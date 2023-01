„Super Altersstruktur“: VfL Knesebeck ist in Hinrunde fast unbezwingbar

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Zwar trug Toni Roggenbach (r.) die Kapitänsbinde in der Hinserie verletzungsbedingt eher selten für den Fußball-Kreisligisten VfL Knesebeck, doch seine Teamkollegen überzeugten. © Sonderkamp, Aron

Hier spricht der Kapitän! Im zweiten Teil des IK-Team-Checks zieht Toni Roggenbach vom VfL Knesebeck eine (persönliche) Bilanz der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga.

Die nahezu unbezwingbaren Einhörner (5. Platz, 21 Punkte, 23:13-Tore) sind bislang die Remis-Könige (sechs Unentschieden), kamen zum Ende des alten Jahres aber ins Rollen und sind in gewisser Weise ein Versprechen auf die Zukunft.



Die Entwicklung

Die vielen Patt-Situationen (vier der ersten fünf Saisonspiele endeten mit einer Punkteteilung) wertet Roggenbach durchaus positiv. „Da haben wir einen Schritt gemacht. Im Jahr davor haben wir diese Spiele unglücklich verloren, jetzt spielen wir unglücklich unentschieden.“ Zum Ende hin wandelte sich dieser Prozess vermehrt in Siege. „Irgendwann ist der Knoten geplatzt“, konstatiert Roggenbach. Auch taktisch hätte sich Knesebecks extrem junge Truppe gemausert. „Wir spielen mittlerweile mehrere Systeme, stellen im Spiel auch schneller um, wenn wir wissen, wie der Gegner agiert. Das war vorher nicht der Fall. Und das wird sich auch noch besser finden.“

Die Stärken

Mit nur 13 Gegentoren in zwölf Spielen stellt der VfL die zweitbeste Defensive hinter Primus FC Schwülper (dem übrigens der einzige Verlustpunkt zugefügt wurde beim 2:2). Das kommt nicht von ungefähr. „Den größten Pfund, den wir haben, ist unsere super Altersstruktur. Hinten können die erfahrenen Spieler mit Stellungsspiel punkten, vorne die jungen Wilden Attacke machen. Die Kombination macht’s“, erklärt der 27-Jährige.

Die Defizite

So sattelfest die Einhörner defensiv sind, so sehr scheitern sie häufig an ihrer Abschlussschwäche. Mit nur 23 Buden stellen sie die schwächste Offensive aus den Top 6, überhaupt haben nur drei Teams weniger Treffer erzielt. „Uns fehlt die Abgezocktheit vor dem Tor. Vielleicht werden die Unentschieden dann alles Siege. Das muss man nicht so hoch gewichten, aber es ist ein Makel, den wir auf dem Schirm haben“, bekräftigt die Führungskraft.

Der schönste Moment

Diesen Punkt knüpft Roggenbach – wenngleich der Derby-Sieg über den VfL Wittingen vor großer Kulisse wie „immer ein Highlight“ gewesen sei – an ein außergewöhnliches Event noch während der Vorbereitung. Der Kreisligist absolvierte ein Trainingslager in Österreich. „Das hat man nicht so oft. Mit 20 Leuten bei bestem Wetter in einer Hütte, das war ein Traum!“

Der bitterste Moment

Zweifelsohne die bislang einzige Saisonniederlage gegen den MTV Gamsen (0:2). Weil diese absolut ungerechtfertigt gewesen sei, hadert Roggenbach. „Damit ist unsere Serie gerissen. Das Schlimmste daran war, dass die Gamsener selbst gesagt haben, dass wir einer der stärksten Gegner waren. Das war schon sehr bitter.“

Die Eigenleistung

Aufgrund einer hartnäckigen Zerrung („Das war ordentlich nervig und hat mich vier, fünf Spiele beschäftigt“) stand Roggenbach nur selten auf dem Platz bislang. Notgedrungen gab es deshalb Binden-Charing mit Chris Lüning. Nun hofft er auf eine verletzungsfreie Rest-Serie. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mit meiner Spielzeit unzufrieden bin. Aber ich war trotzdem an jedem Spieltag präsent. Man hat gesehen, dass wir als Mannschaft funktioniert haben und nicht von Einzelspielern abhängig sind. Das ist die Erkenntnis der Hinserie, dass jeder Ausfall aufgefangen wird.“ Dennoch will er natürlich schnell wieder in die Innenverteidigung zurückkehren. „Da kann man das Spiel verbal mitsteuern. Ich fühle mich hinten sehr wohl, will den Laden sauberhalten.“ Und weiter als Teil des Kader-Kerns dazu beitragen, „die jungen Spieler anzulernen. Wenn dieser junge Haufen noch ein, zwei Jahre so zusammenspielt, dann sieht es sehr gut aus.“