Kreisliga: WSC muss personell „zaubern“, Rühen hat Respekt

Von: Ingo Barrenscheen

Können sie dem Favoriten in die Parade fahren? Wesendorfs Kicker (M. Jonathan Ehmke) müssen in der Fußball-Kreisliga gegen den SV Rühen (Conner Drechsler) personell improvisieren. © Ingo Barrenscheen.

Wesendorf – Der Wesendorfer SC zeigte sich letzte Woche in Wittingen (5:1-Sieg) in guter Form. Doch die Aufgaben werden nicht leichter. Mit dem SV BW Rühen gastiert am Sonntag (15 Uhr) ein vermeintliches Großkaliber im Heidelandstadion.

Keine Frage: Niemand beim WSC hätte etwas gegen einen längeren Überraschungs-Aufenthalt im Spitzenfeld. Doch die ohnehin angespannte Personallage spitzt sich weiter zu. Der Wittingen-Sieg kostete mit Justus Kelm, Jarne Fromhage und Naike Schauring ein angeschlagenes Trio. Mika Wrede und Noah Ehmke sind mit einem großen Fragezeichen versehen, Jonathan Ehmke aufgrund seines Leistenbruchs maximal ein Einwechsel-Kandidat und Stoßstürmer Thomas Rauhöft auf lange Sicht raus (Meniskusschaden, Innen- und Außenbandriss). „Wir müssen gucken, was wir basteln und zaubern können“, will Müller in die Trickkiste greifen.

Favoritenrolle verteilt

Angesichts dieser Konstellation sei Rühen „klarer Favorit, die Rollen sind verteilt“. Was nicht heißt, dass man sie nicht außer Kraft setzen kann. Müller: „Wir brauchen die gleiche Leidenschaft wie in der ersten Halbzeit in Wittingen und dann versuchen wir, das Spiel zu schaukeln.“



Durchaus respektvoll angesichts des „Statements“ zu Saisonbeginn äußerte sich Rühens Kapitän Fynn Jennerich über Gegner Wesendorf. „Da müssen wir schon auf der Acht sein. Das ist schon immer eine sehr, sehr ekelige Mannschaft.“ Dennoch streben die zuletzt noch spielfreien Blau-Weißen direkt einen Dreier an. „Wir haben unendlich Bock, wieder in einer großen Liga zu spielen, und wollen zeigen, dass wir auch dort oben mitspielen können“, unterstreicht der Sohn von Trainer Jörg Jennerich, der genauso wie sein Assistent Christopher Ramolla am Sonntag fehlen wird. Für den Filius kein Problem: „Es sollte auch so laufen ohne Obermann.“ Zumal die Rühener im Vergleich zum Pokalspiel wieder einen weitaus besser bestückten Kader haben.