Zurück im Heidelandstadion: Waldemar Bier coacht „Herzensverein“ Wesendorfer SC

Von: Ingo Barrenscheen

Zurück zu Blau-Weiß: Waldemar Bier (vorne) coacht ab der kommenden Saison den Fußball-Kreisligisten Wesendorfer SC, für den er bis 2019 vier Jahre lang spielte. © Barrenscheen, Ingo

Willkommen zurück! Waldemar Bier heuert vier Jahre nach seinem Abschied als Spieler nunmehr als Cheftrainer beim Fußball-Kreisligisten Wesendorfer SC an.

Der Kreislauf des (Fußballer-)Lebens, er hat Waldemar Bier zurück an einen Sehnsuchtsort gebracht. Vier Jahre nach seinem Abschied kehrt der einstige Topstürmer ins Heidelandstadion zurück. Als Cheftrainer! Damit hat der Kreisligist die vakante Königsposition rechtzeitig vor dem Einstieg in die neue Spielzeit geschlossen.

„Es ist nicht so einfach, in unserer Situation jemanden zu finden. Aber wir sind fündig geworden und sind zufrieden mit der Lösung. Er kennt den Verein und die Jungs“, vermeldete WSC-Spartenleiter Christian Müller am Wochenende erleichtert. Immerhin muss sich der WSC seit Jahren chronisch gegen den Absturz aus dem Gifhorner Oberhaus wehren. Bislang, oft haarscharf wie auch in der Vorsaison, mit Erfolg. Zudem sei „der Trainermarkt nicht so üppig“, unterstrich Müller.



Den Gedanken an eine Rückholaktion von Bier hatten die Wesendorfer Verantwortlichen von Anfang an gehegt, doch es stand noch ein weiterer Kandidat im Raum. Dieser sagte ab, also rückte der 36-Jährige ganz nach oben auf die Liste. Und bei seinem früheren Weggefährten musste Müller nicht lange baggern. „Er hat fast sofort ja gesagt.“ Weil der WSC ein „Herzensverein“ sei, unterstreicht Bier. Neben dem SV Sprakensehl hatte der Ummeraner in seiner aktiven Karriere bei den Blau-Weißen die längste Zeit verbracht von 2015 bis 2019. „Ich habe dem WSC viel zu verdanken. Und wenn er Hilfe braucht, bin ich der Letzte, der nicht aufspringt.“



Als B-Lizenz-Inhaber bringt der neue Übungsleiter auch die nötige Qualifikation mit, ist in dieser Hinsicht ohnehin sehr rege. Neben seinem Posten in Wesendorf betreut er als Assistent von Gianni Milano auch die Landesliga-B-Jugend der JSG Gifhorn Nord und arbeitet neuerdings als Honorartrainer bei Fußball-Camps vom VfL Wolfsburg. „Ich kann mir ein Wurfzelt mitnehmen, um von Sportplatz zu Sportplatz zu springen“, sagt Bier augenzwinkernd.



Da seine Verpflichtung sehr schnell über die Bühne ging, konnte sich der Nachfolger von Feuerwehrmann Stefan Pikzak bislang noch kein umfassendes Bild von seiner künftigen Mannschaft machen. Viele Aktive kennt er aber noch aus gemeinsamen Zeiten. „Ich muss erst einmal wissen, was ich netto an Spielermaterial habe.“ Dann könne er einen Schlachtplan erstellen. Grundsätzlich sei es sein Bestreben, „wieder Struktur und Spaß am Fußball reinzubringen“. Vermehrt über Teambuilding. Bier ist sich absolut bewusst, welcher Herausforderung er sich bei seiner dritten Trainer-Station nach Sprakensehl und dem SSV Kästorf II stellt. „Die letzten Jahre hat Wesendorf immer gegen den Abstieg gespielt. Dass wir uns da nicht in den Top Fünf sehen, ist klar. Doch er will es gemeinsam mit seiner alten, neu entflammten Liebe anpacken. Und wenn es am Ende wieder ganz knapp reicht, wird es allen Wesendorfern nur recht sein.