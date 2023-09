Antwort gegeben: Auf Knesebecker Frust folgt Freude

Von: Marvin Scholz

Der Dosenöffner für die Einhörner: Francesco Natale (r.) erzielt in dieser Szene die frühe 1:0-Führung für den VfL Knesebeck im Heimspiel gegen den Wesendorfer SC (3. v. r. Fabian Raulfs). Am Ende gewann das Heimteam mit 3:0. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Der zweite Fußball-Kreisliga-Spieltag steht in den Geschichtsbüchern. Mittendrin gewinnen der SV Hankensbüttel, der TSV Brechtorf und der VfL Knesebeck ihre Partien.

SV Welat Gifhorn – SV Hankensbüttel 3:5 (2:1)

Gewohnt analytisch und sehr neutral ging HSV-Coach Dirk Asmus an die Nachbetrachtung: „So eine erste Halbzeit habe ich von uns noch nicht gesehen.“

Schiller schießt HSV zur Führung

Phasenweise hatte sich Hankensbüttel einschüchtern lassen, agierte wenig präsent in den Zweikämpfen und setzte das gewohnt sichere Pass- und Positionsspiel nicht gut um.

Dennoch sorgte Marvin Schiller in Halbzeit eins für die Führung. Welat antwortete aber fix und drehte die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff.

Nach einer kernigen Halbzeitansprache kam der HSV sicherer aus der Kabine. „Das war eine klare Leistungssteigerung. Wir waren mutiger, haben das Pass-Spiel verbessert und uns besser bewegt“, freute sich der Übungsleiter.

Fair-Play nach Elfmeter-Pfiff

Zuzüglich dessen wurde das Spiel noch von einer Fair-Play-Geste geklärt. „Welat hat einen Elfmeter bekommen, womit aber zwei Abseits-Entscheidungen einhergingen.

Der Gegner hat das auch so eingesehen, sodass der Kapitän freiwillig daneben schoss“, vermochte Asmus den sportlichen Moment zu betonen.

Anschließend kam der HSV besser in den Tritt. Kaum verwunderlich also, dass der Aufsteiger durch Tore von Marvin Meyer, Jannis Hardel und Matthias Reinecke in Front ging. „Wir haben Comeback-Qualitäten gezeigt“, schloss Asmus breitgrinsend.

TSV Brechtorf – Adenbüttel Rethen 3:2 (0:0)

Das nennt sich doch mal ein gelungenes Wochenende. Der TSV blickt völlig zufrieden auf den verdienten Sieg zurück. „Das Spiel haben wir schon in Halbzeit eins dominiert, eine tolle Zweikampfpräsenz an den Tag gelegt und uns mit Toren belohnt“, resümierte Co-Trainer Marc Heuchling.

Eine nette Randanekdote gab es ebenso: „Unser Trainer hat sich in der zweiten Halbzeit selbst eingewechselt und ein schönes Freistoßtor aus 20 Metern unter die Latte geknallt“, fügte Heuchling mit leichtem Schmunzeln hinzu.

Nach dem Pausenwasser gestaltete sich die Partie jedoch recht ausgeglichen – beide Riegen verbuchten gute Gelegenheiten. Die Gesamt-Skizze offenbarte aber: „Wir haben durch zwei individuelle Fehler zwei Gegentore kassiert. Da müssen wir einfach cleverer werden“, fand Heuchling noch einen Mini-Kritikpunkt.

VfL Knesebeck – Wesendorfer SC 3:0 (1:0)

Auf den Frust der letzten Woche folgte die sportliche Lust. Der VfL aus Knesebeck gab eine eindeutige Antwort auf dem Platz: „Von Beginn an haben wir es richtig gut gemacht“, glänzten die Augen des Coaches Jan Rinkel.

Mittels Ballbesitz und cleveren Pass-Stafetten schafften sich die Einhörner Raum, Zeit und Tore. Der WSC agierte vermehrt über Konter.

Nach dem Seitenwechsel sah der Spielfilm ähnliches vor. Knesebeck drückte weiter, doch ließ phasenweise die Effizienz vermissen. „In den letzten zehn Minuten haben wir noch drei- oder viermal Aluminium getroffen.“

Summa summarum aber ein höchst verdienter Sieg.