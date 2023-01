VfL Wittingen: Marvin Heinrichs kehrt zurück, Botann Agirmann verpasst Vorbereitung

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Die Endrunde beim Volksbank-Hallenmaster-Cup verlief nicht nur sportlich schmerzvoll für den VfL Wittingen/S. Botann Agirman (l.) brach sich auch noch den Mittelfuß. © Sonderkamp, Aron

Beim Fußball-Kreisligisten VfL Wittingen/Suderwittingen gibt es zwei Personal-Nachrichten kurz nach Neujahr.

Es gibt eine erfreuliche Kunde, aber auch eine Hiobsbotschaft bei den Fußballern des VfL Wittingen/S. zum Start des neuen Jahres: Mit Marvin Heinrichs kehrt ein weiterer ehemaliger Spieler in den Kreisliga-Kader zurück, allerdings muss der akut abstiegsgefährdete Tabellenvorletzte auch über einen längeren Zeitraum auf Botann Agirman verzichten.

Der junge Mittelfeldspieler hat sich bei der Endrunde des Volksbank-Hallenmaster-Cups in Beetzendorf im zweiten Gruppenspiel gegen den FC Jübar/Bornsen den Mittelfußknochen gebrochen. VfL-Trainer Peter Grünheid dazu: „Wir hoffen, dass er bis zum Start der Rückserie wieder einsteigen kann.“ Die Brauereistädter legen am 5. März mit dem so wichtigen Auswärtsspiel beim Schlusslicht Wesendorfer SC wieder mit den Pflichtspielen los. Grünheid ahnt aber, dass Agirman die komplette Vorbereitung über ausfallen wird und dann erst langsam wieder herangeführt werden muss.



Immerhin: Dank Rückkehrer Marvin Heinrichs steht wieder „eine Option mehr für die Defensive“ zur Verfügung, freut sich Grünheid. Der Bruder von Hauke Heinrichs hat eine Weile nicht mehr im Dress seines Heimatklubs gespielt, wird zur zweiten Saisonhälfte aber wieder einsteigen. „Mal schauen, wie lange. Es kann aufgrund beruflicher Änderungen auch passieren, dass er dann irgendwann wieder weg ist.“