Halbzeit schaltete der Gast direkt auf 3:1, aber verfiel sofort wieder in alte Muster. „Auch da ist es so, dass ein Zwei-Tore-Vorsprung nicht beruhigend ist. Wir haben die Angriffe nicht zuende gespielt und Welat unnötig im Spiel gelassen.“ Aber sei es drum. Das Rinkel-Team fuhr den ersten Dreier ein. „Die spielerischen Elemente haben mir gefallen, die Ruhe auch. Ich glaube, dass es taktisch nur ein Ausrutscher war.“



FC Schwülper - VfL Wittingen/S. 4:3 (1:2)

Wieder keine Punkte für den hiesigen VfL Wittingen, aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den letzten Wochen. „Schon in Halbzeit eins haben wir uns gut reingekämpft in die Partie“, leitete VfL-Coach Peter Grünheid ein. Trotzdem fing die Partie aus Wittinger Sicht recht ungünstig an. Schon nach zwei Minuten lag das Team in Rückstand. Im weiteren Verlauf versuchte die Riege, über Konter-Situationen zum Erfolg zu kommen. Die Theorie wurde in die Praxis umgesetzt. Sven Arndt und Andre Bosse stellten auf 2:1 für den Tabellenletzten. Nach der Halbzeit nahm das Unheil aber wieder seinen Lauf. „Wir kassierten das 2:2 und auch noch das 2:3 per Elfmeter“, berichtete der Übungsleiter. Wittingen berappelte sich aber nochmals und kam per Strafstoß zum 3:4. „Für mehr hat es aber auch nicht gereicht, weil auch die Kraft ein Stück weit gefehlt hat. Der Plan ist aber weitestgehend aufgegangen und die Mannschaft hat nicht aufgegeben. Trotzdem hätten wir die Konter noch besser ausspielen können.“ Zu allem Überfluss sah Wittingens Mohamed Bea in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.