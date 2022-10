SV BW Rühen holt ein Remis gegen kämpferische Knesebecker

Von: Marvin Scholz

Einerseits wieder nur ein Remis, auf der anderen weiter ungeschlagen: Der VfL Knesebeck (l. Daniel Meinecke) spielte in der Fußball-Kreisliga 1:1 gegen den SV BW Rühen. © Manfred Gades.

Isenhagener Land – Weiter sieglos... Der VfL Wittingen/Suderwittingen verlor am Sonntagnachmittag seine Auswärts-Partie beim SV Westerbeck knapp. Der VfL Knesebeck ergatterte ein Remis in Rühen und bleibt ungeschlagen. Brechtorf erkämpfte sich einen Arbeits-Sieg.

SV Westerbeck – VfL Wittingen/Su. 3:2 (0:0)

Die Moral stimmte abermals, nur die Punkte-Ausbeute nicht. In Halbzeit eins sprach Wittingens Coach Peter Grünheid von einem ausgeglichenen Spiel. „Westerbeck hatte zwar zwei Hochkaräter, aber insgesamt hatten wir mehr Möglichkeiten.“ Der zweite Durchgang entwickelte sich relativ hektisch. „Westerbeck stellte auf 2:0, doch die Köpfe gingen bei uns nicht runter. Wir haben nochmal alles mobilisiert.“ Sven Arndt und Mory Camara sorgten zwischenzeitlich für den Ausgleich. Westerbeck ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und erzielte tatsächlich noch den Sieg-Treffer. „In meinen Augen wurde Evgeni Suskevic aber zuvor gefoult, dann wäre das Tor gar nicht gefallen“, verstand der Übungsleiter die Entscheidung nicht. „Die Jungs haben aber nie aufgegeben, doch in den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff hat uns etwas die Ruhe gefehlt.“



SV BW Rühen – VfL Knesebeck 1:1 (0:1)

„Das war ein enges Match“, leitete Rühen-Trainer Jörg Jennerich ein. Schon vor der Partie musste der Übungsleiter wegen 13 Absagen personell etwas zusammenbasteln. „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch reifer, aber Knesebeck blieb, aufgrund unserer individuellen Fehler, immer gefährlich“, kritisierte Jennerich seine eigene Riege und lobte gleichzeitig den Gegner. Nach einer Viertelstunde klingelte es im Kasten der Hausherren, weil Tim Krebiel einen Elfmeter verwandelte. Kurz nach der Pause schlug Rühen aber mit dem Ausgleich durch Julian Magnus zurück. „In den ersten 20 Minuten der Halbzeit waren wir wieder besser, lassen den VfL aber durch individuelle Fehler wieder ins Spiel“, kratzte sich Jennerich den Kopf. Die finalen 20 Minuten setzte das Auswärts-Team nochmal alles auf Sieg, doch SV-Keeper Florian Harries erledigte seine Aufgabe glänzend. „Wir sind heute als Mannschaft aufgetreten und wieder zurückgekommen, aber die individuellen Patzer müssen wir abstellen“, zog der Rühener Coach einen Schlussstrich.



Aus Sicht des Knesebeck-Trainers Jan Rinkel hätte mehr herausspringen können. „Tim Krebiel läuft in Halbzeit eins zwei Mal alleine auf das Tor zu und verwandelt nicht.“ In Halbzeit zwei hat der VfL nach einer Ecke die Situation „verpennt“ und musste den Ausgleich schlucken. Nach dem Tor Krebiels per Elfmeter hätten die Einhörner aus Sicht Rinkels noch einen Strafstoß erhalten müssen. „Chris Lüning kommt nach einer Ecke im Fünfer an den Ball und der Rühen-Torwart trifft ihn“, ärgerte sich der Übungsleiter. Speziell das Dagegenhalten gegen eine physische Rühen-Riege hat Rinkel gefallen, „aber die ersten 15 Minuten in Halbzeit zwei waren nicht gut“.



SV Meinersen – Wesendorfer SC 6:4 (4:1)

Den Primus hat der WSC zumindest mal im Ansatz geärgert. Der Start ließ sich jedoch als unglücklich zusammenfassen: „Nach fünf Minuten liegen wir schon 2:0 zurück. Meinersen war dominant und hätte auch noch mehr Tore schießen können“, resümierte WSC-Coach Christian Müller. Nach dem Anschlusstreffer Wesendorfs habe das Team aber die Defensive ganz gut im Griff gehabt. Bis zur Halbzeit erarbeitete sich der Tabellenführer einen 4:1-Vorsprung. „Auch in Halbzeit zwei war Meinersen immer am Drücker und stellte auf 5:1“, berichtete der Übungsleiter. Da das Gäste-Team aber keinen schlechten Auftritt hinlegte, kam aus dem Nichts das 5:2, 5:3 und 5:4. Ein moralischer Aufschwung. „Dann haben wir nochmal alles nach vorne geschmissen und kassierten den letzten Treffer“, so Müller. Dem Frontmann habe indes die Moral des gesamtem Teams gefallen. „Die individuellen Fehler müssen wir aber abstellen.“



TSV Brechtorf – TSV Hillerse II 1:0 (1:0)

Und zur Not muss ein Arbeitssieg reichen. „Beide Teams haben von Anfang an defensiv agiert. Es gab viele lange Bälle und es war ein Geduldsspiel“, bilanzierte Brechtorf-Coach Andre Bischoff im Nachgang. Nach etwas mehr als 20 Minuten traf das Heim-Team aber. Marius Jürgens spekulierte auf einen langen Ball und wurde dafür belohnt. „In Halbzeit zwei verbuchten wir zwei bis drei gute Kontergelegenheiten, aber nutzen diese nicht“, erzählte Bischoff. Nach mehrere Nicklichkeiten im Verlaufe des zweiten Durchgangs pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. „Die Konzentrationen und Geduld haben gestimmt und man kann nicht meckern“, resümierte der Übungsleiter zufrieden.