Stark, aber ohne Zähler: Wesendorf scheitert an Brechtorf

Von: Marvin Scholz, Aron Sonderkamp

Während Rühen (links Maurice Magnus) nur knapp an Schwülper scheiterte, hadert Wesendorf (Markus Schleicher) mit der Pleite gegen Brechtorf. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Eine rätselhafte Pleite. In der Fußball-Kreisliga verlor der Wesendorfer SC gegen den TSV Brechtorf. Rühen spielte beim FC Schwülper über eine weite Strecke gut mit.

FC Schwülper – SV BW Rühen 2:1 (1:0)

Der Favorit aus Schwülper war eine Nummer zu groß?! „Von wegen“, vermochte Rühen-Coach Jörg Jennerich direkt zu relativieren.

Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass der SV nur sehr schleppend ins Spiel kam und nach 18 Minuten den ersten Gegentreffer kassierte. „Danach kamen wir aber“, führte der Übungsleiter fort.

Direkt nach dem Wiederanpfiff der nächste Schlag

Gute Chancen ja, aber kein Tor. Nach dem Seitenwechsel war der Fußball-Gott abermals kein Rühen-Fan. Das Jennerich-Team musste einen Elfmeter gegen sich hinnehmen.

Aus Sicht des Frontmanns eine fragwürdige Entscheidung: „Das war ein Pressschlag und kein Elfmeter.“ Schwülper zuckte mit den Achseln und stellte auf 2:0. Anschließend kreierte Rühen einen Sturmlauf mit vielzähligen Gelegenheiten.

Aber auch dieses Mal stimmte die Effizienz nicht. „Schwülper hat aber auch gefährlich gekontert“, beleuchtete Jennerich ebenso die andere Seite.

Dank Darius Delau verspürte Blau-Weiß nochmal Hoffnung, spielte binnen der letzten zehn Minuten auf ein Tor, doch wurde nicht belohnt. „Meine Mannschaft hat aber Charakter gezeigt, war körperlich und läuferisch überlegen. Ich bin stolz.“

Tore: 1:0 Boguschewski (13.), 2:0 Schade (48., FE.), 2:1 Delau (80.).

Wesendorfer SC – TSV Brechtorf 0:1 (0:1)

„Brechtorf weiß gar nicht, wie sie das gewonnen haben“, stellte WSC-Coach Christian Müller nach Abpfiff der Begegnung klar.

Alles andere als ernüchtert war er jedoch in Sachen Leistung seiner Elf: „Wir waren das klar bessere Team, die Einstellung war hervorragend.“

Lange vollendet zur Führung

Auf, wie Brechtorfs Trainer Andre Bischoff es beschrieb, „schwer zu bespielendem Boden“, kam der TSV nur langsam in das Spiel. Torraumszenen blieben Mangelware. „Wenn, wurden beide über Standards gefährlich“, erklärte Bischoff.

Daraus entstand auch das Goldene Tor. Tobias Jürgens trat einen starken Ball in Richtung Hendrik Lange, der zum 1:0 vollendete. Miguel Sartori setzte einen weiteren Versuch nach Standard in der Mitte der zweiten Hälfte noch an den Pfosten.

Gegen Ende des Spiels kam Tobias Jürgens im Zweikampf mit Wesendorfs Keeper zu Fall. „Das ist für mich eine Notbremse, weil er danach frei einschießen kann“, ärgerte sich Bischoff ein wenig über die ausgebliebene Rote Karte.

Jubeln durfte er anschließend dennoch über den ersten Sieg der Rückrunde: „Wir feiern jetzt noch ein bisschen. Es ist schön, mal wieder ein Siegerfoto in der Kabine machen zu können.“

Müller bleibt trotz Pleite positiv: „Wenn wir so weiterspielen, sind wir am Wochenende mit Punkten dran.“

Tore: 0:1 Lange (k.A.).