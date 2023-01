„Wechselbad der Gefühle“: SV BW Rühen erlebt durchwachsene Hinrunde

IK-Team-Check in der Fußball-Kreisliga

+ © Barrenscheen, Ingo Immer mal wieder Haareraufen: Der SV BW Rühen (2. v. l. Thomas Löwen, 2. v. r. Julian Magnus) lieferte in der ersten Saisonhälfte eine durchwachsene Performance in der Fußball-Kreisliga ab. Gerade auswärts lief nur selten etwas zusammen. © Barrenscheen, Ingo

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Hinter dem SV BW Rühen liegt eine durchwachsene Hinrunde in der Fußball-Kreisliga, wie der IK-Team-Check zeigt.

Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der IK-Serie Team-Check blicken die Kapitäne der Nordkreis-Teams auf das bisherige Abschneiden zurück. Den Anfang machen die fünf Mannschaften aus der Kreisliga Gifhorn. Heute: Fynn Jennerich, Mannschaftsführer des SV BW Rühen.

Die Entwicklung

Wer nach der Herbstmeisterschaft und Platz zwei in der einstmals kleinen Staffel in der Saison darauf im grauen Mittelmaß überwintert (Platz acht, 16 Punkte, 25:34 Tore), kann logischerweise nicht zufrieden sein. Das bestätigt auch Rühens Galionsfigur. „Wir hatten uns schon mehr erhofft nach dem Wechsel in die große Staffel. Es gab gute und schlechte Momente. Es war ein Wechselbad der Gefühle“, rekapituliert Fynn Jennerich. Die Unkonstanz ist ihm ein Dorn im Auge. „Nach jedem Sieg haben wir gefühlt im nächsten Spiel fünf Gegentore bekommen.“ Deshalb muss Blau-Weiß zur Winterpause noch mit einem Auge nach unten schielen. „Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte sammeln, um nicht unten reinzurutschen. Und kein Heimspiel mehr verlieren. Das sollte dann auch reichen.“

Die Stärken

Das ausgeprägte Gefühl für den Moment. „Wenn es drauf ankommt, sind wir da in Big Point-Spielen. Da haben wir gezeigt, dass wir es können. Einer für alle, alle für einen. Der Zusammenhalt ist gegeben“, arbeitet Rühens Capitano heraus. Was aber auch die Kehrseite zum Vorschein bringt. „Wir müssen daran arbeiten, dass es in jedem Spiel so ist.“ Zum Amateurfußball-Alltag zählen eben auch schnöde Mittelfeldduelle ohne viel Glanz und Gloria...

Die Defizite

Ein bloßer Blick auf die Tabelle deckt die große Schwachstelle auf: Im Schnitt fing sich das Team aus dem südöstlichen Zipfel des Landkreises 2,6 Gegentore pro Partie. 34 Einschläge nach 13 Partien sind es in Summe (zum Vergleich: Im Vorjahr waren es nur 18 Gegentore in 14 Matches). Warum plötzlich die Scheunentor-Manier? „Wir haben es dem Gegner teils zu einfach gemacht, Tore zu schießen. Dumme Fehler, die wir abstellen müssen in allen Mannschaftsteilen. Das fängt schon vorne an. Der Stürmer ist der erste Verteidiger“, fordert Jennerich.



Vor allem auswärts hakt es bei Blau-Weiß. Was dem Spielführer so „gar nicht bewusst war“. Lediglich bei den Schlussleuchten Wittingen (2:0) und Wesendorf (2:1) sprangen Siege heraus, ansonsten gab’s oft Haue. Augenzwinkernd meint Rühens Mann mit der Binde: „Die weiten Fahrten sind wir wohl nicht mehr gewohnt... Wir haben uns meist echt dusselig angestellt, das ist nicht unser Anspruch.“

Der schönste Moment

Neben dem prestigeträchtigen 3:2-Derbysieg nach Rückstand gegen den TSV Brechtorf („Das war eine geile Stimmung“) schwenkt der Sohn von Cheftrainer Jörg Jennerich auf den Pokal-Wettbewerb um. Das 8:7 nach Elfmeterschießen gegen den VfL Knesebeck, mit extrem dünner Personaldecke, sorgte für den Viertelfinal-Einzug im letzten Spiel 2022. „Da sind wir auf Wiedergutmachung aus, wollen wieder da hin, wo wir im letzten Jahr waren. Und dieses Mal etwas in die Höhe stemmen“, spielt der 28-Jährige auf das verlorene Finale im zurückliegenden Sommer gegen den TuS Müden (0:1) an.

Der bitterste Moment

Noch vor der Nicht-Leistung beim MTV Gamsen (0:5) rangiert die 3:4-Heimpleite gegen die SV Meinersen ganz oben in der Darauf-hätten-wir-verzichten-können-Liste. Denn Rühen hatte nach acht Minuten mit 3:0 geführt... „Das darfst du auf keinen Fall verlieren“, hadert Jennerich junior. „Ich glaube, wir haben uns zu sicher gefühlt.“ Wenngleich er auch betont: „Meinersen war spielerisch mit die beste Mannschaft.“

Die Eigenleistung

Die „feine Klinge“ überlässt der Sechser anderen im Team. „Ich bin nicht unbedingt der Techniker, sondern der Zweikämpfer. Ich würde mich mit Mark van Bommel vergleichen. Ein Aggressive Leader“, charakterisiert sich Jennerich selbst. Er sei gewissermaßen der Türsteher vor der Abwehr. „Nicht unbedingt von der Größe, aber vom Fußballstil her“, grinst die Nummer 31. Mit dieser Art und Weise will er seine Riege „in engen Spielen mitreißen und schon als Vorbild vorangehen“. Wobei er ohnehin davon ausgeht, dass der komplette Kader in der Rückserie eine Schippe drauflegen wird. „Sie wollen sich alle ins Rampenlicht spielen für den neuen Trainer.“ Thorsten Thielemann als noch stiller Beobachter könnte also eine Antriebsfeder sein. Aber auch Noch-Coach Jörg Jennerich. Sein Filius: „Um ihm ein Abschiedsgeschenk zu machen.“