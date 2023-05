Mission impossible für den VfL Wittingen/S.

Fußball-Kreisligist arg gebeutelt gegen Welat

+ © Sonderkamp, Aron Augen zu und durch mit möglichst drei Punkten: Der VfL Wittingen/Su. um Mohamed Bea (l.) muss mit gebeuteltem Kader beim SV Welat Gifhorn antreten. © Sonderkamp, Aron

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Aron Sonderkamp schließen

Es ist der letzte Zusatz-Joker im Abstiegskampf: Der Fußball-Kreisligist VfL Wittingen/S. bestreitet am Freitagabend ein Nachholspiel beim SV Welat Gifhorn und will die Rote Laterne abgeben. Die Voraussetzungen aber sind dürftig...

Es ist wahrlich eine Mission Impossible, die der VfL Wittingen/Suderwittingen vor sich hat. In den letzten drei Spielen der Saison wollen sich die Brauereistädter mit aller Macht gegen den Abgang aus der Fußball-Kreisliga stemmen. Dazu müssen dringend Punkte her, um die Rote Laterne abzugeben und damit den Abstiegsplatz zu verlassen. Die erste Hürde ist dabei die Partie beim SV Welat Gifhorn am Freitagabend (18.15 Uhr). Unter einem guten Stern steht das Spiel für den VfL jedoch nicht.

„Alle Spieler zu nennen, die fehlen, würde den Rahmen sprengen. Mindestens die Hälfte des Kaders fehlt“, seufzt VfL-Trainer Peter Grünheid. Durch das Schützenfest in Wittingen und „bereits geplante Urlaube und Abwesenheiten“ verschlimmert sich das ohnehin dünne Kaderkonstrukt. Eigentlich sollte die Partie nämlich nicht am Freitag steigen: „Der ursprüngliche Termin wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt, obwohl auf allen anderen Plätzen in Gifhorn gespielt wurde. Der dann angesetzte Termin über Himmelfahrt wurde vom Verband geändert“, erklärt Grünheid.



Durchaus unglücklich, ist Welat vom Papier her noch die vermeintlich einfachste Aufgabe im Restprogramm (siehe Infokasten): „Das ist extrem bitter. Gerade, wenn man auf die Ergebnisse der letzten Spiele guckt. Welat hat jetzt mehr Gegentore als wir und zuletzt immer ordentlich kassiert.“ Unter den gegebenen Bedingungen alles nur noch Nebensache: „Ich habe noch keine Erwartungshaltung, weil wir erstmal ein Team zusammenbekommen müssen. Unter normalen Voraussetzungen hätten wir uns schon etwas ausgerechnet“, hadert Grünheid.



So werde der Schlussspurt zum Kampf gegen Goliath. Zumal Grünheid damit rechnet, dass der WSC auch noch punktet. So müssten sechs Zähler her: „Solange es möglich ist, glauben wir daran. Es geschehen die verrücktesten Dinge. Aber wir müssen auch realistisch bleiben und sagen: Das wird sehr, sehr schwer.“



Zumal die Wittinger seit nunmehr sechs Spielen auf einen Punkt und seit elf Partien auf einen Sieg warten (2:1 gegen Triangel am 20. November 2022). Aber es gilt eben: Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt.