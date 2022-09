Knesebecks Rinkel: „Wir wollen den nächsten Sieg“

Von: Marvin Scholz, Aron Sonderkamp

Der Wesendorfer SC (Mika Wrede am Ball) muss in der Fußball-Kreisliga gegen Aufsteiger Brechtorf ran. Der VfL Knesebeck (Anton Marcus) will gegen Westerbeck erneut den Dreier mit nach Hause nehmen. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land – Kellerduell in der Brauereistadt. Der Tabellenletzte VfL Wittingen/Suderwittingen empfängt am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga den Vorletzten SV Welat Gifhorn.

SV Westerbeck – VfL Knesebeck (So., 15 Uhr)

Der 4. bis 9. Platz prahlt aktuell jeweils (!) mit sechs Punkten und der VfL Knesebeck (Rang sieben) ist mittendrin im Tohuwabohu. Als für die Saison richtungsweisendes Spiel empfindet VfL-Coach Jan Rinkel das Match in Westerbeck aber nicht. „Das Spiel könnte aber zeigen, ob es in den nächsten Spielen nach oben oder unten gehen könnte.“ Und der SVW steht nur ein Rang höher. „Es wird ein körperbetontes Spiel, in dem es spielerische Anteile auf beiden Seiten geben wird.“ Das Heim-Team im Detail kann der Übungsleiter aber nicht ganz einschätzen. „Es kommt bei ihnen auf die Personal-Lage an. Sie verfügen in der Offensive über eine große Qualität und stehen auch hinten recht gut“, umschrieb Rinkel die Pluspunkte des Gegners. Aus seiner Sicht hat Westerbeck sogar das Zeug dazu, oben zu landen. Doch nach dem jüngsten Erfolg gegen Welat Gifhorn (4:2) ist ebenso klar: „Wir wollen den nächsten Sieg, mit einer guten Einstellung reingehen und heiß sein.“ Bei Knesebeck sind auch personaltechnisch alle an Bord.



VfL Wittingen/S. – Welat Gifhorn (So., 15 Uhr)

Der punktlose VfL empfängt den Tabellenvorletzten Welat (ein Punkt). Gerade in der Defensive haben die Wittinger die größte Baustelle. „Ich denke, bei 22 Gegentoren liegt es auf der Hand, dass wir uns in der Defensive stabilisieren müssen“, unterstreicht auch Trainer Peter Grünheid. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung sah der Coach jedoch beim 3:4 gegen Spitzenreiter Schwülper. „Auch wenn es sich bei vier Gegentoren komisch anhört, wir haben aus dem Spiel heraus nicht viele Chancen zugelassen und standen sehr kompakt.“



Auch gegen Gifhorn wird das wichtig. „Ich habe sie zweimal in der Vorbereitung gesehen. Sie sind eine abgezockte Truppe mit guten Einzelspielern. Gerade im Sturm, Nihat Karakas und Kamel Nemr wissen was mit dem Ball anzufangen.“ Auf eigener Seite herrscht wie in der Vorwoche schon Personalknappheit. Gelb-Rot-gesperrt fehlt Mohamed Bea. Außerdem fallen Jonas Fischer, Hauke Heinrichs, Christian Brauner, Boris Ruder und Marven Stegmann aus.



TSV Brechtorf – Wesendorf (So., 15 Uhr)

Ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften steht vor der Tür. Der TSV möchte mit seinen sechs gesammelten Punkten weitere einsammeln, um sich im gesicherten Mittelfeld zu bewegen. „Jetzt hat die Saison auch etwas mehr Aussagekraft. Wir sind gut gestartet, nun folgt ein Heim-Spiel und es ist gerade relativ eng in der Tabelle“, meint Brechtorf-Coach Andre Bischoff. Gegen den WSC prognostiziert der Übungsleiter aber eine Partie auf Augenhöhe. „Ich glaube, dass auch die Spielanteile ausgeglichen sein werden.“ Die Vermutung basiert allerdings auch nur auf dem Torverhältnis Wesendorfs. „Ich habe noch nie gegen sie gespielt, deswegen kann ich auch nicht mehr sagen.“ Indes hofft Bischoff auf einen gut bestückten Kader, da aktuell noch hinter einigen Personalien ein Fragezeichen steht. „Dazu möchte ich sehen, dass wir spielerisch mit Geduld und Disziplin agieren“, fordert Frontmann Bischoff.



Auf der anderen Seite steht der WSC mit drei Punkten weniger auf Rang elf. Eine besondere Bedeutung will Coach Christian Müller dem Spiel aber nicht zusprechen. „Jedes Spiel ist wichtig. Es war sowieso klar, worum es für uns geht. Die Kreisliga ist aber auch sehr ausgeglichen.“ Da Müller und Co. zuletzt „vor gefühlt zehn Jahren in der Kreisklasse“ mit Brechtorf zu tun hatten, wird aus seiner Perspektive das Ergebnis von der Tagesform abhängig sein. „Wir wollen aber auch unsere Ballbesitz-Phasen haben“, will Müller sehen. In puncto Personal werden drei Akteure fix ausfallen, hinter zwei bis drei Spielern steht noch ein Fragezeichen.