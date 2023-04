Der VfL Knesebeck braucht „geschärfte Sinne“ an Ostern

Von: Aron Sonderkamp

Der VfL Knesebeck will eine Reaktion auf die 2:3-Niederlage gegen den SV Westerbeck zeigen und aus dem Oster-Doppelspieltag mindestens drei Punkte mitnehmen. © Sonderkamp, Aron

Auch in der Fußball-Kreisliga gibt es über die Ostertage so manches Nachholspiel. Der VfL Knesebeck ist dabei gleich doppelt im Einsatz.

VfL Knesebeck –

SV Meinersen Sbd. (16 Uhr)

Das 2:3 gegen Westerbeck hat die Einhörner angestochen. Jetzt haben sie wieder Blut geleckt. „Ich erwarte eine Trotzreaktion über Ostern. Wir wollen die Niederlage nicht so stehen lassen. Vielleicht war der Dämpfer nicht so schlecht und hat die Sinne geschärft“, fordert auch Trainer Jan Rinkel seine Elf. Mit einem Sieg gegen Westerbeck hätte man im direkten Duell mit Meinersen auf drei Punkte verkürzen können. Diese Chance wurde vertan, der SVM ist allerdings mit einem Pünktchen Abstand zur Spitze noch voll im Aufstiegsrennen. „Sie werden gewisse Ambitionen haben, auch wenn sie das nicht öffentlich geäußert haben wie Gamsen und Schwülper“, ist sich Rinkel sicher. Gerade die Offensive mache die Gäste so stark. Ein Fall für die starke Knesebecker Defensive. „Wir können uns wieder auf unsere Stärken besinnen.“



VfL Knesebeck –

TSV Hillerse II Mo. (15 Uhr)

Gegen Hillerse steht ein etwas kleineres Kaliber zwei Tage später auf der Matte der Einhörner. „Sie sind defensiv und im Konterspiel ziemlich gut“, analysiert VfL-Frontmann Jan Rinkel. Auch deswegen geht er von Folgendem aus: „Das kann ein Abnutzungskampf werden, der nicht schön anzusehen ist. Wir wollen aber möglichst sechs Punkte holen. Drei sind eigentlich ein Muss.“



TSV Brechtorf –

MTV Gamsen Sbd., 16 Uhr

Die Partie gegen den Spitzenreiter kommt für den TSV zu keinem schlechten Zeitpunkt. Das zuletzt starke 3:3 gegen den SV Westerbeck gibt Auftrieb und auch der Kader weist kaum Lücken auf. „Wir haben auch in dieser Woche wieder ein gut besetztes Training. Es kann auch sein, dass unser Torwart Jonas Biniek nach seiner OP wieder fit ist. Das wäre gegen einen Gegner wie Gamsen natürlich wichtig“, fasst TSV-Übungsleiter Andre Bischoff zusammen. Dennoch ist ihm klar: „Vom Papier her ist das eine ganz klare Sache für Gamsen. Auch im Hinspiel haben sie uns am Ende die Grenzen aufgezeigt.“ Dennoch hielt man dort lange ein 0:0, hinzu kommt am Wochenende der heimische Platz. „Wir brauchen eine Portion Glück, sind der klare Außenseiter. Aber wir haben nichts zu verlieren und wollen die Partie möglichst lange offen halten.“



VfL Wittingen/S. –

SV Leiferde Mo., 15 Uhr

Die Brauereistädter stehen vor einem echten Kellerkracher. Der Tabellenvorletzte kann mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an die SVL heranrücken. „Wir sind jetzt eigentlich in jedem Spiel dazu verdammt, Punkte zu holen. Gerade gegen Gegner in Schlagdistanz. Auch die Jungs kennen den Gegner und wissen, dass Druck auf dem Kessel ist“, verdeutlicht VfL-Trainer Peter Grünheid. Jonas Fischer muss noch ein Spiel Sperre absitzen, Evgeni Suskevic und Roni Agirman weilen im Urlaub. Hinter Yakouba Camara und Mohamed Bea stehen noch Fragezeichen. Nicht allzu rosige Voraussetzungen also. Einen Lichtblick gibt es aber: Tim-Bastian Lange wird sein Comeback geben. „Die Genehmigung für sein Zweitspielrecht ist da. Er ist Wittinger und war hier auch Bestandteil der glorreichen Bezirksliga-Zeiten. Er ist ein Sechser und Innenverteidiger mit Dynamik und Power“, freut sich Grünheid über die wichtige Verstärkung. Mit dieser Kaderzusammensetzung gilt für das Spiel: „Wir brauchen eine gute Organisation. Wenn sie früh anlaufen, bieten sich uns dahinter Räume.“



SV BW Rühen –

Wesendorfer SC Mo., 15 Uhr

Zwar ist der Tabellenletzte zu Gast, doch Rühens Kapitän Fynn Jennerich rechnet mit allem, nur nicht mit einem Spaziergang: „Ich spiele jetzt seit sechs Jahren gegen Wesendorf und es war immer eklig. Sie haben viele junge Dachse, die in ihrer ersten Herrensaison sicher nicht absteigen wollen. Und wir sind auch noch nicht ganz gerettet“, warnt er vor dem robusten Auftreten der Gäste. Doch auch wenn es ein „intensives Spiel“ werde, so gilt für Rühen: „Eigentlich ist es ein Muss das Spiel zu gewinnen, denn es kommen knackige Wochen gegen die direkten Konkurrenten. Wir wollen eine Siegesserie starten.“



Der WSC wird sich aufs Wesentliche besinnen: „Wenn du unten drin stehst, musst du über den Kampf kommen und so die Punkte holen. Mit der richtigen Einstellung und Moral wird sich das Team bald belohnen, da bin ich sicher“, meint Wesendorfs Trainer Christian Müller. Auch die Rühener Doppelbelastung (noch ein Pokalspiel) könnte seiner Riege zugute kommen: „Das wird sicher Kräfte verschleißen. Aber sie sind besser besetzt und auch die Favoriten.“ Zudem fehlen Lasse Bomball und Keeper Dominik Schneider. Für ihn rückt Finn Meyer nach. Auch Niko Grühl ist zurück.