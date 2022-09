Kreisliga-Nachholspiel: Rühen freut sich auf besondere Atmosphäre

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Rühens Conner-Mirco Drechsler (links, hier gegen Knesebecks Anton Marcus) ist wie in der vergangenen Fußball-Kreisliga-Saison immer für einen Treffer gut. Bereits gegen Wesendorf schnürte er einen Doppelpack. © Ingo Barrenscheen.

Rühen – Zweites Saisonspiel, schon die erste englische Woche. Der Fußball-Kreisligist SV BW Rühen lädt den SV Meinersen-Ahnsen-Päse am Mittwochabend (19 Uhr) zum Nachholspiel des ersten Spieltags ein.

„Im Vergleich zu Sonntag müssen wir wohl noch eine Schippe drauflegen. Das war der erste Spieltag, wir haben noch Luft nach oben“, meint Rühens Co-Trainer Rene Boße in Anspielung auf den knappen 2:1-Sieg gegen den Wesendorfer SC. Dort kam der SV BW erst mit fortschreitender Zeit immer besser in den Tritt. „Zum Schluss haben wir es gut gemacht. Wir wollten unbedingt das Tor machen.“

Lob für den Gegner

Gegen Meinersen muss Rühen von Beginn an auf der Höhe sein. „Das ist eine gute Truppe. Das waren in den letzten Jahren immer faire, schwere und harte Spiele. Sie sind eine sehr kompakte und starke Truppe.“ Das hätte bereits der 5:3-Erfolg gegen Vordorf gezeigt: „Genau wie Wesendorf haben sie in ihrem ersten Spiel fünf Tore gemacht. Das ist schonmal eine Ansage, egal, ob sie drei Tore kassiert haben. Sie werden mit einem starken Selbstbewusstsein kommen“, ist sich Boße sicher.



Doch auch auf Seite der Blau-Weißen ist man bereit: „Das ist ein Heimspiel unter Flutlicht. Das wird mit Sicherheit auch eine besondere Atmosphäre.“ Gerade in der Offensive ist Rühen stark besetzt. Conner-Mirco Drechsler (Doppelpack gegen Wesendorf) kommt immer besser in Schwung: „Er war letzte Saison schon unser bester Torschütze. Zum Ende waren wir verletzungsgeplagt und so war es vom ganzen Gefüge nicht mehr so zu spüren. Nach der Vorbereitung, dem Pokal und jetzt dem ersten Ligaspiel kommt er wieder dahin, wo wir ihn gerne hätten“, erklärt Boße. Auch auf Neuzugang Jannik Thielemann, der gegen Wesendorf einen Durchhänger hatte, setzt Boße wieder: „Wenn er einen guten Tag hat, ist er über außen eine Granate.“ Gepaart mit Stürmer Tino Kupka soll es heute Abend auf heimischem Rasen dann offensiv ordentlich zur Sache gehen.